Ott Tänak brilha no segundo dia no Chile

Ott Tänak chocou no segundo dia do Rali do Chile, a décima primeira etapa da temporada do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), com o seu desempenho no sábado, o vencedor de 2019 no Chile afastou-se fortemente do pelotão de perseguição.

Ott Tänak, que não é exatamente um dos favoritos da Fortuna este ano, mostrou a todos no início da segunda etapa do Rali do Chile de regresso ao WRC. Tänak, que tinha vencido a única edição chilena do WRC até à data, no seu ano de campeão de 2019 num Toyota, afastou-se rapidamente dos seus perseguidores nas três primeiras etapas de sábado no Ford Puma Rally1 e, após nove das 16 etapas do último rali de gravilha de 2023, já colocava 47,8 segundos entre si e Teemu Suninen no Hyundai i20 Rally1, que continua a ter um forte desempenho, com a sua quarta melhor marca.

"Eu estava realmente a conduzir mais do que no limite na última etapa, apesar de os pneus terem sofrido bastante", foi a curta declaração do vencedor sueco e quarto classificado do WRC, Tänak, que se diz estar agora a considerar uma saída da M-Sport.

Suninen viu o aumento da diferença como um erro na sua gestão de pneus: "Na verdade, está tudo bem, mas penso que foi um erro com apenas cinco pneus. Estava a poupar os meus pneus para duas etapas e meia e isso foi muito pouco."

Entretanto, o seu colega de equipa Thierry Neuville passou o piloto da Toyota Elfyn Evans para o terceiro lugar (+ 1:03.0). "A última decisão foi a primeira etapa desde o início que se adequou. Os pneus estão a ser muito atacados aqui. Para além do furo da manhã, foi uma etapa quase perfeita", disse Neuville, terceiro classificado do WRC.

Os pneus foram um grande problema para Evans. Devido a dois furos no Toyota GR Yaris Rally1, o duas vezes vencedor da temporada e segundo na classificação perdeu o terceiro lugar para Neuville por 13,8 segundos. Os pneus do seu Toyota também foram um problema para o três vezes vencedor da ronda de 2023 e líder do campeonato, Kalle Rovanperä. O atual campeão Rovanperä não ficou satisfeito com o seu quinto lugar (+ 1:44,7). "Cometi um grande erro com os pneus macios. Custaram-me tempo", admitiu Rovanperä, que foi seguido pelo seu parceiro Toyota Takamoto Katsuta com uma diferença de 1:08,0 minutos, 52,8 segundos à frente do recém-chegado híbrido Grégoire Munster no Ford Puma Rally1.

A Škoda continuou a dominar o WRC2 com quatro Fabia RS Rally2. O novo líder do WRC2 é agora Oliver Solberg, com 16,7 segundos de vantagem sobre Sami Pajari, 31,6 segundos sobre Gus Greensmith e 38,4 segundos sobre Nikolai Gryazin.

Classificação após 9 das 16 etapas Pos. Equipa/Nação/Veículo Tempo 1 Tänak/Järveoja (EE), Ford 1:47:45,9 2 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 47,8 3 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 1:03,0 4 Evans/Martin (GB), Toyota + 1:16,8 5 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 1:44,7 6 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 2:52,7 7 Munster/Louka (L/B), Ford + 3:45,5 8 Solberg/Edmondson (S/GB), Škoda + 4:50,5 9 Pajeri/Mäkönen (FIN), Skoda + 5:07,2 10 Heller/Allende (RCH/RA), Ford + 5:17,8

O Rali do Chile na ServusTV:

Sábado, 30 de setembro de 2023:

15:00 CEST: PE 9 (Maria de las Cruces/28,72 km)*

22:00 CEST: PE 12 (Maria de las Cruces/28,72 km)*

Domingo, 01 de outubro de 2023:

14:00 CEST: PE 14 (El Ponen/13,86 km)*

18:00 CEST: SS 16 (El Ponen/Power Stage/13,86 km)

* É necessário um bom conhecimento de inglês

Rally Chile na Red Bull TV



A Red Bull TV também acompanhará a décima primeira ronda do Campeonato do Mundo de Ralis no Chile (28 de setembro a 1 de outubro de 2023) com transmissões em direto. Às 03:00 CEST de sexta-feira (29 de setembro), sábado (30 de setembro) e domingo (01 de outubro), os destaques do respetivo dia serão exibidos na Red Bull TV.