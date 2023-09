Ott Tänak en forme comme en 2019 au Chili

Ott Tänak entame dimanche la finale du Rallye du Chili, troisième et dernière épreuve sur terre du Championnat du monde des Rallyes (WRC), en tant que leader avec une avance confortable.

Ott Tanak, qui n'a pas été très chanceux cette année au volant de la Ford Puma Rally1 de M-Sport, a connu une belle journée samedi au Chili. Avec ses sept meilleurs temps, il a pris une avance confortable de 58,3 secondes sur Teemu Suninen (Hyundai i20 Rally1) après les six spéciales du samedi.

"Nous avons préservé nos pneus dans les spéciales précédentes pour cette décision finale, la plus longue. C'était la bonne chose à faire. Nous avons passé une très bonne journée", a déclaré le vainqueur suédois Tänak, qui avait remporté la seule édition chilienne du WRC en 2019 au volant de sa Toyota.

Même son de cloche du côté de Teemu Suninen, qui a réalisé une belle performance pour sa troisième participation hybride de l'année. "C'était assez difficile à la fin. Je sentais littéralement que les pneus travaillaient dur. J'ai essayé de les ménager autant que possible. Mais sinon, tout va bien", a déclaré Suninen.

L'équipe de championnat du monde du constructeur automobile sud-coréen Hyundai, basée en Basse-Franconie, est en route pour deux podiums. La troisième place (+ 1:12,2) a été décrochée par le troisième du classement et vainqueur en Italie Thierry Neuville, qui était sorti presque indemne d'un accident très spectaculaire lors de la première chilienne du WRC en 2019. "Objectivement, tout va bien. Toutefois, nous avons effectué deux spéciales sans hybride", a commenté Neuville.

Pas encore de fête de champion pour Toyota

Avec une telle issue, Toyota devra reporter sa possible défense anticipée du titre chez les constructeurs au nouveau Zentral Europa Rallye fin octobre. Pour remporter prématurément le titre, Toyota aurait dû prendre une avance d'au moins 104 points sur Hyundai. Mais le pilote Toyota le mieux placé jusqu'à présent était le double vainqueur de la saison Elfyn Evans, quatrième (+ 1:22,9), à 10,7 secondes de Neuville, mais déjà 1:11,8 minutes devant son partenaire Toyota Kalle Rovanperä, leader du WRC.

Le leader du championnat, Kalle Rovanperä, qui fêtera dimanche son 23e anniversaire en tant que plus jeune champion de tous les temps, devra sans doute reporter la conquête anticipée de son deuxième titre au moins à l'avant-dernière manche du WRC à Passau, plaque tournante du nouveau Zentral Europa Rallye. En 2022, le jour de ses 22 ans, il a remporté sa première couronne WRC en Nouvelle-Zélande. Sa cinquième place au général (+ 2:24,0) au volant de la Toyota GR Yaris Rally1 ne lui permet pas d'augmenter son avance en points, actuellement de 33 points, sur son compagnon d'écurie Evans, qui le précède, pour atteindre les 60 unités requises. "Nous avons fait des erreurs avec les pneus samedi", a avoué Rovanperä, triple vainqueur de la saison, suivi de Takamoto Katsuta, 6e à 1'43''2 au volant de la troisième Toyota GR Yaris Rally1 officielle.

Jusqu'à la douzième spéciale, le Belge Grégoire Munster (licence luxembourgeoise) a réussi ses débuts au volant de la Ford Puma Rally1 avec une 7e place. Mais dans la dernière épreuve du samedi, il a perdu plus de sept minutes à cause d'une double crevaison et est sorti du top 10.

Oliver Solberg (Škoda Fabia RS Rally2) a défendu sa position de leader du WRC2 25,3 secondes devant Gus Greensmith et 43,9 secondes devant Sami Pajari, tous deux également de Skoda.

Lors de la finale chilienne de dimanche, il y aura une double série de deux épreuves spéciales (= quatre décisions sur un peu plus de 54 kilomètres au meilleur temps) jusqu'à l'arrivée (20h20 MZSE).

Situation après 12 des 16 épreuves Pos. Équipe/Nat/Véhicule Temps 1 Tänak/Järveoja (EE), Ford 2:36:16,2 2 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 58,3 3 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 1:12,2 4 Evans/Martin (GB), Toyota + 1:22,9 5 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 2:24,0 6 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 4:07,2 7 Solberg/Edmondson (S/GB), Škoda + 6:52,7 8 Greensmith/Andersson (GB/S), Škoda + 7:18,0 9 Pajeri/Mäkönen (FIN), Skoda + 7:36,6 10 Rossel/Dunand (F), Citroën + 8:01,1

Le Rallye du Chili sur ServusTV :

Samedi 30 septembre 2023 :

15h00 CEST : ES 9 (Maria de las Cruces/28,72 km)*.

22h00 CEST : ES12 (Maria de las Cruces/28,72 km)*.

Dimanche 01 octobre 2023 :

14h00 CEST : ES14 (El Ponen/13,86 km)*.

18:00 CEST : ES16 (El Ponen/Power Stage/13,86 km)

* Bonne connaissance de l'anglais requise

Rallye du Chili sur Red Bull TV



Red Bull TV suivra également la onzième manche du Championnat du monde des rallyes au Chili (du 28 septembre au 1er octobre 2023) avec des flux en direct. Le vendredi 29 septembre, le samedi 30 septembre et le dimanche 1er octobre, Red Bull TV diffusera les moments forts de la journée à 03h00 CEST.