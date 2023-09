Ott Tänak in forma smagliante come nel 2019 in Cile

La giornata di sabato in Cile è stata uno dei momenti più piacevoli della stagione per Ott Tänak, quest'anno non proprio baciato dalla fortuna con la Ford Puma Rally1 di M-Sport. Con i suoi sette tempi più veloci, dopo le sei tappe del sabato ha accumulato un comodo vantaggio di 58,3 secondi sul performante Teemu Suninen con la Hyundai i20 Rally1.

"Abbiamo risparmiato i pneumatici nelle tappe precedenti per prendere questa decisione più lunga alla fine. È stata la cosa giusta da fare. Abbiamo avuto un'ottima giornata", ha dichiarato lo svedese Tänak, che con la sua Toyota vincitrice del campionato 2019 aveva vinto l'unica edizione cilena del WRC.

Lo stesso vale per Teemu Suninen, alla sua terza uscita ibrida dell'anno. "È stato piuttosto difficile alla fine. Potevo letteralmente sentire quanto i pneumatici stessero lavorando duramente. Ho cercato di curarli il più possibile. Ma per il resto è andato tutto bene", ha detto Suninen.

Il team del Campionato del Mondo della casa automobilistica sudcoreana Hyundai, con sede nella Bassa Franconia, è in corsa per due podi. Il terzo posto (+ 1:12,2) è stato assicurato dal terzo in classifica e vincitore dell'Italia Thierry Neuville, che è sopravvissuto a un incidente molto spettacolare al debutto del WRC 2019 in Cile senza quasi nessun danno. "Obiettivamente, è tutto ok. Tuttavia, abbiamo percorso due tappe senza ibrido", ha commentato Neuville.

Nessuna celebrazione del campionato per Toyota

Con questo risultato, Toyota dovrà rimandare la sua possibile difesa anticipata del titolo costruttori al nuovo Rally dell'Europa Centrale di fine ottobre. Per vincere il titolo in anticipo, Toyota avrebbe dovuto accumulare un vantaggio di almeno 104 punti su Hyundai. Ma il pilota Toyota meglio piazzato finora è stato il due volte vincitore della stagione Elfyn Evans, quarto (+ 1:22.9), a 10,7 secondi da Neuville ma già con 1:11.8 minuti di vantaggio sul suo compagno Kalle Rovanperä, leader del WRC.

Il leader del campionato Kalle Rovanperä, che domenica festeggerà il suo 23° compleanno come il più giovane campione di sempre, dovrà probabilmente rimandare la conquista del suo secondo titolo almeno fino al penultimo appuntamento del WRC a Passau, sede del nuovo Rally dell'Europa Centrale. Nel 2022, nel giorno del suo 22° compleanno, ha vinto la sua prima corona WRC in Nuova Zelanda. Il suo quinto posto assoluto (+ 2:24,0) nella Toyota GR Yaris Rally1 significa che non può estendere il suo vantaggio di 33 punti sul compagno di scuderia Evans, che lo precede in classifica, alle 60 unità richieste. "Abbiamo avuto problemi con le gomme sabato", ha ammesso il tre volte vincitore della stagione Rovanperä, seguito da Takamoto Katsuta in P6 nella terza Toyota GR Yaris Rally1 ufficiale con un distacco di 1:43,2 minuti.

Alla dodicesima tappa, il belga Grégoire Munster, in gara con una licenza lussemburghese, poteva considerare il suo debutto ibrido nella Ford Puma Rally1 un successo con la P7. Nell'ultima decisione del sabato, tuttavia, ha perso più di sette minuti a causa di una doppia foratura ed è uscito dalla Top 10.

Oliver Solberg con la Škoda Fabia RS Rally2 ha difeso il suo vantaggio nel WRC2 con 25,3 secondi di vantaggio su Gus Greensmith e 43,9 secondi su Sami Pajari, entrambi Skoda.

Per la finale cilena di domenica, è previsto un doppio pacchetto di due tappe ciascuna (= quattro decisioni su poco più di 54 chilometri con il miglior tempo) fino all'arrivo (ore 20:20 MZSE).

Classifica dopo 12 tappe su 16 Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Tempo 1 Tänak/Järveoja (EE), Ford 2:36:16,2 2 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 58,3 3 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 1:12,2 4 Evans/Martin (GB), Toyota + 1:22,9 5 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 2:24,0 6 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 4:07,2 7 Solberg/Edmondson (S/GB), Škoda + 6:52,7 8 Greensmith/Andersson (GB/S), Škoda + 7:18,0 9 Pajeri/Mäkönen (FIN), Skoda + 7:36,6 10 Rossel/Dunand (F), Citroën + 8:01,1

Il Rally del Cile su ServusTV:

Sabato 30 settembre 2023:

15:00 CEST: SS 9 (Maria de las Cruces/28,72 km)*

22:00 CEST: SS 12 (Maria de las Cruces/28,72 km)*

Domenica, 01 ottobre 2023:

14:00 CEST: SS 14 (El Ponen/13,86 km)*

18:00 CEST: SS 16 (El Ponen/Power Stage/13,86 km)

* È richiesta una buona conoscenza dell'inglese

Il Rally del Cile su Red Bull TV



Red Bull TV accompagnerà anche l'undicesima prova del Campionato del Mondo Rally in Cile (28 settembre - 01 ottobre 2023) con una diretta streaming. Alle 03:00 CEST di venerdì (29 settembre), sabato (30 settembre) e domenica (01 ottobre), verranno trasmessi su Red Bull TV gli highlights delle rispettive giornate.