Ott Tänak em grande forma como em 2019 no Chile

Ott Tänak começa a prova de domingo do Rali do Chile, a terceira ronda e última prova de terra do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), como líder com uma vantagem confortável.

O sábado no Chile foi um dos momentos mais agradáveis da época para Ott Tänak, que este ano não foi exatamente mimado pela sorte no Ford Puma Rally1 da M-Sport. Com os seus sete tempos mais rápidos, ele construiu uma vantagem confortável de 58,3 segundos sobre o forte desempenho de Teemu Suninen no Hyundai i20 Rally1 após as seis etapas de sábado.

"Poupámos os nossos pneus nas etapas anteriores para esta decisão mais longa no final. Foi a coisa certa a fazer. Tivemos um dia muito bom", disse o sueco Tänak, que tinha vencido a única edição chilena do WRC até à data com o seu Toyota vencedor do campeonato de 2019.

O mesmo aconteceu com a forte exibição de Teemu Suninen na sua terceira saída híbrida do ano. "Foi bastante difícil no final. Consegui sentir literalmente o esforço que os pneus estavam a fazer. Tentei cuidar deles o mais possível. Mas, de resto, correu tudo bem", disse Suninen.

A equipa do Campeonato do Mundo do fabricante de automóveis sul-coreano Hyundai, sediada na Baixa Francónia, está a caminho de dois pódios. O terceiro lugar (+ 1:12,2) foi assegurado pelo terceiro na classificação e vencedor em Itália, Thierry Neuville, que sobreviveu a um acidente muito espetacular na estreia do WRC no Chile em 2019 quase sem danos. "Objetivamente, está tudo bem. No entanto, fizemos duas etapas sem um híbrido", comentou Neuville.

A Toyota ainda não festejou o campeonato

Com este resultado, a Toyota terá de adiar a sua possível defesa antecipada do título de construtores até ao novo Rali da Europa Central, no final de outubro. Para conquistar o título antecipadamente, a Toyota teria de abrir uma vantagem de pelo menos 104 pontos sobre a Hyundai. Mas o piloto da Toyota mais bem classificado até agora foi o bicampeão da época, Elfyn Evans, em quarto (+ 1:22.9), 10,7 segundos atrás de Neuville, mas já 1:11.8 minutos à frente do seu parceiro Toyota líder do WRC, Kalle Rovanperä.

O líder do campeonato, Kalle Rovanperä, que celebrará o seu 23º aniversário no domingo como o mais jovem campeão de sempre, terá provavelmente de adiar a conquista antecipada do seu segundo título até, pelo menos, à penúltima ronda do WRC em Passau, o centro do novo Rali da Europa Central. Em 2022, no seu 22º aniversário, conquistou a sua primeira coroa do WRC na Nova Zelândia. O seu quinto lugar na geral (+ 2:24,0) no Toyota GR Yaris Rally1 significa que não pode aumentar a sua vantagem de 33 pontos sobre o seu companheiro de equipa Evans, que está à sua frente, para as 60 unidades necessárias. "Nós enganámo-nos com os pneus no sábado," admitiu o tricampeão da época Rovanperä, que foi seguido por Takamoto Katsuta em P6 no terceiro Toyota GR Yaris Rally1 oficial com uma diferença de 1:43.2 minutos.

Na décima segunda etapa, o belga Grégoire Munster, a competir com uma licença luxemburguesa, podia considerar a sua estreia híbrida no Ford Puma Rally1 um sucesso com a P7. No entanto, na última decisão de sábado, perdeu mais de sete minutos devido a um duplo furo e saiu do Top 10.

Oliver Solberg, no Škoda Fabia RS Rally2, defendeu a sua liderança no WRC2 com 25,3 segundos de vantagem sobre Gus Greensmith e 43,9 segundos sobre Sami Pajari, ambos também Skoda.

No final do Chile, no domingo, está previsto um duplo pack com duas etapas cada (= quatro decisões ao longo de pouco mais de 54 quilómetros no melhor tempo) até ao final (20:20 hrs MZSE).

Classificação após 12 das 16 etapas Pos. Equipa/Nação/Veículo Tempo 1 Tänak/Järveoja (EE), Ford 2:36:16,2 2 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 58,3 3 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 1:12,2 4 Evans/Martin (GB), Toyota + 1:22,9 5 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 2:24,0 6 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 4:07,2 7 Solberg/Edmondson (S/GB), Škoda + 6:52,7 8 Greensmith/Andersson (GB/S), Škoda + 7:18,0 9 Pajeri/Mäkönen (FIN), Skoda + 7:36,6 10 Rossel/Dunand (F), Citroën + 8:01,1

O Rali do Chile na ServusTV:

Sábado, 30 de setembro de 2023:

15:00 CEST: PE 9 (Maria de las Cruces/28,72 km)*

22:00 CEST: PE 12 (Maria de las Cruces/28,72 km)*

Domingo, 01 de outubro de 2023:

14:00 CEST: PE 14 (El Ponen/13,86 km)*

18:00 CEST: SS 16 (El Ponen/Power Stage/13,86 km)

* É necessário um bom conhecimento de inglês

Rally Chile na Red Bull TV



A Red Bull TV também acompanhará a décima primeira ronda do Campeonato do Mundo de Ralis no Chile (28 de setembro a 1 de outubro de 2023) com transmissões em direto. Às 03:00 CEST de sexta-feira (29 de setembro), sábado (30 de setembro) e domingo (01 de outubro), os destaques do respetivo dia serão exibidos na Red Bull TV.