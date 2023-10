Chili : Tänak à nouveau vainqueur, Toyota à nouveau championne

Cette année, la saison du Championnat du monde des rallyes est une véritable montagne russe pour M-Sport Ford. Après le down en Grèce avec la quatrième place d'Ott Tänak dans l'unique Ford Puma Rally1, l'Estonien est remonté au sommet. Le vainqueur suédois a réédité son triomphe au Chili de 2019 (à l'époque sur Toyota). En 2019, il avait devancé Sébastien Ogier (Citroën) de 23,1 secondes, contre 42,1 secondes en 2023 pour Thierry Neuville (Hyundai i20 Rally1), troisième du WRC. Lors de sa deuxième participation au Chili, Thierry Neuville a oublié son horrible accident de 2019 et s'est cette fois-ci emparé de la place d'honneur au printemps chilien.

"C'est tout simplement génial d'avoir enfin obtenu un tel résultat ici. Nous n'avons pas beaucoup de monde, mais ils ont fait du bon travail. Et le Chili était un endroit spécial", a déclaré Tänak, heureux de sa deuxième victoire de la saison et de son deuxième succès au Chili. Pour Ford, il s'agissait du 94e succès en WRC. Tänak n'a pas indiqué dans quelle mesure sa 19e victoire au classement général pourrait influencer les velléités de départ de M-Sport qui lui sont prêtées.

"J'ai préservé mes pneus pour la dernière spéciale. Pour être honnête, ce rallye a été riche en événements pour nous", a expliqué Neuville.

Son coéquipier à temps partiel Teemu Suninen était en deuxième position jusqu'à l'avant-dernière spéciale, puis il a manqué de route dans la quinzième spéciale et a terminé le rallye à côté de la piste de terre juste avant l'arrivée. Neuville : "C'est une honte ce qui est arrivé à Teemu. Il a fait un super rallye". Dès la première spéciale, l'équipe Hyundai WRC basée à Alzenau, en Basse-Franconie, a également perdu Esapekka Lappi dans un accident. Là, Emil Lindholm, vainqueur du titre WRC2 en 2022, a également dû annoncer l'abandon de sa Hyundai i20 Rally2 en P19 après un accident. Neuville a donc franchi la ligne d'arrivée au volant de la seule Hyundai i20 Rally1.

Neuville, seul pourvoyeur de points pour Hyundai, et les troisième et quatrième places dans les points d'Evans et Rovanperä ont suffi au champion Toyota pour défendre son titre avec succès avant l'heure.

Grâce à Tänak, la course au titre est redevenue passionnante pour les deux manches encore ouvertes. Au lieu d'une possible célébration anticipée du titre, la position en tête du classement est redevenue un peu plus serrée pour le champion en titre. Rovanperä a dû renoncer, le jour de son 23e anniversaire (le 1er octobre), au cadeau d'anniversaire que représentait la défense anticipée du titre et se rend désormais au nouveau Rallye d'Europe centrale, avant-dernière étape de la saison fin octobre, avec 223 points et seulement 31 points d'avance sur son coéquipier Evans, contre 33 auparavant. "Ce n'était en effet pas le meilleur week-end pour nous. Le week-end a été difficile depuis le départ et le choix des pneus n'a pas été le meilleur", a avoué Rovanperä, suivi à 2'30'' par Takamoto Katsuta dans la troisième Toyota officielle.

En WRC2, tout le podium est allé à des pilotes Škoda. Oliver Solberg s'y est à nouveau imposé au volant de la Fabia RS Rally2, cette fois-ci 25,8 secondes devant Gus Greensmith et 1:02,1 minutes devant Sami Pajari. " Pour moi, le championnat est terminé. C'était une longue année, mais j'ai pris du plaisir à conduire", a déclaré Solberg. En terminant quatrième de la catégorie (+ 1:35,4), Yohan Rossel (Citroën C3 Rally2) a conservé sa deuxième place au classement, quatre points derrière le pilote Škoda Andreas Mikkelsen, qui a renoncé à prendre le départ.

L'organisateur chilien s'est donné beaucoup de mal pour organiser une bonne course WRC. Cette fois, les spéciales, en grande partie nouvelles, étaient un peu plus sélectives et plus exigeantes que lors de la première édition en 2019. Les critiques sont restées en grande partie lettre morte. Le Rallye du Chili, qui a attiré d'innombrables spectateurs, a toutefois contribué à donner une meilleure image de ce pays en difficulté économique et politique.

Classement final après 16 épreuves Pos. Équipe/Nat/Véhicule Temps 1 Tänak/Järveoja (EE), Ford 3:06:38,1 2 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 42,1 3 Evans/Martin (GB), Toyota + 1:06,9 4 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 2:11,0 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 4:41,5 6 Solberg/Edmondson (S/GB), Škoda + 8:18,5 7 Greensmith/Andersson (GB/S), Škoda + 8:44,3 8 Pajeri/Mäkönen (FIN), Skoda + 9:20,6 9 Rossel/Dunand (F), Citroën + 9:53,9 10 Gryazin/Aleksandrov (ANA), Skoda + 10:08,2

Classement au championnat du monde des pilotes après 11 des 13 manches Pos. Équipe/Nat/Véhicule Points 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 217 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 186 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 155 4 Ott Tänak (EE), Ford 146 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 99 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 77 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 34 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33