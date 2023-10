Cile: Tänak di nuovo vincitore, Toyota di nuovo campione

La stagione del Campionato del Mondo Rally di quest'anno è stata una vera e propria montagna russa per M-Sport Ford. Dopo la caduta in Grecia con il quarto posto di Ott Tänak nell'unica Ford Puma Rally1, l'estone è tornato in vetta. Molto superiore, il vincitore svedese ha ripetuto il trionfo in Cile del 2019 (allora su Toyota). Nel 2019, ha preceduto di 23,1 secondi Sébastien Ogier (Citroën), mentre nel 2023 aveva già 42,1 secondi di vantaggio sul terzo classificato del WRC Thierry Neuville con la Hyundai i20 Rally1. Thierry Neuville ha cancellato l'incidente horror del 2019 nella sua seconda uscita cilena, questa volta conquistando gli onori della primavera cilena.

"È semplicemente fantastico aver finalmente ottenuto un risultato come questo di nuovo qui. Non abbiamo molti ragazzi, ma hanno fatto un ottimo lavoro. E il Cile era un posto speciale", ha detto Tänak, felice della sua seconda vittoria stagionale e della seconda vittoria in Cile. Per Ford è stata la 94ª vittoria assoluta nel WRC. Per quanto riguarda la possibilità che la sua 19a vittoria assoluta possa influenzare i pensieri di lasciare M-Sport che sono stati espressi nei suoi confronti, Tänak non ha fornito alcuna informazione.

"Ho usato con calma gli pneumatici per l'ultima tappa. Il rally è stato un evento movimentato per noi, ad essere onesti", ha dichiarato Neuville.

Il suo compagno di squadra part-time Teemu Suninen era in seconda posizione fino alla penultima tappa, poi è rimasto senza strada nella 15ª tappa e ha finito per uscire dalla strada sterrata poco prima del traguardo. Neuville: "È un peccato quello che è successo a Teemu. Aveva condotto un ottimo rally". Già sulla prima prova speciale, il team Hyundai WRC che opera ad Alzenau, nella Bassa Franconia, ha perso anche Esapekka Lappi a causa di un incidente. Anche Emil Lindholm, vincitore del titolo WRC2 nel 2022, ha dovuto ritirarsi in P19 dopo un incidente con la Hyundai i20 Rally2. Questo ha lasciato Neuville nell'unica Hyundai i20 Rally1 a finire.

Neuville è stato l'unico marcatore di punti per Hyundai e i piazzamenti al terzo e quarto posto di Evans e Rovanperä sono stati sufficienti al campione Toyota per difendere con successo il proprio titolo in anticipo.

La corsa al titolo è tornata a essere entusiasmante grazie a Tänak per le due gare rimanenti. Invece di una possibile celebrazione anticipata del campionato, la situazione si è fatta di nuovo un po' più serrata in cima alla classifica per i campioni in carica. Rovanperä ha dovuto rinunciare al regalo di compleanno di una difesa anticipata del titolo nel suo 23° giorno speciale (1° ottobre) e ora si reca al nuovo Central Europe Rally, la penultima tappa della stagione a fine ottobre, con 223 punti e solo 31 punti, precedentemente 33, sul compagno di squadra Evans. "Questo non è stato il miglior fine settimana per noi. Il weekend è stato difficile fin dall'inizio e la scelta degli pneumatici non è stata delle migliori", ha ammesso Rovanperä, seguito da Takamoto Katsuta sulla terza Toyota ufficiale con un distacco di 2:30,5 minuti.

Nel WRC2, l'intero podio è andato ai piloti Škoda. Oliver Solberg ha vinto di nuovo con la Fabia RS Rally2, questa volta con 25,8 secondi di vantaggio su Gus Greensmith e 1:02,1 minuti su Sami Pajari. "Per me il campionato è finito. È stato un anno lungo, ma è stato divertente guidare", ha detto Solberg. Con la quarta posizione di categoria (+ 1:35,4) Yohan Rossel su Citroën C3 Rally2 ha mantenuto il secondo posto in classifica, a quattro punti dal pilota Škoda Andreas Mikkelsen, che ha deciso di non partire.

L'organizzatore cileno ha fatto ogni sforzo per organizzare una buona prova del WRC. Questa volta le tappe, la maggior parte delle quali nuove, sono state un po' più selettive e impegnative rispetto alla prima del 2019. Le critiche sono state in gran parte assenti. Tuttavia, il Rally del Cile, con un gran numero di spettatori, ha contribuito a rappresentare meglio un Paese economicamente e politicamente in difficoltà.

Classifica finale dopo 16 tappe Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Tempo 1 Tänak/Järveoja (EE), Ford 3:06:38,1 2 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 42,1 3 Evans/Martin (GB), Toyota + 1:06,9 4 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 2:11,0 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 4:41,5 6 Solberg/Edmondson (S/GB), Škoda + 8:18,5 7 Greensmith/Andersson (GB/S), Škoda + 8:44,3 8 Pajeri/Mäkönen (FIN), Skoda + 9:20,6 9 Rossel/Dunand (F), Citroën + 9:53,9 10 Gryazin/Aleksandrov (ANA), Skoda + 10:08,2

Classifica del Campionato Piloti dopo 11 gare su 13 Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Punti 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 217 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 186 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 155 4 Ott Tänak (EE), Ford 146 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 99 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 77 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 34 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33