Chile: Tänak novamente vencedor, Toyota novamente campeã

Tal como na estreia do Rali Chile 2019 no Campeonato do Mundo (WRC), Ott Tänak, desta vez no Ford Puma Rally1, colocou o selo de superioridade na prova. A Toyota celebra a defesa antecipada do título de construtor.

A temporada deste ano do Campeonato do Mundo de Ralis tem sido uma verdadeira montanha-russa para a M-Sport Ford. Depois da queda na Grécia, com o quarto lugar de Ott Tänak no único Ford Puma Rally1, o estónio voltou a subir ao topo. Bastante superior, o vencedor sueco repetiu o seu triunfo no Chile de 2019 (então em Toyota). Em 2019, ficou a 23,1 segundos de Sébastien Ogier (Citroën), enquanto em 2023 já tinha 42,1 segundos de vantagem sobre o terceiro classificado do WRC, Thierry Neuville, no Hyundai i20 Rally1. Thierry Neuville afastou o seu acidente horrível de 2019 na sua segunda saída do Chile, desta vez levando as honras na primavera chilena.

"É ótimo ter finalmente conseguido um resultado como este novamente aqui. Não temos muitos homens, mas eles fizeram um ótimo trabalho. E o Chile é um lugar especial," disse Tänak, satisfeito com a sua segunda vitória da época e a segunda vitória no Chile. Para a Ford, foi a 94ª vitória geral no WRC. Até que ponto a sua 19ª vitória na geral pode influenciar os pensamentos de deixar a M-Sport que têm sido rumorados contra ele, Tänak não deu qualquer informação.

"Não tive muito trabalho com os pneus na última etapa. O rali foi um evento agitado para nós, para ser honesto", disse Neuville.

O seu companheiro de equipa a tempo parcial, Teemu Suninen, esteve em segundo lugar até à penúltima etapa, depois ficou sem estrada na 15ª etapa e acabou por sair da estrada de gravilha pouco antes do final. Neuville: "É uma pena o que aconteceu ao Teemu. Ele fez um ótimo rali". Já na primeira especial, a equipa WRC da Hyundai, a operar em Alzenau, na Baixa Francónia, perdeu Esapekka Lappi, também devido a um acidente. Aí, Emil Lindholm, vencedor do título do WRC2 em 2022, também teve de anunciar a sua retirada na P19 após um acidente com o Hyundai i20 Rally2. Isto deixou Neuville no único Hyundai i20 Rally1 a terminar.

Neuville foi o único marcador de pontos para a Hyundai e os terceiro e quarto lugares de Evans e Rovanperä foram suficientes para a campeã Toyota defender com sucesso o seu título antecipadamente.

A corrida pelo título voltou a ser emocionante graças a Tänak para as duas rondas que faltam. Em vez de uma possível celebração antecipada do campeonato, as coisas tornaram-se novamente um pouco mais apertadas no topo da classificação para o atual campeão. Rovanperä teve de renunciar ao seu presente de aniversário de uma defesa antecipada do título no seu 23º dia especial (1 de outubro) e viaja agora para o novo Rali da Europa Central, a penúltima paragem da época no final de outubro, com 223 pontos e apenas 31 pontos, anteriormente 33, sobre o companheiro de equipa Evans. "Este não foi, de facto, o melhor fim de semana para nós. O fim de semana foi difícil desde o início e a escolha dos pneus não foi a melhor", admitiu Rovanperä, que foi seguido por Takamoto Katsuta, no terceiro Toyota oficial, com uma diferença de 2:30,5 minutos.

No WRC2, todo o pódio foi para os pilotos da Škoda. Oliver Solberg voltou a vencer no Fabia RS Rally2, desta vez com 25,8 segundos de vantagem sobre Gus Greensmith e 1:02,1 minutos sobre Sami Pajari. "Para mim, o campeonato acabou. Foi um ano longo, mas foi divertido conduzir", disse Solberg. Com a quarta posição da categoria (+ 1:35,4), Yohan Rossel, no Citroën C3 Rally2, manteve o segundo lugar na classificação, quatro pontos atrás do piloto da Škoda, Andreas Mikkelsen, que decidiu não largar.

O organizador chileno fez todos os esforços para organizar uma boa ronda do WRC. Desta vez, as etapas, na sua maioria novas, foram um pouco mais selectivas e desafiantes do que na estreia em 2019. As críticas estiveram largamente ausentes. No entanto, o Rali do Chile, com inúmeros espectadores, ajudou a representar melhor o país económica e politicamente conturbado.

Classificação final após 16 etapas Pos. Equipa/Nação/Veículo Tempo 1 Tänak/Järveoja (EE), Ford 3:06:38,1 2 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 42,1 3 Evans/Martin (GB), Toyota + 1:06,9 4 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 2:11,0 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 4:41,5 6 Solberg/Edmondson (S/GB), Škoda + 8:18,5 7 Greensmith/Andersson (GB/S), Škoda + 8:44,3 8 Pajeri/Mäkönen (FIN), Skoda + 9:20,6 9 Rossel/Dunand (F), Citroën + 9:53,9 10 Gryazin/Aleksandrov (ANA), Skoda + 10:08,2

Classificação do Campeonato de Pilotos após 11 das 13 rondas Pos. Equipa/Nação/Veículo Pontos 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 217 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 186 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 155 4 Ott Tänak (EE), Ford 146 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 99 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 77 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 34 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33