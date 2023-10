Chili : lumière et forte ombre chez Hyundai

L'équipage belge de Hyundai s'est assuré trois meilleurs temps lors de la dernière journée d'une manche mouvementée de la saison 2023 du WRC. Leurs coéquipiers finlandais Teemu Suninen/Mikko Markkula ont été éliminés de manière décevante dans l'avant-dernière spéciale du rallye après une prestation prometteuse. Esapekka Lappi/Janne Ferm ont été victimes d'un accident dès la première décision.

Thierry Neuville et Martijn Wydeaghe ont assuré le podium pour Hyundai Motorsport à l'issue de la deuxième édition du Rallye du Chili, 11e manche du Championnat du monde des rallyes FIA (WRC) 2023. Les Belges ont hérité de la deuxième place de Teemu Suninen et Mikko Markkula après l'abandon des Finlandais dans l'avant-dernière spéciale.

Le dimanche, deux spéciales exigeantes et techniques étaient au programme : Las Pataguas (SP13/15, 13,20 km) et El Poñen (SP14/16, 13,86 km). Ces nouvelles spéciales n'étaient pas moins exigeantes que les précédentes, car les routes rapides et étroites ne laissaient pas de place à l'erreur.

L'équipe Hyundai Shell Mobis World Rally Team a pris un départ parfait pour cette dernière journée. Avec un œil sur Elfyn Evans à la traîne et l'autre sur la réduction de l'écart avec leurs coéquipiers en deuxième position, Neuville et Wydaeghe étaient en grande forme. Sur l'ES13 Las Pataguas 1, ils ont trouvé le rythme qui leur a permis de porter leur avance à 15,7 secondes et de réduire leur retard sur Suninen/Markkula à moins de dix. Les Finlandais n'étaient pas loin derrière eux et leur propre performance engagée a permis à Hyundai Motorsport de remporter un doublé sur l'étape.

Les regards se sont ensuite tournés vers la SS14 El Poñen 1, une répétition générale pour la Power Stage de l'épreuve. Neuville était à nouveau en tête du classement, tandis que la lutte pour la deuxième place s'intensifiait. Suninen a d'abord devancé son coéquipier au premier temps intermédiaire, mais il a perdu du temps à cause de quelques glissades alors qu'il conduisait à la limite. Il s'agissait d'un nouveau doublé dans la spéciale et l'écart entre eux n'était que de 6,7 secondes avant le début de l'impact.

Malheureusement, les choses se sont gâtées par la suite. Alors que Neuville signait son troisième meilleur temps consécutif ce jour-là, Suninen a frôlé une souche d'arbre à sept kilomètres de la SS15 Pataguas. Les dommages subis par leur Hyundai i20 N Rally1 Hybrid signifiaient qu'ils ne pouvaient pas continuer, ce qui a mis un terme déchirant à un week-end prometteur pour l'équipage finlandais.

Neuville/Wydaeghe ont terminé un week-end riche en événements en réalisant le troisième meilleur temps de la Power Stage et en marquant trois points supplémentaires au championnat, tandis que la finale a brillé avec leur septième podium de la saison.

Neuville a déclaré : "Ce fut un week-end difficile pour nous. Malheureusement, deux de nos voitures sont tombées en panne et je suis désolé pour les deux - en particulier pour Teemu, qui avait fait une belle course. Nous savons tous à quel point le rallye peut être cruel, et nous l'avons vu lors de l'épreuve précédente en Grèce. Nous avions une tâche à accomplir ce week-end et nous avons fait de notre mieux malgré nos problèmes. Nous avons continué à nous battre et à essayer de maintenir notre position et de progresser vers la deuxième place, et maintenant nous avons marqué de bons points. C'est dommage que le championnat des constructeurs soit terminé, mais c'est bien d'être à nouveau sur le podium en tant que deuxième. Nous sommes donc satisfaits".

Suninen a déclaré : "Je voudrais dire un grand merci à l'équipe. C'était un super rallye et une belle bataille avec Thierry, mais malheureusement notre dur travail s'est terminé à cause d'une toute petite erreur. J'étais juste quelques centimètres trop à l'intérieur et j'ai heurté une souche d'arbre, la partie était terminée. Heureusement, nous ne sommes pas blessés. Je suis vraiment désolé pour toute l'équipe que nous n'ayons pas réussi à ramener le podium à la maison pour eux ce week-end. Nous espérons pouvoir le faire dans quelques semaines au Central European Rally".

Cyril Abiteboul, chef d'équipe de Hyundai Motorsport, a déclaré : "Tout d'abord, félicitations à Toyota pour avoir remporté le titre des constructeurs aujourd'hui. Ils le méritent absolument et cela sert d'inspiration pour ce que nous devons accomplir pendant l'hiver afin d'être à nouveau en forme l'année prochaine. De notre côté, nous avons à nouveau fait preuve d'une grande performance au Chili. Thierry et Teemu ont été très performants ce week-end et l'équipe a pris de grandes décisions lorsque la situation des pneus est devenue difficile. Cependant, il y a eu des moments très décevants, quand Esapekka est tombé en panne dans les premiers kilomètres du rallye et Teemu dans les derniers. L'élimination des erreurs et l'amélioration de notre régularité globale doivent être notre priorité absolue en vue des deux derniers rallyes de la saison". (Hyundai)

Classement final après 16 épreuves spéciales Pos. Équipe/Nat/Véhicule Temps 1 Tänak/Järveoja (EE), Ford 3:06:38,1 2 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 42,1 3 Evans/Martin (GB), Toyota + 1:06,9 4 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 2:11,0 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 4:41,5 6 Solberg/Edmondson (S/GB), Škoda + 8:18,5 7 Greensmith/Andersson (GB/S), Škoda + 8:44,3 8 Pajeri/Mäkönen (FIN), Skoda + 9:20,6 9 Rossel/Dunand (F), Citroën + 9:53,9 10 Gryazin/Aleksandrov (ANA), Skoda + 10:08,2

Classement au championnat du monde des pilotes après 11 des 13 manches Pos. Équipe/Nat/Véhicule Points 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 217 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 186 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 155 4 Ott Tänak (EE), Ford 146 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 99 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 77 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 34 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33