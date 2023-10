Cile: luce e ombra forte a Hyundai

L'equipaggio belga della Hyundai ha ottenuto i tre tempi più veloci nell'ultima giornata di una tappa movimentata della stagione WRC 2023. I loro compagni di squadra finlandesi Teemu Suninen/Mikko Markkula si sono ritirati purtroppo nella penultima tappa del rally dopo una prestazione promettente. Esapekka Lappi/Janne Ferm si sono schiantati già alla prima decisione.

Thierry Neuville e Martijn Wydeaghe hanno assicurato un podio a Hyundai Motorsport dopo la seconda edizione del Rally del Cile, 11° prova del Campionato del Mondo Rally (WRC) FIA 2023. Il belga ha ereditato il secondo posto da Teemu Suninen e Mikko Markkula dopo il ritiro del finlandese nella penultima tappa.

Domenica si sono svolte due tappe impegnative e tecniche: Las Pataguas (SS13/15, 13,20 km) e El Poñen (SS14/16, 13,86 km). Le nuove tappe non sono state meno impegnative delle precedenti, poiché le strade strette e veloci non lasciavano spazio a errori.

Lo Hyundai Shell Mobis World Rally Team ha avuto un inizio perfetto nella giornata finale. Con un occhio a Elfyn Evans e l'altro a colmare il divario dai compagni di squadra in seconda posizione, Neuville e Wydaeghe erano in gran forma. Nella SS13 Las Pataguas 1 hanno trovato il ritmo che ha portato il loro vantaggio a 15,7 secondi e ridotto il distacco da Suninen/Markkula a meno di dieci. I finlandesi non erano molto lontani e la loro prestazione impegnata ha assicurato una doppietta a Hyundai Motorsport in questa tappa.

L'attenzione si è poi spostata sulla SS14 El Poñen 1, una prova generale per la Power Stage dell'evento. Neuville era ancora una volta in testa alla classifica, mentre la battaglia per il secondo posto si stava scaldando. Suninen ha inizialmente preceduto il suo compagno di squadra nella prima tappa intermedia, ma ha perso tempo a causa di alcune scivolate durante la guida al limite. Si è trattato di un'altra doppietta nella tappa e il distacco tra i due era di soli 6,7 secondi prima dell'inizio del servizio.

Sfortunatamente, il disastro si è poi abbattuto. Mentre Neuville ha ottenuto il suo terzo miglior tempo consecutivo nella giornata, Suninen ha urtato un ceppo d'albero sette chilometri nella SS15 di Pataguas. Il danno alla loro Hyundai i20 N Rally1 Hybrid ha impedito loro di continuare, ponendo fine in modo straziante a un weekend promettente per l'equipaggio finlandese.

Neuville/Wydaeghe hanno concluso un fine settimana ricco di eventi con il terzo tempo nella Power Stage e hanno conquistato altri tre punti per il campionato, mentre la finale ha visto il loro settimo podio della stagione.

Neuville ha dichiarato: "È stato un weekend difficile per noi. Purtroppo due delle nostre auto si sono ritirate e mi dispiace per entrambe, soprattutto per Teemu che aveva disputato una grande gara. Sappiamo tutti quanto possa essere crudele il rally e lo abbiamo visto nella precedente gara in Grecia. Avevamo un compito da svolgere questo fine settimana e abbiamo fatto del nostro meglio nonostante i problemi. Abbiamo continuato a lottare e a cercare di mantenere la nostra posizione e di salire al secondo posto, e ora abbiamo ottenuto buoni punti. È un peccato che il campionato costruttori sia finito, ma è bello tornare sul podio al secondo posto. Siamo soddisfatti".

Suninen ha dichiarato: "Voglio ringraziare la squadra. È stato un grande rally e una bella lotta con Thierry, ma purtroppo il nostro duro lavoro è terminato a causa di un piccolissimo errore. Ero solo qualche centimetro troppo all'interno e ho urtato un ceppo d'albero e il gioco è finito. Fortunatamente non ci siamo fatti male. Mi dispiace per tutta la squadra che non siamo riusciti a portare a casa il podio questo fine settimana. Speriamo di poterlo fare tra un paio di settimane al Rally dell'Europa Centrale".

Cyril Abiteboul, Team Principal di Hyundai Motorsport, ha dichiarato: "Prima di tutto, congratulazioni a Toyota per aver vinto oggi il titolo costruttori. Se lo sono assolutamente meritato e ci serve da ispirazione per quello che dobbiamo fare durante l'inverno per essere di nuovo in forma l'anno prossimo. Da parte nostra, abbiamo ottenuto un'altra grande prestazione in Cile. Thierry e Teemu si sono comportati molto bene durante il fine settimana e la squadra ha preso delle ottime decisioni quando la situazione degli pneumatici è diventata difficile. Tuttavia, ci sono stati anche momenti molto deludenti, quando Esapekka si è ritirato nei primi chilometri e Teemu negli ultimi chilometri del rally. Eliminare gli errori e migliorare la nostra costanza complessiva deve essere la nostra priorità assoluta in vista degli ultimi due rally della stagione". (Hyundai)

Classifica finale dopo 16 tappe Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Tempo 1 Tänak/Järveoja (EE), Ford 3:06:38,1 2 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 42,1 3 Evans/Martin (GB), Toyota + 1:06,9 4 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 2:11,0 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 4:41,5 6 Solberg/Edmondson (S/GB), Škoda + 8:18,5 7 Greensmith/Andersson (GB/S), Škoda + 8:44,3 8 Pajeri/Mäkönen (FIN), Skoda + 9:20,6 9 Rossel/Dunand (F), Citroën + 9:53,9 10 Gryazin/Aleksandrov (ANA), Skoda + 10:08,2

Classifica del Campionato Piloti dopo 11 gare su 13 Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Punti 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 217 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 186 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 155 4 Ott Tänak (EE), Ford 146 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 99 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 77 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 34 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33