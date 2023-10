Chile: Luz e sombra forte na Hyundai

A Hyundai Motorsport conquistou o seu 14º pódio da época no Rali do Chile, a terceira última etapa do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), com Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe a terminarem em segundo lugar.

A equipa belga da Hyundai conseguiu três tempos mais rápidos no último dia de uma ronda agitada da temporada 2023 do WRC. Os seus companheiros de equipa finlandeses, Teemu Suninen/Mikko Markkula, abandonaram a prova na penúltima etapa do rali, depois de um desempenho promissor. Esapekka Lappi/Janne Ferm despistaram-se logo na primeira decisão.

Thierry Neuville e Martijn Wydeaghe garantiram um lugar no pódio para a Hyundai Motorsport após a segunda edição do Rali do Chile, a 11ª ronda do Campeonato do Mundo de Ralis FIA 2023 (WRC). Os belgas herdaram o segundo lugar de Teemu Suninen e Mikko Markkula depois de o finlandês se ter retirado da prova na penúltima etapa.

No domingo, foram disputadas duas etapas técnicas e exigentes: Las Pataguas (SS13/15, 13,20 km) e El Poñen (SS14/16, 13,86 km). As novas etapas não foram menos exigentes do que as anteriores, uma vez que as estradas rápidas e estreitas não deixavam margem para erros.

A equipa Hyundai Shell Mobis World Rally Team teve o início perfeito para o último dia. Com um olho em Elfyn Evans e outro em diminuir a diferença para os seus companheiros de equipa no segundo lugar, Neuville e Wydaeghe estavam em grande forma. Encontraram o ritmo na SS13 Las Pataguas 1, o que aumentou a sua vantagem para 15,7 segundos e reduziu a diferença para Suninen/Markkula para menos de dez. Os finlandeses não ficaram muito atrás e o seu desempenho empenhado assegurou um resultado duplo para a Hyundai Motorsport nesta etapa.

As atenções viraram-se então para a SS14 El Poñen 1, um ensaio geral para a Power Stage do evento. Neuville estava novamente no topo da classificação, enquanto a luta pelo segundo lugar estava a aquecer. Suninen estava inicialmente à frente do seu colega de equipa na primeira etapa intermédia, mas perdeu tempo devido a alguns deslizes durante a condução no limite. Foi mais um dueto na etapa e a diferença entre eles era de apenas 6,7 segundos antes do início da assistência.

Infelizmente, o desastre aconteceu de seguida. Enquanto Neuville obtinha o seu terceiro melhor tempo consecutivo no dia, Suninen embateu num cepo de árvore a sete quilómetros da SS15 de Pataguas. Os danos no seu Hyundai i20 N Rally1 Hybrid significaram que não puderam continuar, pondo fim a um fim de semana promissor para a equipa finlandesa.

Neuville/Wydaeghe terminaram um fim de semana agitado com o terceiro tempo na Power Stage e conquistaram mais três pontos no campeonato, enquanto a equipa final brilhou com o seu sétimo pódio da época.

Neuville disse: "Foi um fim de semana difícil para nós. Infelizmente, dois dos nossos carros retiraram-se e tenho pena de ambos - especialmente do Teemu, que tinha feito uma grande prova. Todos sabemos como os ralis podem ser cruéis e vimos isso na prova anterior, na Grécia. Tínhamos um trabalho a fazer este fim de semana e demos o nosso melhor, apesar dos nossos problemas. Continuámos a lutar e a tentar manter a nossa posição e subir para o segundo lugar, e agora marcámos bons pontos. É uma pena que o campeonato de construtores tenha terminado, mas é bom estar de volta ao pódio em segundo lugar. Estamos satisfeitos com isso".

Suninen disse: "Quero dizer um grande obrigado à equipa. Foi um grande rali e uma boa luta com o Thierry, mas infelizmente o nosso trabalho árduo terminou devido a um pequeno erro. Estava apenas alguns centímetros a mais no interior do veículo e bati num cepo de árvore e foi o fim do jogo. Felizmente, não sofremos ferimentos. Lamento muito para toda a equipa que não tenhamos conseguido trazer o pódio para casa este fim de semana. Esperamos poder fazê-lo dentro de duas semanas no Rali da Europa Central".

O Diretor de Equipa da Hyundai Motorsport, Cyril Abiteboul, afirmou: "Antes de mais, parabéns à Toyota por ter conquistado hoje o título de construtores. Eles mereceram-no absolutamente e serve de inspiração para o que precisamos de fazer durante o inverno para estarmos novamente em forma no próximo ano. Pela nossa parte, tivemos outro desempenho forte no Chile. O Thierry e o Teemu estiveram muito bem ao longo do fim de semana e a equipa tomou algumas decisões importantes quando a situação dos pneus se tornou difícil. No entanto, houve também alguns momentos muito decepcionantes quando Esapekka desistiu nos primeiros quilómetros e Teemu nos últimos quilómetros do rali. Eliminar os erros e melhorar a nossa consistência geral deve ser a nossa principal prioridade para os dois últimos ralis da época." (Hyundai)

Classificação final após 16 etapas Pos. Equipa/Nação/Veículo Tempo 1 Tänak/Järveoja (EE), Ford 3:06:38,1 2 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 42,1 3 Evans/Martin (GB), Toyota + 1:06,9 4 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 2:11,0 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 4:41,5 6 Solberg/Edmondson (S/GB), Škoda + 8:18,5 7 Greensmith/Andersson (GB/S), Škoda + 8:44,3 8 Pajeri/Mäkönen (FIN), Skoda + 9:20,6 9 Rossel/Dunand (F), Citroën + 9:53,9 10 Gryazin/Aleksandrov (ANA), Skoda + 10:08,2

Classificação do Campeonato de Pilotos após 11 das 13 rondas Pos. Equipa/Nação/Veículo Pontos 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 217 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 186 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 155 4 Ott Tänak (EE), Ford 146 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 99 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 77 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 34 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33