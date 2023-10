Ott Tänak triomphe à nouveau au Chili

Il s'agit de la deuxième victoire en WRC de l'équipage estonien au volant d'une Ford Puma Hybrid Rally1, mais aussi de leur deuxième victoire au Chili, ce qui fait d'eux deux vainqueurs consécutifs et les rend invaincus dans le pays.

Le Rallye du Chili proposait une série unique et stimulante de spéciales que de nombreuses équipes ont qualifiées de véritables parcours de pilotes, où l'homme et la machine devaient travailler en parfaite synchronisation pour tirer le maximum de puissance de leurs voitures. C'est ce qu'ont fait Tänak et l'équipe M-Sport dès le début, en signant le premier meilleur temps dès l'ouverture du rallye et en prenant ainsi l'initiative dans la lutte pour la victoire. Plusieurs temps parmi les trois premiers ont suivi, au cours desquels Tänak a brièvement perdu la tête, mais il a repris son avance lors de la cinquième décision du rallye et l'a confortée en signant un nouveau meilleur temps. Lors de la dernière décision de la journée, un nouveau meilleur temps a été réalisé, ce qui signifiait que Tänak et Järveoja allaient rentrer au Concepcion Service Park avec la tête pour la nuit.

Les pistes du samedi étaient les plus dures du rallye, avec une surface rugueuse qui a déchiré les pneus de tout le peloton du Rally1. Cela signifiait que le tour allait être une bataille de vitesse et de tactique. Tänak était le seul pilote à disposer de quatre pneus durs et de deux pneus tendres. Sa décision s'est avérée payante, car ses rivaux ont vacillé et Tänak a quitté la neuvième spéciale avec une avance gigantesque de 47,8 secondes. Il semblait impossible à rattraper en tête. L'après-midi n'a pas été différente, les équipes se mettant en route pour refaire la boucle difficile. Même si tout le monde avait désormais les mêmes pneus, Tänak restait clairement devant, gérant son avance, signant deux autres meilleurs temps et terminant la journée près d'une minute devant le peloton.

Le dimanche, quatre spéciales séparaient l'Estonien de sa première victoire depuis près de six mois, un résultat que tout le monde chez M-Sport espérait désespérément. Tänak a roulé avec précision et à un rythme constant et a atteint la ligne de départ de la Power Stage avec 44 secondes d'avance. Dans un temps calme et compétitif, il a pris la quatrième place de la Power Stage et s'est assuré une victoire durement acquise et bien méritée, dont tout le monde chez M-Sport pouvait être fier.

Le coéquipier de Tänak, Pierre-Louis Loubet, a ouvert le rallye avec le quatrième meilleur temps, suivi d'une troisième place lors de la deuxième étape du Rallye du Chili, et avait la lutte pour le podium en ligne de mire. Le Français a réalisé les meilleurs temps intermédiaires jusqu'à ce qu'une mauvaise communication dans la voiture entraîne une dramatique sortie de route de l'équipage et l'abandon du rallye. Une fin difficile pour le jeune Français après un départ apparemment très positif.

Alberto Heller a fait des débuts de rêve en Rally1 lors de son rallye à domicile. Des milliers de fans ont afflué au départ solennel de Los Angeles pour voir le Chilien prendre le départ. Heller a abordé le rallye avec enthousiasme et courage et a dû se battre jusqu'au bout samedi pour réparer sa voiture dans des circonstances dramatiques. Il a dû abandonner au milieu de la zone des médias, à quelques mètres du check-in de la zone technique, après avoir dépassé le temps imparti. Il a pu prendre un nouveau départ le dimanche et terminer le rallye. Le rythme de Heller s'est amélioré au cours du week-end et il a laissé entendre que le Rallye du Chili pourrait n'être que le début de son histoire d'amour avec la Puma Hybrid Rally1.

Grégoire Munster a connu un week-end éprouvant au Chili, alors qu'il s'installait en tête du classement dans les voitures de rallye les plus puissantes de l'histoire du WRC. Après avoir occupé une constante septième place au classement général pendant la majeure partie du rallye, la voiture numéro 13 a finalement terminé à la treizième place du classement général après avoir perdu plus de huit minutes lors de la dernière étape du samedi. Munster et son équipe participeront également au Rallye d'Europe centrale fin octobre.

Richard Millener, directeur de l'équipe M-Sport Ford World Rally, a déclaré : "L'équipe a connu quelques mois difficiles et tout le monde a travaillé dur pour remporter une nouvelle victoire. Je suis vraiment heureux que cela ait porté ses fruits pour eux tous ce week-end. Leur détermination et leur passion nous ont vraiment aidés à donner à Ott et Martin ce dont ils avaient besoin pour s'assurer la première place du podium. Sans eux, nous n'y serions évidemment pas parvenus, alors chapeau pour la fantastique démonstration de leur rapidité et de leurs compétences. En tout cas, Ott montre toujours qu'il fait partie des meilleurs au monde. Le voyage jusqu'au Chili est long, mais il en valait vraiment la peine ! Ce week-end, des souvenirs sont nés ici, qu'aucun d'entre nous n'oubliera de sitôt".

Ott Tänak, vainqueur du Rallye du Chili 2023, a déclaré : "C'est en tout cas agréable d'avoir un résultat positif d'une semaine après ce qui semblait être une longue période. Dans l'ensemble, c'est assez proche d'un week-end parfait. Cela semblait en quelque sorte très différent de ce que nous devons faire habituellement. Ce n'était pas du tout une question de performance pure, c'était beaucoup une question de gestion et de comment passer la boucle, c'était un autre type de défi. Cet état d'esprit positif est toujours utile et je suis sûr que ce fut une excellente semaine pour l'équipe". (M-Sport)

Classement final après 16 épreuves Pos. Équipe/Nat/Véhicule Temps 1 Tänak/Järveoja (EE), Ford 3:06:38,1 2 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 42,1 3 Evans/Martin (GB), Toyota + 1:06,9 4 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 2:11,0 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 4:41,5 6 Solberg/Edmondson (S/GB), Škoda + 8:18,5 7 Greensmith/Andersson (GB/S), Škoda + 8:44,3 8 Pajeri/Mäkönen (FIN), Skoda + 9:20,6 9 Rossel/Dunand (F), Citroën + 9:53,9 10 Gryazin/Aleksandrov (ANA), Skoda + 10:08,2

Classement du championnat du monde des pilotes après 11 des 13 manches Pos. Équipe/Nat/Véhicule Points 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 217 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 186 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 155 4 Ott Tänak (EE), Ford 146 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 99 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 77 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 34 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33