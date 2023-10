Ott Tänak trionfa nuovamente in Cile

Per l'equipaggio estone si tratta della seconda vittoria nel WRC con una Ford Puma Hybrid Rally1 e anche della seconda vittoria in Cile, diventando così due vincitori consecutivi e imbattuti nel Paese.

Il Rally del Cile è stato caratterizzato da una serie di tappe uniche e impegnative che molti team hanno descritto come veri e propri circuiti per piloti, dove uomo e macchina dovevano lavorare in perfetta sincronia per ottenere il massimo delle prestazioni dalle loro auto. Tänak e il team M-Sport hanno fatto proprio questo fin dall'inizio, facendo segnare il primo tempo nella tappa di apertura del rally e prendendo così l'iniziativa nella lotta per la vittoria. Sono seguiti un paio di piazzamenti nei primi tre, con Tänak che ha perso brevemente il comando, ma alla quinta decisione del rally ha riguadagnato il suo vantaggio e lo ha assicurato con un altro miglior tempo. Un altro miglior tempo è stato ottenuto nell'ultima decisione della giornata, il che significa che Tänak e Järveoja sarebbero tornati al Concepcion Service Park con il vantaggio della notte.

I tracciati del sabato sono stati i più difficili del rally, con una superficie ruvida che ha distrutto gli pneumatici di tutto il gruppo del Rally1. Questo significa che il round sarebbe stato una battaglia di velocità e tattica. Tänak è stato l'unico pilota a montare quattro pneumatici duri e due morbidi. La sua decisione ha dato i suoi frutti, poiché i suoi rivali hanno vacillato e Tänak ha lasciato la nona tappa con un gigantesco vantaggio di 47,8 secondi. Sembrava inarrivabile in cima alla classifica. La sessione pomeridiana non è stata diversa: le squadre sono partite per ripetere il difficile anello. Sebbene tutti avessero gli stessi pneumatici, Tänak è rimasto nettamente in testa, gestendo il suo vantaggio, facendo segnare altri due tempi veloci e concludendo la giornata con quasi un minuto di vantaggio.

Domenica, quattro tappe si sono frapposte tra l'estone e la sua prima vittoria in quasi sei mesi, un risultato che tutti in M-Sport speravano disperatamente. Tänak ha guidato con precisione e ritmo costante, raggiungendo la linea di partenza della Power Stage con un vantaggio di 44 secondi. In un tempo calmo e competitivo, ha concluso la Power Stage al quarto posto e si è assicurato una vittoria combattuta e meritata di cui tutti i membri di M-Sport potevano essere orgogliosi.

Il compagno di squadra di Tänak, Pierre-Louis Loubet, ha aperto il rally con un quarto tempo, seguito da un terzo posto nella seconda tappa del Rally del Cile, e ha messo nel mirino la lotta per il podio. Il francese ha fatto registrare gli intertempi più veloci fino a quando, a causa di un errore di comunicazione nella vettura, l'equipaggio è uscito di strada in modo drammatico e ha abbandonato il rally. Una fine difficile per il giovane francese dopo un inizio che sembrava così positivo.

Alberto Heller ha festeggiato un debutto da sogno nel Rally1 nel suo rally di casa. Migliaia di fan sono accorsi alla partenza celebrativa di Los Angeles per vedere il cileno al via. Heller ha affrontato il rally con entusiasmo e coraggio e sabato ha dovuto lottare fino alla fine per riparare la sua auto in circostanze drammatiche. Ha dovuto abbandonare nel bel mezzo della zona media, a pochi metri dal check-in della zona tecnica, dopo aver superato il tempo limite. È riuscito a ripartire domenica e a concludere il rally. Il ritmo di Heller è migliorato nel corso del weekend e ha lasciato intendere che il Rally del Cile potrebbe essere solo l'inizio della sua storia d'amore con il Puma Hybrid Rally1.

Gregoire Munster ha avuto un fine settimana impegnativo in Cile e si è fatto strada in cima alla classifica con la più potente auto da rally della storia del WRC. Dopo aver mantenuto un consistente settimo posto assoluto per la maggior parte del rally, l'auto numero 13 ha concluso al 13° posto assoluto dopo aver perso oltre otto minuti nell'ultima tappa di sabato. Munster e il suo team parteciperanno anche al Central Europe Rally alla fine di ottobre.

Richard Millener, responsabile dell'M-Sport Ford World Rally Team, ha dichiarato: "La squadra ha avuto alcuni mesi difficili e tutti hanno lavorato duramente per ottenere un'altra vittoria. Sono davvero contento che questo fine settimana abbia dato i suoi frutti. La loro determinazione e la loro passione ci hanno aiutato a dare a Ott e Martin ciò di cui avevano bisogno per assicurarsi il primo posto sul podio. Senza di loro, ovviamente, non ce l'avremmo fatta, quindi tanto di cappello per la loro fantastica dimostrazione di velocità e abilità. Ott sta ancora dimostrando di appartenere ai migliori del mondo. Ci vuole molto tempo per arrivare in Cile, ma ne è valsa la pena! Questo fine settimana ci ha regalato ricordi che nessuno di noi dimenticherà presto".

Ott Tänak, vincitore del Rally del Cile 2023, ha dichiarato: "È sicuramente bello avere un risultato positivo dopo una settimana che sembrava lunga. Tutto sommato, è sicuramente vicino a un weekend perfetto. Sembrava in qualche modo molto diverso da quello che dobbiamo fare di solito. Non si trattava tanto di prestazioni pure, quanto di gestione e di superamento del loop, è stato un tipo di sfida diverso. Questa vibrazione positiva è sempre utile e sono sicuro che sia stata una grande settimana per la squadra". (M-Sport)

Classifica finale dopo 16 tappe Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Tempo 1 Tänak/Järveoja (EE), Ford 3:06:38,1 2 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 42,1 3 Evans/Martin (GB), Toyota + 1:06,9 4 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 2:11,0 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 4:41,5 6 Solberg/Edmondson (S/GB), Škoda + 8:18,5 7 Greensmith/Andersson (GB/S), Škoda + 8:44,3 8 Pajeri/Mäkönen (FIN), Skoda + 9:20,6 9 Rossel/Dunand (F), Citroën + 9:53,9 10 Gryazin/Aleksandrov (ANA), Skoda + 10:08,2

Classifica del Campionato Piloti dopo 11 gare su 13 Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Punti 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 217 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 186 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 155 4 Ott Tänak (EE), Ford 146 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 99 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 77 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 34 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33