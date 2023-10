Ott Tänak volta a triunfar no Chile

Ott Tänak e Martin Järveoja dominaram o Rali do Chile, décima primeira de 13 rondas do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), com uma grande vitória. Tänak venceu sete das dezasseis etapas e alcançou a sua 19ª vitória à geral.

É a segunda vitória da equipa estónia no WRC com um Ford Puma Hybrid Rally1 e também a sua segunda vitória no Chile, tornando-se assim dois vencedores consecutivos e invictos no país.

O Rali do Chile apresentou um conjunto de etapas únicas e desafiantes que muitas equipas descreveram como verdadeiros circuitos de condução, onde o homem e a máquina tiveram de trabalhar em perfeita sincronia para tirar o máximo rendimento dos seus carros. Tänak e a equipa M-Sport fizeram exatamente isso desde o início, estabelecendo o primeiro tempo mais rápido na etapa de abertura do rali e tomando assim a iniciativa na luta pela vitória. Seguiram-se alguns tempos entre os três primeiros, com Tänak a perder brevemente a liderança, mas na quinta decisão do rali recuperou a sua vantagem e assegurou-a com outro melhor tempo. Houve outro melhor tempo na última decisão do dia, o que significou que Tänak e Järveoja regressariam ao Concepcion Service Park com a liderança durante a noite.

As pistas de sábado foram as mais duras do rali, com uma superfície rugosa que destruiu os pneus de todo o pelotão do Rally1. Isto significava que a ronda seria uma batalha de velocidade e tática. Tänak foi o único piloto com quatro pneus duros e dois macios. A sua decisão valeu a pena, uma vez que os seus rivais vacilaram e Tänak deixou a nona etapa com uma vantagem gigantesca de 47,8 segundos. Parecia inatingível no topo. A sessão da tarde não foi diferente, com as equipas a repetirem a difícil etapa. Apesar de todos terem agora os mesmos pneus, Tänak manteve-se claramente na frente, gerindo a sua liderança, estabelecendo mais dois tempos mais rápidos e terminando o dia com quase um minuto de vantagem sobre o pelotão.

No domingo, quatro etapas separavam o estónio da sua primeira vitória em quase seis meses, um resultado que todos na M-Sport desejavam desesperadamente. Tänak conduziu com precisão e ritmo consistente, chegando à linha de partida da Power Stage com uma vantagem de 44 segundos. Num tempo calmo e competitivo, terminou em quarto lugar na Power Stage e assegurou uma vitória muito disputada e merecida, da qual todos na M-Sport se podem orgulhar.

O companheiro de equipa de Tänak, Pierre-Louis Loubet, abriu o rali com o quarto tempo, seguido de um terceiro lugar na segunda etapa do Rali do Chile, e tinha a luta pelo pódio na mira. O francês estabeleceu os melhores tempos parciais até que uma falha de comunicação no carro levou a equipa a sair da estrada de forma dramática e a abandonar o rali. Um final difícil para o jovem francês depois de um início aparentemente tão positivo.

Alberto Heller celebrou uma estreia de sonho no Rally1 no seu rali caseiro. Milhares de fãs acorreram à partida comemorativa em Los Angeles para ver o chileno no início. Heller abordou o rali com entusiasmo e coragem e teve de lutar até ao fim no sábado para reparar o seu carro em circunstâncias dramáticas. Teve de abandonar a meio da zona de media, a poucos metros do check-in da zona técnica, depois de ter excedido o tempo limite. Conseguiu recomeçar no domingo e terminar o rali. O ritmo de Heller melhorou ao longo do fim de semana e ele deu a entender que o Rali do Chile pode ser apenas o início do seu caso de amor com o Puma Hybrid Rally1.

Gregoire Munster teve um fim de semana atarefado no Chile, trabalhando para chegar ao topo da tabela de classificação nos carros de rali mais potentes da história do WRC. Depois de manter um consistente sétimo lugar da geral durante a maior parte do rali, o carro número 13 acabou por terminar em 13º lugar da geral, depois de perder mais de oito minutos na última etapa, no sábado. Munster e a sua equipa irão também competir no Rali da Europa Central no final de outubro.

Richard Millener, Diretor da M-Sport Ford World Rally Team, afirmou: "A equipa teve uns meses difíceis e todos têm trabalhado arduamente para conseguir outra vitória. Estou muito satisfeito por ter valido a pena para todos eles este fim de semana. A sua determinação e paixão ajudaram-nos realmente a dar ao Ott e ao Martin o que eles precisavam para garantir o primeiro lugar no pódio. Sem eles, é claro, não o teríamos conseguido, por isso, os meus parabéns a eles pela fantástica demonstração de velocidade e perícia. Ott ainda está a mostrar que pertence aos melhores do mundo. Demora muito tempo a chegar ao Chile, mas valeu mesmo a pena! Este fim de semana foram aqui criadas memórias que nenhum de nós esquecerá tão cedo."

Ott Tänak, vencedor do Rali Chile 2023, disse: "É definitivamente bom ter um resultado positivo de uma semana depois do que pareceu ser muito tempo. Em suma, está definitivamente muito perto de um fim de semana perfeito. Pareceu-me, de alguma forma, muito diferente do que normalmente temos de fazer. Não se tratou de um desempenho puro, mas sim de uma questão de gestão e de ultrapassar o ciclo, foi um tipo de desafio diferente. Essa vibração positiva é sempre útil e tenho a certeza de que foi uma óptima semana para a equipa." (M-Sport)

Classificação final após 16 etapas Pos. Equipa/Natureza/Veículo Tempo 1 Tänak/Järveoja (EE), Ford 3:06:38,1 2 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 42,1 3 Evans/Martin (GB), Toyota + 1:06,9 4 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 2:11,0 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 4:41,5 6 Solberg/Edmondson (S/GB), Škoda + 8:18,5 7 Greensmith/Andersson (GB/S), Škoda + 8:44,3 8 Pajeri/Mäkönen (FIN), Skoda + 9:20,6 9 Rossel/Dunand (F), Citroën + 9:53,9 10 Gryazin/Aleksandrov (ANA), Skoda + 10:08,2

Classificação do Campeonato de Pilotos após 11 das 13 rondas Pos. Equipa/Nação/Veículo Pontos 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 217 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 186 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 155 4 Ott Tänak (EE), Ford 146 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 99 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 77 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 34 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33