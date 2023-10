Toyota campeón de constructores por séptima vez

Elfyn Evans subió al podio el último día del rally en tercera posición, justo por delante de sus compañeros de equipo Kalle Rovanperä y Takamoto Katsuta.

Junto con el doblete de Rovanperä y Evans en la etapa de potencia al final del rally, asegurando los máximos puntos de bonificación disponibles para el equipo, esto fue suficiente para asegurar el título de fabricantes a falta de dos rondas. Es la cuarta vez y el tercer año consecutivo que TGR-WRT gana el título desde su creación, y es el séptimo título de constructores que gana Toyota desde 1993.

TGR-WRT se asegura también el campeonato de pilotos y copilotos por quinto año consecutivo. Los esfuerzos de Rovanperä y Evans en el Power Stage aseguran que sólo ellos y sus respectivos navegantes Jonne Halttunen y Scott Martin puedan ganar los títulos de este año. Rovanperä y Halttunen aventajan a Evans y Martin en 31 puntos a falta de los 60 puntos de las dos últimas pruebas.

El regreso a Chile por primera vez desde 2019 fue de todo menos sencillo, ofreciendo a los equipos y pilotos no solo un gran número de nuevas carreteras, sino también condiciones muy diferentes, ya que el evento se celebró ahora en primavera en lugar de otoño.

Evans estaba en la carrera para ganar el rally antes de que él y sus compañeros de equipo sufrieran un desgaste inesperado de los neumáticos en pistas extremadamente ásperas el sábado. Siguió presionando para subir al podio y se vio recompensado cuando, en la penúltima prueba del domingo, Teemu Suninen (Hyundai) se vio sorprendido por las difíciles carreteras que tenía delante.

Líder de la clasificación, Rovanperä había perdido más tiempo el viernes tras tener que salir primero en unas carreteras mucho más secas y sueltas que hace cuatro años. Pero en el día de su 23 cumpleaños, se recuperó con su sexta victoria Power Stage de la temporada, perdiendo sólo dos puntos respecto a Evans.

Katsuta y su copiloto Aaron Johnston, que contribuyó al éxito del título de constructores tras pasar este año a la alineación principal de TGR-WRT para compartir coche con Sébastien Ogier y Vincent Landais, se aseguraron de que los tres coches del equipo acabaran entre los cinco primeros al final de un fin de semana lleno de desafíos.

Jari-Matti Latvala (Director del equipo): "Estoy muy contento con el final de este rally para nosotros. No ha sido el más fácil porque el sábado fue un día realmente complicado y el domingo por la mañana pensamos que sería difícil subir al podio. Pero esto demuestra que en los rallies hay que tener paciencia y aguantar hasta el final, porque siempre puede haber sorpresas. Estoy muy orgulloso del equipo y de las tripulaciones por todo el trabajo que hemos hecho durante la temporada. A falta de dos pruebas para el final de la temporada, hemos ganado el título de constructores como TGR-WRT como muy pronto. La competencia es feroz y los coches están muy igualados, pero creo que hemos marcado la diferencia gracias a nuestra fiabilidad y a que los coches no han dado problemas, como hemos conseguido hacer aquí. Ahora estamos ansiosos por ver cuál de los dos equipos que luchan por los títulos de pilotos y copilotos saldrá vencedor en las dos rondas finales".

Kalle Rovanperä, campeón defensor y cumpleañero: "Me siento bien por haber ayudado al equipo a asegurar el título de constructores. Confirmarlo aquí en Chile a falta de dos rondas es un gran logro y sienta muy bien. No ha sido el fin de semana más fácil para nosotros, ya que el viernes nos vimos un poco perjudicados por la posición en parrilla y el sábado no tomamos las mejores decisiones. Hoy seguía siendo difícil, ya que había bastante limpieza en las calles, incluso en la segunda tanda. Pero teníamos un buen plan para conservar los neumáticos e ir a tope en la Power Stage. El tiempo rápido demostró que teníamos la velocidad y fue bueno conseguir esos puntos".

Elfyn Evans, subcampeón del campeonato y aspirante al título: "En general, el fin de semana quizá no ha sido lo que esperábamos y creo que había potencial para más. Esta vez no lo hemos hecho del todo bien, aunque hemos tenido buena velocidad en algunos momentos. Pero creo que podemos estar relativamente contentos con nuestro resultado final, un podio. La mejor noticia es que el equipo ha ganado el título de constructores. Es un honor formar parte del equipo y es fantástico recompensar a todos por su duro trabajo. En el campeonato de pilotos, probablemente tuvimos que recortar un poco más la distancia con Kalle este fin de semana, pero al menos la lucha sigue viva."

Takamoto Katsuta: "Ha sido un fin de semana muy complicado, pero me gustaría felicitar a todo el equipo por haber ganado el título de constructores. Hay mucha gente que hace un gran trabajo durante la temporada. Muchas gracias a todos, porque siempre estamos contentos de pilotar un coche tan fuerte y rápido. Las etapas de este fin de semana en Chile han sido bonitas, pero muy difíciles. El viernes por la tarde me sentí bastante bien, pero el sábado tuvimos grandes problemas con la agresiva superficie. No fue fácil, pero nos hicimos una idea de cómo mejorar para el futuro, así que fue una buena experiencia". (Toyota)

Clasificación final tras 16 etapas Pos. Equipo/Nación/Vehículo Tiempo 1 Tänak/Järveoja (EE), Ford 3:06:38,1 2 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 42,1 3 Evans/Martin (GB), Toyota + 1:06,9 4 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 2:11,0 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 4:41,5 6 Solberg/Edmondson (S/GB), Škoda + 8:18,5 7 Greensmith/Andersson (GB/S), Škoda + 8:44,3 8 Pajeri/Mäkönen (FIN), Skoda + 9:20,6 9 Rossel/Dunand (F), Citroën + 9:53,9 10 Gryazin/Aleksandrov (ANA), Skoda + 10:08,2

Clasificación del Campeonato de Pilotos tras 11 de 13 rondas Pos. Equipo/Nación/Vehículo Puntos 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 217 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 186 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 155 4 Ott Tänak (EE), Ford 146 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 99 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 77 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 34 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33