Toyota championne des constructeurs pour la septième fois

Elfyn Evans a décroché la troisième place du podium le dernier jour du rallye, juste devant ses coéquipiers Kalle Rovanperä et Takamoto Katsuta.

Si l'on ajoute à cela la double victoire de Rovanperä et d'Evans sur la Powerstage à la fin du rallye, qui leur a permis d'obtenir le maximum de points de bonus disponibles pour l'équipe, cela a suffi pour s'assurer le titre de constructeur à deux tours de la fin. C'est la quatrième fois et la troisième année consécutive que TGR-WRT remporte le titre depuis sa création, et c'est le septième titre de marque que Toyota a remporté depuis 1993.

Le TGR-WRT est également garanti d'être champion des pilotes et copilotes pour la cinquième fois consécutive. Les efforts de Rovanperä et Evans sur la Power Stage garantissent que seuls eux et leurs navigateurs respectifs, Jonne Halttunen et Scott Martin, peuvent remporter les titres de cette année. Rovanperä et Halttunen mènent Evans et Martin avec 31 points d'avance, alors qu'il reste 60 points à prendre sur les deux dernières épreuves.

Le retour au Chili pour la première fois depuis 2019 a été tout sauf facile, offrant aux équipes et aux pilotes non seulement un grand nombre de nouvelles routes, mais aussi des conditions très différentes, l'épreuve se déroulant désormais au printemps et non plus en automne.

Evans était dans la course pour la victoire du rallye avant que lui et ses coéquipiers ne souffrent d'une usure inattendue des pneus sur des pistes extrêmement rugueuses le samedi. Il a continué à pousser pour une place sur le podium et a été récompensé lorsque Teemu Suninen (Hyundai) a été surpris par les routes difficiles devant lui lors de l'avant-dernier test du dimanche.

En tant que leader du championnat, Rovanperä avait perdu plus de temps vendredi après avoir dû rouler en premier sur des routes bien plus sèches et plus meubles qu'il y a quatre ans. Mais le jour de son 23e anniversaire, il s'est rétabli en remportant sa sixième victoire en Power Stage de la saison, ne perdant que deux points par rapport à Evans.

Katsuta et son copilote Aaron Johnston - qui ont contribué au succès du titre des constructeurs après avoir rejoint la formation principale de TGR-WRT cette année pour partager une voiture avec Sébastien Ogier et Vincent Landais - ont fait en sorte que les trois voitures de l'équipe finissent dans les cinq premières au terme d'un week-end exigeant.

Jari-Matti Latvala (chef d'équipe) : "Je suis vraiment content de la fin de ce rallye pour nous. Ce n'était pas le plus facile, car la journée de samedi était vraiment exigeante et nous pensions dimanche matin qu'il serait difficile de monter sur le podium. Mais cela montre qu'en rallye, il faut simplement être patient et aller jusqu'au bout, car il peut toujours y avoir des surprises. Je suis vraiment fier de l'équipe et des équipages pour tout le travail que nous avons fait pendant la saison. À deux tours de la fin de la saison, nous, TGR-WRT, avons gagné au plus tôt le titre des constructeurs. La concurrence est rude et les voitures sont proches les unes des autres, mais je pense que nous avons fait la différence grâce à notre fiabilité et au fait de viser les voitures sans problème, comme nous l'avons fait ici. Nous attendons maintenant avec impatience de voir laquelle de nos deux équipes, qui se battent pour le titre de pilote et de copilote, s'imposera lors des deux dernières manches".

Le champion en titre et l'enfant du pays, Kalle Rovanperä : "Cela fait du bien d'avoir aidé l'équipe à s'assurer le titre constructeur. Confirmer cela ici au Chili à deux tours de la fin est une grande performance et fait vraiment du bien. Ce n'était pas le week-end le plus facile pour nous, car nous étions un peu handicapés par notre position de départ le vendredi et nous n'avons pas pris les meilleures décisions le samedi. Aujourd'hui, c'était encore difficile, car même lors du deuxième passage, il y avait pas mal de nettoyage de la route. Mais nous avions un bon plan pour préserver les pneus et mettre les pleins gaz dans la Power Stage. Le temps rapide est arrivé et a montré que nous avions la vitesse, et c'était bien de marquer ces points".

Deuxième au classement et prétendant au titre, Elfyn Evans : "Dans l'ensemble, le week-end n'a peut-être pas été à la hauteur de nos espérances et je pense qu'il y avait du potentiel pour faire mieux. Cette fois-ci, nous n'y sommes pas tout à fait parvenus, même si nous avons eu une bonne vitesse par moments. Mais je pense que nous pouvons être relativement satisfaits de notre résultat final, un podium. La meilleure nouvelle est que l'équipe a remporté le titre de constructeur. C'est un honneur de faire partie de l'équipe et c'est formidable de pouvoir récompenser tout le monde pour leur dur travail. Au classement des pilotes, nous avons probablement dû nous rapprocher un peu plus de Kalle ce week-end, mais au moins, la lutte est toujours vivante".

Takamoto Katsuta : "Ce week-end a été très exigeant, mais je tiens à féliciter tout le monde dans l'équipe pour avoir remporté le titre de constructeur. Il y a tellement de personnes qui font un travail aussi formidable pendant la saison. Un grand merci à eux tous, car nous sommes toujours heureux de conduire une voiture aussi puissante et rapide. Les étapes de ce week-end ici au Chili étaient belles, mais très difficiles. Vendredi après-midi, je me sentais bien, mais samedi, nous avons eu de gros problèmes avec le sol agressif. Ce n'était pas facile, mais nous avons eu une idée de la façon dont nous pouvons nous améliorer pour l'avenir, donc c'était une bonne expérience". (Toyota)

Classement final après 16 épreuves Pos. Équipe/Nat/Véhicule Temps 1 Tänak/Järveoja (EE), Ford 3:06:38,1 2 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 42,1 3 Evans/Martin (GB), Toyota + 1:06,9 4 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 2:11,0 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 4:41,5 6 Solberg/Edmondson (S/GB), Škoda + 8:18,5 7 Greensmith/Andersson (GB/S), Škoda + 8:44,3 8 Pajeri/Mäkönen (FIN), Skoda + 9:20,6 9 Rossel/Dunand (F), Citroën + 9:53,9 10 Gryazin/Aleksandrov (ANA), Skoda + 10:08,2

Classement au championnat du monde des pilotes après 11 des 13 manches Pos. Équipe/Nat/Véhicule Points 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 217 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 186 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 155 4 Ott Tänak (EE), Ford 146 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 99 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 77 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 34 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33