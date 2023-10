Toyota campione del settore per la settima volta

Elfyn Evans ha conquistato il podio nell'ultima giornata del rally, piazzandosi al terzo posto, davanti ai suoi compagni di squadra Kalle Rovanperä e Takamoto Katsuta.

Insieme alla doppietta di Rovanperä ed Evans nella power stage alla fine del rally, che ha garantito il massimo dei punti bonus disponibili per la squadra, questo è stato sufficiente per assicurarsi il titolo costruttori a due round dalla fine. È la quarta volta e il terzo anno consecutivo che TGR-WRT si aggiudica il titolo dalla sua nascita, ed è il settimo titolo costruttori vinto da Toyota dal 1993.

La TGR-WRT si è assicurata anche il campionato piloti e copiloti per il quinto anno consecutivo. Gli sforzi di Rovanperä ed Evans nella Power Stage garantiscono che solo loro e i rispettivi navigatori Jonne Halttunen e Scott Martin possano vincere i titoli di quest'anno. Rovanperä e Halttunen precedono Evans e Martin di 31 punti con 60 punti rimanenti dagli ultimi due eventi.

Il ritorno in Cile per la prima volta dal 2019 è stato tutt'altro che semplice, offrendo a team e piloti non solo un gran numero di nuove strade ma anche condizioni molto diverse, dato che l'evento si è svolto in primavera anziché in autunno.

Evans era in lizza per vincere il rally prima che lui e i suoi compagni di squadra subissero un'inaspettata usura degli pneumatici su percorsi estremamente accidentati il sabato. Ha continuato a spingere per il podio ed è stato premiato quando, nella penultima prova di domenica, Teemu Suninen (Hyundai) è stato sorpreso dalle difficili strade che lo precedevano.

In testa alla classifica, Rovanperä aveva perso altro tempo venerdì, dovendo passare per primo su strade molto più asciutte e allentate rispetto a quattro anni fa. Ma nel giorno del suo 23° compleanno, si è ripreso con la sesta vittoria stagionale nella Power Stage, perdendo solo due punti da Evans.

Katsuta e il copilota Aaron Johnston - che ha contribuito al successo del titolo costruttori dopo essere passato quest'anno allo schieramento principale della TGR-WRT per condividere la vettura con Sebastien Ogier e Vincent Landais - hanno assicurato che tutte e tre le vetture del team si piazzassero tra i primi cinque al termine di un weekend impegnativo.

Jari-Matti Latvala (Team Principal): "Sono molto soddisfatto della conclusione di questo rally per noi. Non è stato il più facile, perché sabato è stata una giornata davvero impegnativa e domenica mattina pensavamo che sarebbe stato difficile salire sul podio. Ma questo dimostra che nei rally bisogna avere pazienza e tenere duro fino alla fine, perché ci possono sempre essere delle sorprese. Sono davvero orgoglioso della squadra e degli equipaggi per tutto il lavoro svolto durante la stagione. A due gare dalla fine della stagione, abbiamo vinto il titolo costruttori come TGR-WRT al più presto. La concorrenza è agguerrita e le vetture sono vicine, ma credo che la differenza l'abbiamo fatta noi con la nostra affidabilità e la guida senza problemi delle vetture, come siamo riusciti a fare qui. Ora non vediamo l'ora di vedere quale dei due team in lotta per i titoli piloti e copiloti riuscirà a spuntarla negli ultimi due round".

Il campione in carica e festeggiato Kalle Rovanperä: "È una bella sensazione aver aiutato la squadra a conquistare il titolo costruttori. Confermarlo qui in Cile a due gare dalla fine è un grande risultato e una bella sensazione. Non è stato il fine settimana più facile per noi, perché siamo stati un po' penalizzati dalla posizione in griglia il venerdì e non abbiamo preso le decisioni migliori il sabato. Oggi è stato ancora difficile, perché c'era un bel po' di pulizia delle strade anche nella seconda manche. Ma avevamo un buon piano per risparmiare le gomme e dare il massimo nella Power Stage. Il tempo veloce è arrivato e ha dimostrato che avevamo la velocità necessaria ed è stato un bene ottenere questi punti".

Elfyn Evans, secondo classificato e in lizza per il titolo: "Nel complesso il fine settimana non è stato quello che speravamo e credo che ci fosse il potenziale per fare di più. Questa volta non siamo riusciti a fare bene, anche se a volte abbiamo avuto una buona velocità. Ma credo che possiamo essere relativamente soddisfatti del nostro risultato finale, un podio. La notizia più bella è che la squadra ha vinto il titolo costruttori. È un onore far parte della squadra ed è bello ricompensare tutti per il loro duro lavoro. Per quanto riguarda il campionato piloti, probabilmente questo fine settimana abbiamo dovuto ridurre un po' il distacco da Kalle, ma almeno la lotta è ancora viva".

Takamoto Katsuta: "È stato un fine settimana molto impegnativo, ma vorrei congratularmi con tutti i membri del team per la vittoria del titolo costruttori. Ci sono tante persone che fanno un lavoro straordinario durante la stagione. A tutti loro va un grande ringraziamento, perché siamo sempre felici di guidare una vettura così forte e veloce. Le tappe di questo fine settimana in Cile sono state bellissime ma molto difficili. Venerdì pomeriggio mi sentivo abbastanza bene, ma sabato abbiamo avuto grossi problemi con la superficie aggressiva. Non è stato facile, ma ci siamo fatti un'idea di come migliorare per il futuro, quindi è stata una buona esperienza". (Toyota)

Classifica finale dopo 16 tappe Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Tempo 1 Tänak/Järveoja (EE), Ford 3:06:38,1 2 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 42,1 3 Evans/Martin (GB), Toyota + 1:06,9 4 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 2:11,0 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 4:41,5 6 Solberg/Edmondson (S/GB), Škoda + 8:18,5 7 Greensmith/Andersson (GB/S), Škoda + 8:44,3 8 Pajeri/Mäkönen (FIN), Skoda + 9:20,6 9 Rossel/Dunand (F), Citroën + 9:53,9 10 Gryazin/Aleksandrov (ANA), Skoda + 10:08,2

Classifica del Campionato Piloti dopo 11 gare su 13 Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Punti 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 217 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 186 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 155 4 Ott Tänak (EE), Ford 146 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 99 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 77 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 34 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33