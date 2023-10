Toyota campeão de construtores pela sétima vez

A Toyota Gazoo Racing World Rally Team defendeu com sucesso o seu título de Campeã de Construtores, conquistando a sétima coroa de Construtores para a Toyota após um final emocionante no Rali do Chile.

Elfyn Evans garantiu um lugar no pódio no último dia do rali, em terceiro lugar, logo à frente dos seus companheiros de equipa Kalle Rovanperä e Takamoto Katsuta.

Juntamente com a dupla de Rovanperä e Evans na power stage no final do rali, que garantiu o máximo de pontos de bónus disponíveis para a equipa, isto foi suficiente para garantir o título de construtores a duas rondas do final. É a quarta vez e o terceiro ano consecutivo que a TGR-WRT ganha o título desde a sua criação, e é o sétimo título de construtores que a Toyota ganha desde 1993.

A TGR-WRT tem agora também garantido o campeonato de pilotos e co-pilotos pelo quinto ano consecutivo. Os esforços de Rovanperä e Evans na Power Stage garantem que apenas eles e os seus respectivos navegadores Jonne Halttunen e Scott Martin podem ganhar os títulos deste ano. Rovanperä e Halttunen lideram Evans e Martin por 31 pontos, quando faltam 60 pontos para as duas últimas provas.

O regresso ao Chile, pela primeira vez desde 2019, foi tudo menos simples, oferecendo às equipas e aos pilotos não só um grande número de novas estradas, mas também condições muito diferentes, uma vez que o evento se realizou agora na primavera, em vez de no outono.

Evans estava na corrida para vencer o rali antes de ele e os seus companheiros de equipa sofrerem um desgaste inesperado dos pneus em pistas extremamente difíceis no sábado. Continuou a lutar por um lugar no pódio e foi recompensado quando, no penúltimo teste de domingo, Teemu Suninen (Hyundai) foi apanhado pelas difíceis estradas à sua frente.

Líder da classificação, Rovanperä tinha perdido mais tempo na sexta-feira, depois de ter de ser o primeiro em estradas muito mais secas e soltas do que há quatro anos. Mas no dia do seu 23º aniversário, ele recuperou com a sua sexta vitória na Power Stage da época, perdendo apenas dois pontos para Evans.

Katsuta e o copiloto Aaron Johnston - que contribuiu para o sucesso do título de construtores depois de ter subido para a formação principal da TGR-WRT este ano para partilhar um carro com Sebastien Ogier e Vincent Landais - garantiram que os três carros da equipa terminassem entre os cinco primeiros no final de um fim de semana exigente.

Jari-Matti Latvala (Chefe de Equipa): "Estou muito contente com o final deste rali para nós. Não foi o mais fácil porque o sábado foi um dia muito exigente e pensámos no domingo de manhã que seria difícil subir ao pódio. Mas isto mostra que nos ralis temos de ser pacientes e aguentar até ao fim, porque pode sempre haver surpresas. Estou muito orgulhoso da equipa e das tripulações por todo o trabalho que fizemos durante a época. A duas jornadas do fim da época, conquistámos o título de construtores com a TGR-WRT, o mais cedo possível. A competição é feroz e os carros estão muito próximos, mas penso que fizemos a diferença com a nossa fiabilidade e a condução sem problemas dos carros, como conseguimos fazer aqui. Agora, estamos ansiosos por ver qual das duas equipas que lutam pelos títulos de pilotos e co-pilotos sairá vencedora nas duas últimas rondas."

O campeão em título e aniversariante Kalle Rovanperä: "É uma sensação boa ter ajudado a equipa a garantir o título de construtores. Confirmar isso aqui no Chile, a duas rondas do fim, é um grande feito e é uma sensação muito boa. Não foi o fim de semana mais fácil para nós, uma vez que fomos um pouco prejudicados pela posição na grelha na sexta-feira e não tomámos as melhores decisões no sábado. Hoje continuou a ser difícil, pois houve muita limpeza de ruas, mesmo na segunda corrida. Mas tínhamos um bom plano para poupar os pneus e acelerar a fundo na Power Stage. O tempo rápido veio e mostrou que tínhamos velocidade e foi bom conseguir estes pontos."

Elfyn Evans, segundo classificado e candidato ao título: "No geral, o fim de semana talvez não tenha sido o que esperávamos e penso que havia potencial para mais. Desta vez não conseguimos acertar, apesar de termos tido boa velocidade em alguns momentos. Mas penso que podemos estar relativamente satisfeitos com o nosso resultado final, um pódio. A melhor notícia é que a equipa ganhou o título de construtores. É uma honra fazer parte da equipa e é ótimo recompensar todos pelo seu trabalho árduo. No campeonato de pilotos, provavelmente tivemos de reduzir um pouco mais a diferença para o Kalle este fim de semana, mas pelo menos a luta ainda está viva."

Takamoto Katsuta: "Foi um fim de semana muito exigente, mas gostaria de felicitar todos os membros da equipa pela conquista do título de construtores. Há muitas pessoas que fazem um excelente trabalho durante a época. Um grande obrigado a todos eles porque estamos sempre contentes por conduzir um carro tão forte e rápido. As etapas deste fim de semana no Chile foram bonitas mas muito difíceis. Na sexta-feira à tarde senti-me bastante bem, mas no sábado tivemos grandes problemas com a superfície agressiva. Não foi fácil, mas ficámos com uma ideia de como melhorar para o futuro, por isso foi uma boa experiência." (Toyota)

Classificação final após 16 etapas Pos. Equipa/Natureza/Veículo Tempo 1 Tänak/Järveoja (EE), Ford 3:06:38,1 2 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 42,1 3 Evans/Martin (GB), Toyota + 1:06,9 4 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 2:11,0 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 4:41,5 6 Solberg/Edmondson (S/GB), Škoda + 8:18,5 7 Greensmith/Andersson (GB/S), Škoda + 8:44,3 8 Pajeri/Mäkönen (FIN), Skoda + 9:20,6 9 Rossel/Dunand (F), Citroën + 9:53,9 10 Gryazin/Aleksandrov (ANA), Skoda + 10:08,2

Classificação do Campeonato de Pilotos após 11 das 13 rondas Pos. Equipa/Nação/Veículo Pontos 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 217 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 186 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 155 4 Ott Tänak (EE), Ford 146 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 99 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 77 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 34 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33