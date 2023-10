Tänak surprend au Chili : retour chez Hyundai en 2024

Ott Tänak sera de retour chez Hyundai Motorsport la saison prochaine. Le champion du monde des rallyes 2019, double vainqueur au Chili en 2019 et 2023, a trouvé un accord avec l'équipe basée à Alzenau et retrouvera son partenaire Thierry Neuville l'an prochain. Tänak a quitté Hyundai à la fin de l'année dernière pour une seule saison au sein de la M-Sport Ford World Rally Team. Il effectue désormais ce voyage dans l'ordre inverse. Ce n'est pas la première fois que la star estonienne secoue le parc d'assistance avec un changement. Son passage de Toyota à Hyundai a été une histoire révélée le week-end où il a remporté son titre de champion du monde au volant d'une Yaris WRC. Il a fait de même en 2022 en Espagne en passant chez M-Sport Ford.

Ironiquement, cette dernière étape fait suite à une sensationnelle victoire au volant de la Ford Puma Rally1 Hybrid de M-Sport au Chili. La décision de Tänak de retourner chez Hyundai va faire du bruit dans le milieu sportif : son engagement de trois ans à bord d'une i20 n'a rapporté que cinq victoires, une de moins que les six qu'il avait remportées avec Toyota lors de sa saison de championnat. Selon DirtFish, les récents changements au sein de la direction de Hyundai Motorsport ont motivé sa décision de revenir à Alzenau, en Basse-Franconie, siège de Hyundai Motorsport, tout comme Cyril Abiteboul, nouveau chef d'équipe, et FX Demaison, nouveau directeur technique.

Interrogé par le média belge RTBF, Neuville a admis qu'il serait heureux de retrouver celui qu'il considérait comme son plus dur coéquipier. Neuville a déclaré : "Nous devons renforcer l'équipe. Il reviendra probablement avec la connaissance d'une autre voiture concurrente, et cela ne peut qu'aider. Je l'ai toujours dit : c'était le coéquipier le plus dur à battre. C'était une référence pour moi, cela m'a donné l'occasion de me dépasser de temps en temps".

Neuville a davantage parlé d'une éventuelle rivalité au sein de l'équipe et a déclaré qu'il avait confiance dans le management de l'équipe. Il a ajouté : "Même si la collaboration entre les équipes n'a pas toujours été facile, avec Cyril Abiteboul à la tête, il jouera le jeu et sera un bon coéquipier".

Ni M-Sport Ford ni Hyundai Motorsport n'ont encore confirmé ce changement.