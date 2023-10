Tänak sorprende in Cile: ritorno a Hyundai 2024

Come nel 2022 in Spagna, quando Ott Tänak dichiarò a sorpresa il suo passaggio da Hyundai a M-Sport Ford per il 2023, ora in Cile il vincitore del Sud America annuncia il passaggio inverso del 2024 da M-Sport a Hyundai.

Ott Tänak tornerà a guidare per Hyundai Motorsport nella prossima stagione. Il campione del mondo di rally 2019, doppio vincitore in Cile nel 2019 e nel 2023, ha raggiunto un accordo con il team di Alzenau e tornerà a fare coppia con Thierry Neuville il prossimo anno. Tänak ha lasciato Hyundai alla fine dello scorso anno per una sola stagione con l'M-Sport Ford World Rally Team. Ora sta facendo il percorso inverso. Non è la prima volta che la stella estone scuote il parco assistenza con un cambiamento. Il salto da Toyota a Hyundai è stato rivelato nel fine settimana in cui ha vinto il titolo mondiale al volante di una Yaris WRC. Lo stesso ha fatto nel 2022 in Spagna con il passaggio a M-Sport Ford.

Ironia della sorte, quest'ultimo passaggio segue quello sensazionale con la M-Sport Ford Puma Rally1 Hybrid in Cile. La decisione di Tänak di tornare a Hyundai farà scalpore in questo sport: il suo triennio a bordo di una i20 ha fruttato solo cinque vittorie, una in meno rispetto alle sei ottenute con Toyota nella stagione in cui ha vinto il titolo. Secondo DirtFish, i recenti cambiamenti nella gestione di Hyundai Motorsport sono stati il motivo della sua decisione di tornare ad Alzenau, nella Bassa Franconia, sede di Hyundai Motorsport, con Cyril Abiteboul come nuovo team principal e FX Demaison come nuovo direttore tecnico.

Parlando con l'emittente belga RTBF, Neuville ha ammesso di attendere con ansia il ritorno del pilota che considera il suo compagno di squadra più ostico. Neuville ha dichiarato: "Abbiamo bisogno di rafforzare la squadra. Probabilmente tornerà con la consapevolezza di avere un'altra vettura competitiva e questo può solo aiutare. L'ho sempre detto: era il compagno di squadra più difficile da battere. È stato un riferimento per me, mi ha dato l'opportunità di superarmi di tanto in tanto".

Neuville ha parlato di una possibile rivalità all'interno della squadra e ha detto di avere fiducia nella gestione del team. Ha aggiunto: "Anche se la collaborazione tra i team non è stata sempre facile, con Cyril Abiteboul al timone, lui farà il suo gioco e sarà un buon compagno di squadra".

Né M-Sport Ford né Hyundai Motorsport hanno ancora confermato il trasferimento.