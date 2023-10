Tänak surpreende no Chile: regresso à Hyundai 2024

Ott Tänak vai voltar a conduzir para a Hyundai Motorsport na próxima época. O Campeão do Mundo de Ralis de 2019, duplo vencedor no Chile em 2019 e 2023, chegou a um acordo com a equipa sediada em Alzenau e voltará a ser parceiro de Thierry Neuville no próximo ano. Tänak deixou a Hyundai no final do ano passado para uma única temporada com a M-Sport Ford World Rally Team. Está agora a fazer o percurso inverso. Esta não é a primeira vez que a estrela estónia abala o parque de assistência com uma mudança. O salto da Toyota para a Hyundai foi uma história revelada no fim de semana em que conquistou o seu título mundial ao volante de um Yaris WRC. O mesmo aconteceu em 2022, em Espanha, com a mudança para o M-Sport Ford.

Ironicamente, esta última mudança segue-se a uma sensacional no M-Sport Ford Puma Rally1 Hybrid no Chile. A decisão de Tänak de regressar à Hyundai causará agitação no desporto: a sua passagem de três anos a bordo de um i20 rendeu apenas cinco vitórias, menos uma do que as seis que obteve com a Toyota na sua época de conquista do título. De acordo com o DirtFish, as recentes mudanças na gestão da Hyundai Motorsport foram a razão da sua decisão de regressar a Alzenau, na Baixa Francónia, a sede da Hyundai Motorsport, com Cyril Abiteboul como novo chefe de equipa e FX Demaison como novo diretor técnico.

Em declarações ao meio de comunicação belga RTBF, Neuville admitiu estar ansioso pelo regresso do piloto que considera ser o seu companheiro de equipa mais duro. Temos de reforçar a equipa", afirmou Neuville. Provavelmente, ele voltará com o conhecimento de outro carro competitivo e isso só pode ajudar. Eu sempre o disse: ele era o companheiro de equipa mais difícil de bater. Foi uma referência para mim, deu-me a oportunidade de me superar de vez em quando."

Neuville falou mais sobre uma possível rivalidade dentro da equipa e disse ter confiança na gestão da equipa. E acrescentou: "Mesmo que a cooperação da equipa nem sempre tenha sido fácil, com Cyril Abiteboul ao leme, ele vai jogar o jogo e ser um bom companheiro de equipa."

Nem a M-Sport Ford nem a Hyundai Motorsport confirmaram ainda a mudança.