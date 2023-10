Le directeur du rallye Dinzinger : tout est prêt pour le championnat du monde des rallyes

Lorsque le championnat du monde des rallyes s'installe en Bavière, en Autriche et en République tchèque du 26 au 29 octobre, c'est Andreas Dinzinger (44 ans), le directeur du rallye, qui tire toutes les ficelles. Cet habitant de Waidhofen est à la tête d'une équipe internationale d'organisateurs de rallyes expérimentés qui, pour le Zentral Europa Rallye, ont réuni quelques-uns des plus beaux parcours des régions respectives pour en faire une fantastique fête du sport automobile. Sur plus de 300 km, les pilotes des fascinants bolides WRC se battront pour le meilleur temps et pourraient même désigner leur champion du monde à la fin. Pour les organisateurs de l'avant-dernière manche du championnat du monde en 2023, ce serait la cerise sur le gâteau après un intense marathon de planification et d'organisation. Dans cette interview, le directeur du rallye fait le point sur l'état de la planification et jette un regard sur l'avenir de l'événement.

Après une longue préparation, le Rallye d'Europe centrale entre lentement dans sa phase décisive. De quoi s'occupe-t-on en tant que directeur du rallye ces jours-ci ?

Andreas Dinzinger : "Le cadre organisationnel étant en place depuis un certain temps déjà, nous nous attelons maintenant à la réalisation des plans. Actuellement, les derniers commissaires sportifs sont affectés à leurs postes sur le parcours, formés une nouvelle fois et préparés aux particularités d'un rallye du championnat du monde. Nous nous attelons également à la répartition du matériel. Au final, il y aura bien 1 700 marshals sur les 18 épreuves spéciales, qui devront bien sûr avoir beaucoup de choses à portée de main, du ruban de barrage au sifflet en passant par le balai, lorsque le moment sera venu. Si l'on tient compte du fait qu'environ 2400 personnes sont engagées sur les spéciales, y compris les bénévoles de l'entourage, on peut facilement s'imaginer que nous sommes confrontés à un véritable défi sur le plan purement logistique".

Les préparatifs sont-ils conformes au calendrier ou y a-t-il des changements par rapport aux idées initiales ?

Andreas Dinzinger : "Nous avons bien sûr essayé de traiter les points vraiment importants le plus tôt possible. Il s'agit par exemple des procédures d'autorisation nécessaires, qui sont toutes réglées ou en phase finale. En ce qui concerne les parcours, la planification du matériel et tout ce qui est nécessaire pour un rallye de niveau WRC, nous sommes également dans les temps. La planification de l'engagement des commissaires sportifs est une tâche colossale, mais nous y parviendrons au mieux. Nous avons toutefois déjà identifié des potentiels d'amélioration pour les années à venir. En dehors de cela, il y a bien sûr toujours des petits détails qui doivent être adaptés - par exemple parce que des fonctionnaires prévus doivent se désister à la dernière minute ou parce que les conditions sur place changent : Nous traversons une région agricole dans laquelle une nouvelle pile de bûches peut apparaître du jour au lendemain à côté d'une épreuve spéciale. De telles zones potentiellement dangereuses doivent alors être sécurisées encore une fois - mais nous sommes bien sûr équipés pour cela aussi".

Dans le concept du Zentral Europa Rallye, le parcours à travers trois pays européens joue un rôle important. Comment se passe la collaboration au sein de l'équipe internationale nécessaire ?

Andreas Dinzinger : "L'idée d'un rallye international était au cœur de notre concept dès le début et a immédiatement suscité l'enthousiasme. Dans la pratique, ce concept a des particularités. Bien sûr, il y a d'une part des dépenses supplémentaires, car nous devons par exemple tenir compte des différentes procédures d'autorisation dans trois pays européens. Mais nous rassemblons bien sûr aussi les forces d'organisateurs de rallyes expérimentés et les plus beaux itinéraires de rallyes dans les trois régions. De plus, avec cette forme d'organisation particulière, nous adhérons à l'idée de coopération internationale - surtout à notre époque, nous voulons aussi envoyer un signal montrant que l'amitié et la coopération au-delà des frontières sont enrichissantes".

Pour pouvoir effectuer les nombreuses épreuves de valeur différentes, une coopération avec de nombreux décideurs est certainement nécessaire ?

Andreas Dinzinger : "Oui ! Et nous sommes très heureux d'avoir trouvé des portes ouvertes et des oreilles attentives presque partout. Mais bien sûr, cela a été un processus long et très, très laborieux jusqu'à ce que nous nous mettions d'accord avec vraiment tous les responsables en Allemagne, en Autriche et en République tchèque. Du maire local et du conseil municipal au niveau des Länder, en passant par les districts et les districts régionaux, nous avons mené de nombreux entretiens et avons dû suivre des procédures d'autorisation. À cela s'ajoute bien sûr la collaboration avec les autorités chargées du maintien de l'ordre, la police, les pompiers, les services d'aide et de secours : nous avons bénéficié d'une formidable coopération à travers toute la banque".

De quoi les visiteurs peuvent-ils particulièrement se réjouir lors du Rallye d'Europe centrale ? Y a-t-il des particularités que les invités doivent connaître ?

Andreas Dinzinger : "Tout d'abord, des spéciales vraiment exigeantes, où nous avons aménagé les plus beaux points pour les spectateurs de manière à ce qu'ils puissent y vivre une visite de rallye réussie à tous les niveaux, de l'accès et du stationnement à la vue sur l'action. Pour les équipes et les pilotes, ce sera un grand défi, car pratiquement aucun pilote n'a parcouru les routes auparavant et les caractéristiques des routes sont différentes dans les trois pays. La météo peut également constituer un défi en soi : À la fin du mois d'octobre, il peut bien sûr arriver qu'il fasse humide et que les feuilles mortes rendent les circuits encore plus sélectifs. J'ai hâte de voir les meilleurs pilotes de rallye du monde s'affronter".

Et de quoi se réjouit-on en tant que directeur de rallye ?

Andreas Dinzinger : "Pour les organisateurs, le Rallye d'Europe centrale signifie que le championnat du monde se déroule à leur porte. Nous sommes fiers de montrer nos magnifiques paysages dans le monde entier, nous proposons le départ dans la ville mondialement connue de Prague et le parc d'assistance dans la magnifique ville de Passau. Ce n'est pas pour rien que nous sommes une région de vacances remarquablement bien desservie sur le plan touristique ! De plus, nous sommes l'avant-dernière course de la saison WRC et le champion du monde des rallyes pourrait déjà être couronné chez nous. Ce serait pour moi personnellement le plus beau".