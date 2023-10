Il direttore del rally Dinzinger: tutto pronto per il Campionato del Mondo Rally

Quando il Campionato del Mondo Rally arriverà in Baviera, Austria e Repubblica Ceca dal 26 al 29 ottobre, il direttore del rally Andreas Dinzinger (44) tirerà tutte le fila. L'uomo di Waidhofen è a capo di un team internazionale di esperti organizzatori di rally, che combinano alcuni dei percorsi più belli delle rispettive regioni in un fantastico festival motoristico per il Central Europe Rally. Su 300 km, i piloti delle affascinanti auto WRC si batteranno per ottenere il miglior tempo e forse anche per incoronare il loro campione del mondo alla fine. Per gli organizzatori del penultimo appuntamento del WRC nel 2023, questa sarebbe la ciliegina sulla torta dopo un'intensa maratona di pianificazione e organizzazione. In questa intervista, il direttore del rally fornisce una panoramica sullo stato di avanzamento della pianificazione e guarda all'evento.

Dopo una lunga preparazione, il Central Europe Rally sta lentamente entrando nella fase decisiva. Di cosa si deve occupare in questi giorni come direttore del rally?

Andreas Dinzinger: "Dopo che il quadro organizzativo è stato predisposto da tempo, stiamo iniziando a trasformare la pianificazione in realtà. Al momento, gli ultimi commissari sono stati assegnati alle loro posizioni sul percorso, addestrati ancora una volta e preparati alle caratteristiche speciali di un rally WRC. Stiamo anche lavorando alla distribuzione del materiale. Alla fine, saranno ben 1.700 i commissari in servizio sulle 18 prove speciali. Naturalmente, al momento opportuno, dovranno avere a portata di mano molte cose, dal nastro barriera ai fischietti e alle spazzole. Se si considera che, includendo gli aiutanti nell'area circostante, circa 2.400 persone saranno in servizio sulle prove speciali, è facile immaginare che stiamo affrontando una bella sfida in termini di logistica".

I preparativi sono in linea con i tempi o ci sono cambiamenti rispetto alle idee iniziali?

Andreas Dinzinger: "Naturalmente abbiamo cercato di lavorare sui punti veramente importanti il prima possibile. Questo include, ad esempio, le procedure di approvazione necessarie, che sono già state completate o sono nella fase finale. Siamo in regola anche con i percorsi, la pianificazione dei materiali e tutto ciò che è necessario per un rally di livello WRC. La programmazione degli ufficiali sportivi è un compito immane, ma lo risolveremo nel miglior modo possibile. Tuttavia, abbiamo già individuato un potenziale di miglioramento per i prossimi anni. A parte questo, naturalmente ci sono sempre piccole cose che devono essere adattate, ad esempio perché gli ufficiali di gara previsti devono disdire con poco preavviso o perché le condizioni locali cambiano: Dopotutto, stiamo attraversando una regione agricola dove un nuovo mucchio di tronchi può "apparire" accanto a un WP durante la notte, per così dire. Questi potenziali punti di pericolo devono essere ulteriormente protetti, ma naturalmente siamo preparati anche a questo.

Il percorso attraverso tre Paesi europei svolge un ruolo importante nel concetto del Central Europe Rally. Come funziona la cooperazione nel team internazionale che è necessario per questo?

Andreas Dinzinger: "L'idea di un rally internazionale è stata al centro del nostro concetto fin dall'inizio e ha suscitato subito entusiasmo. In pratica, questo concetto ha caratteristiche particolari. Naturalmente, da un lato c'è uno sforzo aggiuntivo perché, ad esempio, dobbiamo rispettare le diverse procedure di omologazione in tre Paesi europei. Ma naturalmente uniamo anche le forze di organizzatori di rally esperti e i percorsi più belli delle tre regioni. Inoltre, con questa speciale forma di organizzazione, ci impegniamo a favore dell'idea di cooperazione internazionale - soprattutto al giorno d'oggi, vogliamo anche inviare un segnale che l'amicizia e la cooperazione al di là delle frontiere arricchiscono."

Per poter portare a termine le diverse tappe speciali, è certamente necessaria la collaborazione con numerosi decisori?

Andreas Dinzinger: "Sì! E siamo molto felici di aver incontrato porte e orecchie aperte quasi ovunque. Ma naturalmente è stato un processo lungo e molto, molto dispendioso in termini di tempo prima di raggiungere un accordo con tutti i responsabili in Germania, Austria e Repubblica Ceca. Dal sindaco e dal consiglio locale, ai distretti e alle contee, fino al livello degli Stati federali, abbiamo avuto molte discussioni e abbiamo dovuto seguire le procedure di approvazione. A ciò si aggiunge, naturalmente, la collaborazione con le autorità di regolamentazione, la polizia, i vigili del fuoco, i servizi di soccorso e di assistenza: abbiamo sperimentato una grande cooperazione in tutti i settori".

Cosa possono aspettarsi in particolare i visitatori del Central Europe Rally? Ci sono caratteristiche speciali che gli ospiti dovrebbero conoscere?

Andreas Dinzinger: "Prima di tutto, prove speciali davvero impegnative, dove abbiamo organizzato i punti più belli per gli spettatori in modo che possano vivere una visita al rally di successo a tutto tondo, dall'avvicinamento e dal parcheggio fino alla vista dell'azione. Sarà una grande sfida per i team e i piloti, perché praticamente nessun pilota ha mai percorso questi tracciati prima d'ora e le caratteristiche delle piste sono diverse nei tre Paesi. Anche il tempo può diventare una sfida: Alla fine di ottobre, infatti, le foglie possono rendere il tracciato ancora più scivoloso e umido, il che rende le piste ancora più selettive. Non vedo l'ora di assistere alla battaglia tra i migliori piloti di rally del mondo".

E cosa non vede l'ora di fare come direttore di rally?

Andreas Dinzinger: "Per gli organizzatori, il Central Europe Rally significa che il WRC è alle porte di casa loro. Siamo orgogliosi di mostrare le nostre bellezze paesaggistiche in tutto il mondo, di offrire la partenza nella famosissima Praga e il parco assistenza nella splendida Passau. Non per niente siamo una regione di vacanza con eccellenti strutture turistiche! Inoltre, siamo il penultimo appuntamento della stagione WRC e il Campione del Mondo di Rally potrebbe già essere incoronato qui. Per me, personalmente, sarebbe la cosa migliore.