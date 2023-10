Dinzinger, diretor do rali: tudo pronto para o Campeonato do Mundo de Ralis

Os preparativos para o Rali da Europa Central, penúltima ronda do Campeonato do Mundo de 26 a 29 de outubro, estão a decorrer de acordo com o planeado e o Campeão do Mundo de Ralis poderá já subir ao trono em Passau.

Quando o Campeonato do Mundo de Ralis chegar à Baviera, à Áustria e à República Checa, de 26 a 29 de outubro, o diretor de ralis Andreas Dinzinger (44) estará a puxar todos os cordelinhos. O homem de Waidhofen é o chefe de uma equipa internacional de experientes organizadores de ralis, que combinam algumas das mais belas rotas das respectivas regiões num fantástico festival de desportos motorizados para o Rali da Europa Central. Ao longo de 300 km, os pilotos dos fascinantes carros do WRC vão lutar pelo melhor tempo e, possivelmente, até coroar o seu campeão mundial no final. Para os organizadores da penúltima ronda do WRC em 2023, esta seria a cereja no topo do bolo após uma intensa maratona de planeamento e organização. Nesta entrevista, o diretor do rali dá uma visão geral do estado do planeamento e antecipa o evento.

Após uma longa preparação, o Rali da Europa Central está a entrar lentamente na fase decisiva. Com o que é que tem de lidar atualmente como diretor do rali?

Andreas Dinzinger: "Depois de o quadro organizacional ter sido criado há já algum tempo, estamos agora a começar a transformar o planeamento em realidade. Neste momento, os últimos comissários de prova estão a ser colocados nas suas posições no percurso, treinados mais uma vez e preparados para as características especiais de um rali WRC. Estamos também a trabalhar na distribuição do material. No final, cerca de 1700 comissários estarão de serviço nas 18 provas especiais e, como é óbvio, têm de ter muitas coisas à mão, desde fita de barreira a apitos e escovas de limpeza, quando chegar a altura. Se tivermos em conta que, incluindo os ajudantes na área circundante, cerca de 2400 pessoas estarão de serviço nas etapas especiais, é fácil imaginar que estamos perante um grande desafio em termos de logística".

Os preparativos estão a decorrer dentro do prazo ou há alguma alteração em relação às ideias originais?

Andreas Dinzinger: "É claro que tentámos trabalhar os pontos realmente importantes o mais cedo possível. Isto inclui, por exemplo, os procedimentos de aprovação necessários, que estão todos concluídos ou na fase final. Também estamos a cumprir o calendário com os percursos, o planeamento do material e tudo o que é necessário para um rali de nível WRC. O agendamento dos responsáveis desportivos é uma tarefa gigantesca, mas vamos resolvê-la da melhor forma possível. No entanto, já identificámos potencial de melhoria para os próximos anos. Para além disso, é claro que há sempre pequenas coisas que têm de ser ajustadas - por exemplo, porque os funcionários programados têm de cancelar a curto prazo ou porque as condições locais se alteram: Afinal, estamos a conduzir por uma região agrícola onde uma nova pilha de troncos pode "aparecer" ao lado de um WP de um dia para o outro, por assim dizer. Esses potenciais pontos de perigo têm de ser protegidos adicionalmente - mas é claro que também estamos preparados para isso.

O trajeto através de três países europeus desempenha um papel importante no conceito do Rali da Europa Central. Como funciona a cooperação na equipa internacional que é necessária para este efeito?

Andreas Dinzinger: "A ideia de um rali internacional esteve no centro do nosso conceito desde o início e gerou imediatamente entusiasmo. Na prática, este conceito tem características especiais. É claro que, por um lado, há um esforço adicional porque, por exemplo, temos de respeitar os diferentes procedimentos de aprovação em três países europeus. Mas é claro que também combinamos as forças de organizadores de ralis experientes e as mais belas rotas de ralis nas três regiões. Além disso, com esta forma especial de organização, comprometemo-nos com a ideia de cooperação internacional - especialmente nos dias de hoje, queremos também enviar um sinal de que a amizade e a cooperação além-fronteiras são enriquecedoras".

Para poder concluir as várias etapas especiais, é certamente necessária a cooperação com numerosos decisores?

Andreas Dinzinger: "Sim! E estamos muito satisfeitos por termos encontrado portas e ouvidos abertos em quase todo o lado. Mas é claro que foi um processo longo e muito, muito demorado até chegarmos a um acordo com todos os responsáveis na Alemanha, Áustria e República Checa. Desde o presidente da câmara e do conselho local, passando pelos distritos e condados, até ao nível dos estados federais, tivemos muitas discussões e tivemos de passar por procedimentos de aprovação. Para além disso, é claro, houve a cooperação com as autoridades reguladoras, a polícia, os bombeiros, os serviços de socorro e salvamento: tivemos uma grande cooperação em todos os sectores".

O que é que os visitantes do Rali da Europa Central podem esperar em particular? Há alguma caraterística especial que os convidados devam conhecer?

Andreas Dinzinger: "Em primeiro lugar, etapas especiais realmente desafiantes, nas quais organizámos os pontos mais bonitos para os espectadores, de modo a que possam experimentar uma visita de rali bem sucedida, desde a aproximação e estacionamento até à vista da ação. Será um grande desafio para as equipas e os pilotos, porque praticamente nenhum piloto conduziu estas pistas antes e porque as características das pistas são diferentes nos três países. O tempo também pode tornar-se um desafio: No final de outubro, pode ficar molhado e escorregadio devido às folhas, o que torna as pistas ainda mais selectivas. Estou ansioso pela batalha entre os melhores pilotos de rali do mundo".

E o que espera como diretor do rali?

Andreas Dinzinger: "Para os organizadores, o Rali da Europa Central significa que o WRC está à sua porta. Temos orgulho em mostrar as nossas belas paisagens a todo o mundo, oferecendo a partida na mundialmente famosa Praga e o parque de assistência na bela Passau. Não é por acaso que somos uma região de férias com excelentes infra-estruturas turísticas! Além disso, somos a penúltima ronda da época do WRC e o Campeão do Mundo de Ralis pode já ser coroado aqui. Isso seria o melhor para mim, pessoalmente.