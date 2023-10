La liste des engagés du Rallye d'Europe centrale est publiée

La liste des engagés pour le Zentral Europa Rallye 2023 est enfin officielle. Elle compte 68 équipes, auxquelles s'ajouteront les équipes de l'ADAC Opel Electric Rally Cup, ce qui porte à plus de 70 le nombre de voitures de rallye qui s'élanceront sur les spéciales. La lutte pour le titre sera bien sûr au centre de l'attention sur les épreuves en Allemagne, en Autriche et en République tchèque.

Le leader du WRC Kalle Rovanperä (Toyota) a tous les atouts en main puisqu'il mène avec 217 points devant son collègue Elfyn Evans et Thierry Neuville (Hyundai) avant cette avant-dernière manche de la saison. La catégorie WRC2, avec plus de 30 inscriptions, promet également d'être passionnante. De plus, les équipes nationales les plus performantes ont l'intention de se battre contre les équipes WRC sur leur propre terrain pour obtenir les meilleurs temps dans les 18 épreuves spéciales. Bref, tous les ingrédients sont réunis pour un week-end de rallye passionnant. La liste des engagés est disponible en ligne dès maintenant sur le site officiel www.centraleuropeanrally.eu.

Pour la première du Rallye d'Europe centrale au calendrier WRC, plusieurs autres concurrents se disputeront la victoire aux côtés du leader finlandais du championnat du monde. Son coéquipier Elfyn Evans, par exemple : "Le fait que nous ayons remporté la dernière manche sur asphalte en Croatie montre que nous sommes à surveiller", explique le Britannique. "J'espère que les conditions et les parcours seront similaires". Toutefois, comme tous les autres pilotes WRC, il s'aventure en terrain inconnu. "Honnêtement, je n'ai aucune idée de ce qui nous attend", explique Evans.

Et il ne sera pas le seul, tout comme ses collègues du Rally1, à ne pas connaître (encore) les sélectives épreuves asphaltées du cœur de l'Europe. Peut-être un avantage pour les pilotes allemands, autrichiens et tchèques ? Ils sont nombreux à figurer sur la liste des engagés : Il y a donc suffisamment de matière pour passer le temps jusqu'au Rallye d'Europe central avec des discussions techniques sur les chances et les favoris. (CER)

