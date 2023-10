Pubblicata la lista degli iscritti al Rally dell'Europa Centrale

Gli appassionati lo aspettavano da tempo e ora è arrivato il momento: l'elenco degli iscritti al Rally dell'Europa Centrale del 2023 è finalmente ufficiale: si tratta di 68 squadre, alle quali si aggiungeranno quelle dell'ADAC Opel Electric Rally Cup, per cui ben oltre 70 auto da rally correranno sulle prove speciali. Il fulcro dell'interesse sulle tappe in Germania, Austria e Repubblica Ceca sarà naturalmente la lotta per il titolo, perché il campione del mondo potrebbe essere incoronato già alla prima del nuovo evento.

Il leader del WRC Kalle Rovanperä (Toyota) ha tutti gli assi in mano, visto che prima di questo penultimo appuntamento della stagione è in testa con 217 punti, davanti al collega di marca Elfyn Evans e a Thierry Neuville con la Hyundai. Ma anche la categoria WRC2, che si preannuncia molto combattuta con più di 30 iscritti, sarà entusiasmante. Anche le forti squadre nazionali vogliono dare battaglia ai team del WRC per ottenere i migliori tempi sulle 18 prove speciali sul terreno di casa. In breve: tutto è pronto per un entusiasmante weekend di rally. L'elenco degli iscritti è ora disponibile online sulla homepage ufficiale di www.centraleuropeanrally.eu.

Oltre al leader finlandese del WRC, molti altri sono in lizza per la vittoria alla prima del Rally dell'Europa Centrale nel calendario WRC. Il compagno di squadra Elfyn Evans, ad esempio: "Il fatto che abbiamo vinto l'ultima prova su asfalto in Croazia dimostra che dobbiamo essere sulla buona strada", dice il britannico. "Spero che le condizioni e i tracciati siano simili". Tuttavia, come tutti gli altri piloti del WRC, sta entrando in un territorio inesplorato. "Ad essere sincero, non ho idea di cosa aspettarmi", dice Evans.

E non saranno solo lui e i suoi colleghi del Rally1 a provare la stessa sensazione; la maggior parte dei piloti del WRC2 probabilmente non ha (ancora) idea delle selettive tappe su asfalto nel cuore dell'Europa. Forse un vantaggio per i piloti di Germania, Austria e Repubblica Ceca? Sono parecchi nell'elenco iscritti: Abbastanza materiale, quindi, per passare il tempo fino al Rally dell'Europa Centrale con discussioni tecniche sulle possibilità e sui favoriti. (CER)

