Publicada a lista de inscritos do Rali da Europa Central

A lista de inscritos para o Rali da Europa Central de 2023 é finalmente oficial e inclui 68 equipas, às quais se juntam as equipas da ADAC Opel Electric Rally Cup, pelo que mais de 70 carros de rali irão correr nas provas especiais. O foco de interesse nas etapas da Alemanha, Áustria e República Checa será, naturalmente, a luta pelo título, uma vez que o campeão mundial poderá ser coroado logo na estreia do novo evento.

O líder do WRC, Kalle Rovanperä (Toyota), tem todos os ases na mão, já que lidera com 217 pontos antes desta penúltima ronda da temporada, à frente do colega de marca Elfyn Evans e de Thierry Neuville, no Hyundai. Mas a categoria WRC2, que promete uma dança quente com mais de 30 inscritos, também será emocionante. As fortes equipas nacionais também querem dar às equipas do WRC uma luta renhida pelos melhores tempos nas 18 etapas especiais em terreno nacional. Em suma: tudo se conjuga para um fim de semana de rali emocionante. A lista de inscritos está agora disponível em linha na página oficial em www.centraleuropeanrally.eu.

Para além do líder finlandês do WRC, vários outros concorrentes estão a lutar pela vitória na estreia do Rali da Europa Central no calendário do WRC. O companheiro de equipa Elfyn Evans, por exemplo: "O facto de termos vencido a última ronda de asfalto na Croácia mostra que temos de estar atentos", diz o britânico. "Espero que as condições e as pistas sejam semelhantes." No entanto, tal como todos os outros pilotos do WRC, ele está a entrar em território desconhecido. "Para ser honesto, não faço ideia do que esperar", diz Evans.

E não será apenas ele e os seus colegas do Rally1 que terão a mesma sensação; a maioria dos pilotos do WRC2 provavelmente não tem ideia (ainda) sobre as selectivas etapas de asfalto no coração da Europa. Talvez uma vantagem para os pilotos da Alemanha, Áustria e República Checa? Há bastantes deles na lista de inscritos: Assim, há material suficiente para passar o tempo até ao Rali da Europa Central com discussões técnicas sobre hipóteses e favoritos. (CER)

