Desfile estelar de nuevo en el Rallylegend de San Marino

Se han inscrito 180 vehículos para participar en la manifestación del 12 al 15 de octubre. Sin embargo, falta un nombre en la lista de celebridades: Craig Breen. El irlandés habría estado en el Rallylegend como de costumbre. El irlandés, que falleció en un accidente de prueba en Croacia, condujo un Subaru Impreza 555 en el evento hace unos años y le habría encantado hacer lo mismo en esta cita anual. Nadie habría sido capaz de guiar al mundo como Craig a través de la dinámica lección de historia, que en el rally se asemeja a una fiesta real en un jardín.

Y este año la lista de miembros de la realeza es interminable, con Juha Kankkunen, Miki Biasion, François Delecour y la familia McRae encabezando la lista de celebridades. Hay muchas razones para esperar con impaciencia la cita del 12 al 15 de octubre. ¿Alguien condujo el Lancia Delta Integrale Andrea Aghini hasta la victoria en el Rally de Sanremo de 1992? Un antiguo BMW M3 con los colores de Marc Duez Bastos o un par de Stratos, uno de los cuales conserva los colores originales de Bernard Darniche.

Y luego está el clan Best Impreza, una brillante interpretación moderna del clásico 555. Hollie McRae presentará el programa de entrevistas en el rally village el viernes por la tarde, con el Subaru de fabricación italiana como protagonista. Una vez que Hollie haya dejado de hablar, se subirá a un Impreza 555 original y llevará consigo a su abuelo Jimmy McRae. Su primo Max y su tío Alister no se quedarán atrás, abriéndose paso por las colinas en otros magníficos Subaru.

Por supuesto, todo esto no es más que el aperitivo de un plato principal servido por otro de los grandes históricos de este deporte, el jefe del equipo Toyota, Jari-Matti Latvala. El finlandés tendrá su sonrisa más brillante en los labios cuando llegue a Bolonia y se dirija al sureste por la E45 hacia la meca que es el Rallylegend Rally Village. También es la primera vez que conduce un Toyota GR Yaris Rally1 sobre asfalto.

Contradice enérgicamente la afirmación de que ya ha probado el Toyota sobre asfalto: "¡No he hecho nada en absoluto! No disputaremos el shakedown, así que iré directamente a la primera etapa el jueves por la tarde. Estoy seguro de que irá bien: No te preocupes. No pasa nada, no nos tomamos tiempo para sentir el coche y disfrutarlo sin presiones. Se trata de disfrutarlo".

Tras muchas deliberaciones, esta vez sólo viaja Latvala, dejando en casa su colección de impresionantes Toyota Celica.

"Pensé en traer los coches", dijo, "pero estoy bastante comprometido y ocupado con el coche de Rally1. Simplemente no tengo tiempo para conducirlo, y esta vez no está Kalle Rovanperä, que está en Japón". Hablando del Rallylegend, Latvala añadió: "Es un evento realmente bonito, es genial estar allí. Es una gran oportunidad para ver algunos coches fantásticos, conocer a algunos aficionados y a gente realmente agradable y, por supuesto, es una oportunidad para pilotar un Rally1 - siempre te hace sonreír."

Toyota no es el único en lanzar un coche más moderno, ya que Dani Sordo, de Hyundai, conducirá un Hyundai i20 Coupe WRC. El español sonrió: "Estoy muy contento de formar parte del Rallylegend este año, ¡es un gran evento con tantos aficionados y un ambiente tan guay! Estaremos allí para ofrecer a los espectadores un buen espectáculo con el WRC Plus, disfrutar del evento y apoyar a nuestro socio Pirelli y a sus invitados. No habrá ninguna competición para mí, ya que no competiré en el rally completo en sí, sino que todo se centrará en la diversión y el disfrute y en asegurarme de que la gente que vaya conmigo en el coche tenga una sonrisa en la cara."

Pilotando o no, Rallylegend siempre deja una sonrisa en la cara.

Rallylegend 2023