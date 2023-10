Nouveau défilé de stars au Rallylegend de Saint-Marin

L'événement de Saint-Marin est toujours un must pour tout fan de rallye, et 2023 ne déroge pas à la règle, la combinaison éprouvée dans le pays nain : les pilotes et les voitures, les deux sont les stars.

180 véhicules sont inscrits à l'événement qui se déroulera du 12 au 15 octobre. Cependant - il manque un nom dans la liste des célébrités : Craig Breen. L'Irlandais aurait été comme toujours au Rallylegend. L'Irlandais, qui s'est tué lors d'un test en Croatie, conduisait une Subaru Impreza 555 lors de l'événement il y a quelques années et aurait aimé faire de même lors de cet événement annuel. Personne n'aurait été en mesure de guider le monde comme Craig à travers cette leçon d'histoire dynamique qui, en rallye, équivaut à une garden-party royale.

Et cette année, la liste des royautés ne s'arrête pas là, avec Juha Kankkunen, Miki Biasion, François Delecour et la famille McRae en tête de la liste des célébrités. Il y a tant de raisons d'attendre avec impatience l'événement qui se tiendra du 12 au 15 octobre. Quelqu'un a-t-il conduit la Lancia Delta Integrale d'Andrea Aghini à la victoire lors du Rallye Sanremo 1992 ? Une ancienne BMW M3 peinte par Marc Duez Bastos ou quelques Stratos - dont l'une reste dans la livrée d'origine de Bernard Darniche.

Et puis il y a le clan Best Impreza - une brillante interprétation moderne de la 555 classique. Hollie McRae animera le talk-show du vendredi après-midi au village du rallye, avec la Subaru fabriquée en Italie au centre de la conversation. Dès que Hollie aura fini de parler, elle montera dans une Impreza 555 originale et emmènera son grand-père Jimmy McRae avec elle. Son cousin Max et son oncle Alister ne seront pas loin et se frayeront un chemin à travers les collines dans d'autres magnifiques Subaru.

Tout cela n'est bien sûr qu'un hors-d'œuvre pour un plat principal qui sera servi par un autre grand historien du sport, le chef d'équipe Toyota Jari-Matti Latvala. Le Finlandais affichera son sourire le plus radieux en arrivant à Bologne et en prenant la direction du sud-est sur la E45 pour rejoindre la Mecque, le village des légendes du rallye. C'est aussi la première fois qu'il conduit une Toyota GR Yaris Rally1 sur l'asphalte.

Il réfute énergiquement l'affirmation selon laquelle il aurait déjà testé la Toyota sur l'asphalte : "Je n'ai rien fait du tout ! Nous n'allons pas faire le shakedown, donc je vais directement à la première étape jeudi soir. Je suis sûr que ça va bien se passer : Ne vous inquiétez pas. C'est bon, nous ne prenons pas de temps pour que je puisse simplement sentir la voiture et en profiter sans pression. Il s'agit juste d'en profiter".

Après avoir longuement réfléchi, seul Latvala fera le déplacement cette fois-ci - il laissera chez lui sa collection d'époustouflantes Toyota Celica.

"J'ai pensé à amener les voitures", dit-il, "mais je suis assez engagé et occupé avec la voiture de Rally1. Je n'ai tout simplement pas le temps de la conduire, et cette fois-ci, il n'y a pas de Kalle Rovanperä pour la conduire - il est au Japon". A propos de Rallylegend, Latvala a ajouté : "C'est vraiment un bel événement, c'est génial d'y être. C'est une excellente occasion de voir quelques superbes voitures, de rencontrer quelques fans et des gens vraiment sympas et, bien sûr, c'est l'occasion de faire du Rally1 - ça fait toujours sourire".

Toyota n'est pas le seul à proposer une voiture plus moderne : Dani Sordo de Hyundai conduit une Hyundai i20 Coupe WRC. L'Espagnol a souri : "Je suis vraiment heureux de participer à Rallylegend cette année, c'est un événement génial avec tant de fans et une ambiance si cool ! Nous serons sur place pour offrir un bon spectacle aux spectateurs avec le WRC Plus, pour profiter de l'événement et pour soutenir notre partenaire Pirelli et ses invités. Pour moi, il n'y aura pas de compétition puisque je ne participerai pas à l'ensemble du rallye lui-même, mais il s'agira surtout de s'amuser et de faire en sorte que les gens qui roulent avec moi dans la voiture aient le sourire".

En voiture ou pas, Rallylegend laisse toujours un sourire sur le visage.

Rallylegend 2023