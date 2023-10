Ancora una parata di stelle al Rallylegend di San Marino

Sono 180 i veicoli registrati per l'evento che si terrà dal 12 al 15 ottobre. Tuttavia, manca un nome tra le celebrità: Craig Breen. L'irlandese sarebbe stato presente a Rallylegend come sempre. L'irlandese, che è stato ucciso in un incidente di prova in Croazia, ha guidato una Subaru Impreza 555 all'evento qualche anno fa e avrebbe voluto fare lo stesso in questo evento annuale. Nessuno sarebbe stato in grado di guidare il mondo come Craig attraverso la dinamica lezione di storia, che nel rally è simile a una festa reale in giardino.

E quest'anno la lista dei reali non finisce mai, con Juha Kankkunen, Miki Biasion, François Delecour e la famiglia McRae in cima alla lista delle celebrità. Ci sono tanti motivi per attendere con ansia l'evento che si terrà dal 12 al 15 ottobre. Qualcuno ha guidato la Lancia Delta Integrale di Andrea Aghini alla vittoria del Rally di Sanremo 1992? Una ex BMW M3 in livrea Marc Duez Bastos o un paio di Stratos, una delle quali è rimasta nella livrea originale di Bernard Darniche.

E poi c'è il clan delle Best Impreza, una brillante interpretazione moderna della classica 555. Hollie McRae condurrà il talk show nel villaggio del rally venerdì pomeriggio, con la Subaru di fabbricazione italiana al centro della scena. Quando Hollie avrà smesso di parlare, salirà su una Impreza 555 originale e porterà con sé il nonno Jimmy McRae. Suo cugino Max e suo zio Alister non saranno lontani, e si faranno strada tra le colline con altre magnifiche Subaru.

Tutto questo, naturalmente, è solo un antipasto per un piatto principale servito da un altro dei grandi storici di questo sport, il boss del team Toyota Jari-Matti Latvala. Il finlandese avrà il suo sorriso più luminoso sulle labbra quando arriverà a Bologna e si dirigerà a sud-est sulla E45 verso quella mecca che è il Rallylegend Rally Village. Per la prima volta è alla guida di una Toyota GR Yaris Rally1 su asfalto.

Smentisce energicamente l'affermazione di aver già testato la Toyota su asfalto: "Non ho fatto proprio nulla! Non parteciperemo allo shakedown, quindi andrò direttamente alla prima tappa di giovedì sera. Sono sicuro che andrà bene: Non preoccuparti. È tutto a posto, non prendiamo tempo, così posso sentire la macchina e godermela senza alcuna pressione. L'importante è godersela".

Dopo una lunga riflessione, questa volta viaggerà solo Latvala, lasciando a casa la sua collezione di splendide Toyota Celica.

"Avevo pensato di portare le auto", ha detto, "ma sono molto impegnato e occupato con la vettura di Rally1. Non ho tempo di guidarla e questa volta non ci sarà Kalle Rovanperä a guidarla: è in Giappone". Parlando di Rallylegend, Latvala ha aggiunto: "È un evento davvero bello, è fantastico esserci. È una grande opportunità per vedere alcune grandi auto, incontrare alcuni fan e alcune persone davvero simpatiche e, naturalmente, è un'occasione per guidare il Rally1 - ti fa sempre sorridere".

Toyota non è l'unica a lanciare un'auto più moderna: Dani Sordo di Hyundai è alla guida di una Hyundai i20 Coupe WRC. Lo spagnolo ha sorriso: "Sono davvero felice di far parte di Rallylegend quest'anno, è un grande evento con così tanti fan e un'atmosfera così cool! Saremo presenti per offrire agli spettatori un bello spettacolo con la WRC Plus, per goderci l'evento e per sostenere il nostro partner Pirelli e i suoi ospiti. Non ci sarà alcuna competizione per me, dato che non parteciperò al rally vero e proprio, ma sarà tutto incentrato sul divertimento e sul far sì che le persone che viaggiano con me in macchina abbiano un sorriso sul volto".

Che si guidi o meno, Rallylegend lascia sempre un sorriso sul volto.

Rallylegend 2023