Desfile de estrelas novamente no Rallylegend em San Marino

O evento em San Marino é sempre uma obrigação para todos os fãs de rali, e 2023 não é diferente, a combinação testada e comprovada no estado anão: pilotos e carros, ambos são as estrelas.

Estão registados 180 veículos para o evento de 12 a 15 de outubro. No entanto, falta um nome no alinhamento de celebridades: Craig Breen. O irlandês teria estado no Rallylegend como habitualmente. O irlandês, que morreu num acidente num teste na Croácia, conduziu um Subaru Impreza 555 no evento há alguns anos e teria adorado fazer o mesmo neste evento anual. Ninguém teria sido capaz de conduzir o mundo como Craig através da lição de história dinâmica, que nos ralis é semelhante a uma festa real no jardim.

E este ano a lista da realeza é interminável, com Juha Kankkunen, Miki Biasion, François Delecour e a família McRae a encabeçar a lista de celebridades. São muitos os motivos para aguardar com expetativa o evento de 12 a 15 de outubro. Alguém conduziu o Lancia Delta Integrale de Andrea Aghini à vitória no Rali de Sanremo de 1992? Um antigo BMW M3 com as cores de Marc Duez Bastos ou um par de Stratos - um dos quais ainda com as cores originais de Bernard Darniche.

E depois há o clã Best Impreza - uma brilhante interpretação moderna do clássico 555. Hollie McRae será a anfitriã do talk show na aldeia do rali na sexta-feira à tarde, com o Subaru de fabrico italiano a ocupar o centro do palco. Quando Hollie parar de falar, entrará num Impreza 555 original e levará consigo o seu avô Jimmy McRae. O seu primo Max e o tio Alister não ficarão muito atrás, percorrendo as colinas noutro magnífico Subaru.

Tudo isto é, obviamente, apenas um aperitivo para um prato principal servido por outro grande historiador do desporto, o chefe de equipa da Toyota, Jari-Matti Latvala. O finlandês terá o seu sorriso mais brilhante nos lábios quando chegar a Bolonha e seguir para sudeste na E45 em direção à meca que é a Rallylegend Rally Village. Ele também está a conduzir um Toyota GR Yaris Rally1 em asfalto pela primeira vez.

Contraria energicamente a afirmação de que já teria testado o Toyota em asfalto: "Não fiz nada! Não vamos disputar o shakedown, por isso vou diretamente para a primeira etapa na quinta-feira à noite. Tenho a certeza que vai ser bom: Não te preocupes. Está tudo bem, não vamos perder tempo para que eu possa sentir o carro e desfrutar dele sem qualquer pressão. É tudo uma questão de desfrutar".

Depois de muita deliberação, apenas Latvala vai viajar desta vez - deixando a sua coleção de fantásticos Toyota Celicas em casa.

"Pensei em trazer os carros," disse ele, "mas estou bastante empenhado e ocupado com o carro do Rally1. Não tenho tempo para o conduzir e, desta vez, Kalle Rovanperä não o vai conduzir - ele está no Japão." Falando sobre o Rallylegend, Latvala acrescentou: "É um evento muito bom, é ótimo estar lá. É uma grande oportunidade para ver alguns carros fantásticos, conhecer alguns fãs e algumas pessoas muito simpáticas e, claro, é uma oportunidade para conduzir o Rally1 - faz-nos sempre sorrir."

A Toyota não é a única a lançar um carro mais moderno, com Dani Sordo, da Hyundai, a conduzir um Hyundai i20 Coupe WRC. O espanhol sorriu: "Estou muito feliz por participar no Rallylegend deste ano, é um grande evento com tantos fãs e uma atmosfera tão fixe! Estaremos lá para dar aos espectadores um bom espetáculo com o WRC Plus, desfrutar do evento e apoiar o nosso parceiro Pirelli e os seus convidados. Não haverá qualquer competição para mim, uma vez que não estarei a competir no rali propriamente dito, mas será tudo uma questão de diversão e prazer e de garantir que as pessoas que andam comigo no carro têm um sorriso na cara."

Conduzindo ou não, o Rallylegend deixa sempre um sorriso no rosto.

Rallylegend 2023