La Pologne de retour en WRC en 2024 - pour la quatrième fois

Le Rallye de Pologne, deuxième plus ancien rallye du monde après le Rallye Monte-Carlo, fait figure d'exception dans le championnat du monde. En 1973, il a compté pour la première fois dans la Coupe du monde de la FIA, alors réservée aux marques. En 2009, il a fait ses débuts dans le championnat du monde pour les pilotes et les constructeurs. Mais pour des raisons de sécurité, elle n'est restée qu'une année. En 2014, il a remplacé le Rallye grec de l'Acropole et a de nouveau quitté la catégorie reine en 2017.

La Pologne avait déjà été annoncée pour 2024, mais l'événement a confirmé son inscription au calendrier du WRC lundi par une annonce sur les réseaux sociaux. Le rallye devrait se dérouler du 27 au 30 juin 2024.

Depuis que la Pologne a été retirée du programme du WRC il y a six ans, principalement, une fois de plus, pour des raisons de sécurité et de contrôle des spectateurs, elle compte parmi les événements les plus importants du Championnat d'Europe des Rallyes (ERC), comme c'était déjà le cas avant son adhésion au WRC en 2014. Au cours de ses quatre années d'existence en tant que manche du WRC, de 2014 à 2017, elle a été remportée deux fois par Sébastien Ogier, une fois respectivement par Andreas Mikkelsen et Thierry Neuville.

La Pologne sera l'une des trois épreuves sur terre à grande vitesse dans les pays baltes la saison prochaine, tandis que la Lettonie - également une manche ERC en 2023 - obtiendra le statut de WRC avant le Rallye de Finlande en août. Le calendrier complet pour 2024 doit encore être annoncé, mais il le sera au plus tard lors de la prochaine réunion du Conseil mondial de la FIA, le 19 octobre.