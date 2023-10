La Polonia torna nel Campionato del Mondo Rally nel 2024 - per la quarta volta

Il Rally di Polonia, il secondo rally più antico del mondo dopo il Rally di Monte Carlo, è una sorta di stand-up nel Campionato del Mondo. Nel 1973 è stato inserito per la prima volta nella Coppa del Mondo FIA, che all'epoca era riservata alle sole marche. Nel 2009 ha fatto il suo debutto nel Campionato del Mondo per piloti e costruttori. Ma solo per un anno, a causa di problemi di sicurezza. Nel 2014 ha sostituito il Rally Acropolis greco e nel 2017 ha lasciato nuovamente la classe regina.

La Polonia era già stata annunciata per il 2024, ma l'evento ha confermato la sua inclusione nel calendario WRC lunedì con un annuncio sui social media. Il rally si terrà dal 27 al 30 giugno 2024.

Da quando la Polonia è stata eliminata dal calendario del WRC sei anni fa, principalmente per motivi di sicurezza e di controllo degli spettatori, è stata uno degli eventi più importanti del Campionato europeo di rally (ERC), come lo era prima di entrare a far parte del WRC nel 2014. Nei quattro anni in cui è stata una prova del WRC, dal 2014 al 2017, è stata vinta due volte da Sébastien Ogier e una volta da Andreas Mikkelsen e Thierry Neuville.

La Polonia sarà uno dei tre eventi su ghiaia ad alta velocità che si svolgeranno nei Paesi Baltici la prossima stagione, mentre la Lettonia - anch'essa prova dell'ERC nel 2023 - acquisirà lo status di WRC prima del Rally di Finlandia in agosto. Il calendario completo per il 2024 non è ancora stato annunciato, ma sarà rivelato al più tardi durante la prossima riunione del Consiglio Mondiale della FIA, il 19 ottobre.