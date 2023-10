A Polónia volta ao Campeonato do Mundo de Ralis em 2024 - pela quarta vez

O Rali da Polónia, o segundo rali mais antigo do mundo depois do Rali de Monte Carlo, é uma espécie de stand-up no Campeonato do Mundo. Em 1973, foi incluído pela primeira vez na Taça do Mundo da FIA, que nessa altura era apenas disputada por marcas. Em 2009, fez a sua estreia no Campeonato do Mundo para pilotos e construtores. Mas apenas durante um ano, devido a problemas de segurança. Em 2014, substituiu o Rali Acrópole da Grécia e voltou a abandonar a categoria rainha em 2017.

A Polónia já tinha sido anunciada para 2024, mas o evento confirmou a sua inclusão no calendário do WRC na segunda-feira com um anúncio nas redes sociais. O rali está agendado para 27 a 30 de junho de 2024.

Desde que a Polónia foi retirada do calendário do WRC há seis anos, principalmente por razões de segurança e controlo dos espectadores, tem sido um dos eventos mais importantes do Campeonato Europeu de Ralis (ERC) - tal como era antes de se juntar ao WRC em 2014. Durante os quatro anos em que foi uma ronda do WRC, de 2014 a 2017, foi ganha duas vezes por Sébastien Ogier e uma vez por Andreas Mikkelsen e Thierry Neuville.

A Polónia será um dos três eventos de alta velocidade em gravilha nos países bálticos na próxima temporada, enquanto a Letónia - também uma ronda do ERC em 2023 - ganhará o estatuto de WRC antes do Rali da Finlândia em agosto. O calendário completo para 2024 ainda não foi anunciado, mas será revelado, o mais tardar, na próxima reunião do Conselho Mundial da FIA, a 19 de outubro.