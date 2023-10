Vaste système de guidage au Rallye d'Europe centrale

Le Zentral Europa Rallye, avant-dernière manche du championnat du monde du 26 au 29 octobre, se prépare activement à accueillir des milliers de fans du monde entier qui ne voudront pas manquer l'avant-dernière manche du calendrier du championnat du monde des rallyes FIA (WRC). Un vaste concept de guidage des spectateurs doit permettre aux visiteurs de vivre un maximum d'action et de fascination pour le sport automobile tout en répondant aux exigences élevées d'un événement durable. Sur chacune des 18 épreuves spéciales qui figurent au programme du nouveau rallye WRC entre jeudi et dimanche, il y aura plusieurs points d'accueil des spectateurs qui offriront non seulement une bonne vue sur l'action, mais aussi, à de nombreux endroits, une infrastructure permettant une visite divertissante et confortable. Et même à l'arrivée, les visiteurs seront accueillis à bras ouverts : Un système de guidage bien visible, qui attribue une couleur spécifique à chaque spéciale, facilite l'orientation dans la région du rallye. Les détails concernant les différentes zones de spectateurs sont disponibles sur le site Internet de l'événement centraleuropeanrally.eu.

Les organisateurs du Central Europa Rallye accordent une grande importance à la gestion des flux de spectateurs. Le chemin menant à chaque point de rassemblement des spectateurs est indiqué de manière bien visible, la couleur signalant déjà la spéciale à laquelle il faut se rendre. Le chemin ne s'arrête évidemment pas n'importe où sur le parcours, mais sur les parkings, d'où les participants peuvent ensuite continuer à pied. Selon la région et les frais de gestion des parkings, il faut payer une petite taxe de deux à cinq euros - la République tchèque ne faisant pas partie de la zone euro, les parkings des WP locaux peuvent également être achetés à l'avance. Ils sont disponibles (au prix unique de cinq euros) dans la billetterie en ligne du Zentral Europa Rallye .

Désengorgement du trafic : les visiteurs peuvent y contribuer

Le magnifique paysage de la région de l'événement, avec ses collines et ses forêts, implique que la circulation des spectateurs doit être planifiée avec le plus grand soin. Il en va de même pour les aires de stationnement. Certaines places de parking à la demande sont situées sur des prairies non stabilisées qui ne sont pas utilisables en cas de trop fortes précipitations et sont remplacées par des surfaces d'évitement. Lorsque les possibilités de stationnement sont plus éloignées, des navettes sont parfois mises en place pour assurer la desserte. Afin d'éviter que les rares possibilités de stationnement soient débordées et que l'accès aux points d'observation doive être bloqué, les organisateurs appellent les visiteurs à coopérer : Le covoiturage n'est pas seulement un élément important des efforts de durabilité de l'événement, car il permet de réduire les émissions de CO2. Il permet également de réduire les embouteillages dans la région du rallye. Grâce à l'application ADAC Pendlernetz (sur pendlernetz.de), les visiteurs peuvent facilement trouver des personnes partageant les mêmes idées afin de partager leur voiture et le plaisir du rallye. Bonbon particulier : ceux qui se rendent sur les parkings avec au moins quatre personnes dans leur véhicule reçoivent des tickets correspondant au nombre d'occupants et participent à un tirage au sort qui permet de gagner chaque jour des prix attrayants.

Un service étendu à la plupart des points officiels pour les spectateurs

Depuis les parkings visiteurs, les fans se rendent à pied aux points spectateurs - le chemin n'étant en général pas très long. Sur chaque épreuve, différents points invitent à la visite, leur nombre variant naturellement en fonction des conditions locales. Là où un point d'observation est installé, les visiteurs peuvent compter sur des services. Ils trouvent pratiquement partout de superbes emplacements avec une bonne vue sur l'action sur le circuit. Des stands de restauration assurent le ravitaillement, parfois un speaker présente l'événement pour les invités. Certains hotspots pour les spectateurs sont même équipés d'écrans LED géants qui fournissent des informations supplémentaires et des divertissements. Une gestion des déchets bien pensée et des cabanes sanitaires sont également présentes sur tout le site. Ces deux éléments s'inscrivent dans la volonté de développement durable du Zentral Europa Rallye e, puisqu'ils permettent de réduire l'impact environnemental du rallye et de ses visiteurs.

Le plaisir du rallye pour tous

Le Zentral Europa Rallye tient également à ouvrir largement ses portes aux visiteurs handicapés. C'est pourquoi, à chaque spéciale, il y a au moins un point d'observation avec des places adaptées aux visiteurs à mobilité réduite. Il n'y a pas seulement des positions de spectateurs adaptées aux fauteuils roulants. La gestion du parking est également préparée et dirige les clients concernés vers les places qui leur sont réservées. En outre, une cabine sanitaire adaptée aux fauteuils roulants est toujours installée sur place.

Les campeurs sont les bienvenus

Dans la région du rallye, les visiteurs avec des camping-cars sont également bien accueillis, car ils trouveront dans les environs proches et lointains un certain nombre de terrains de camping adaptés et entièrement équipés. Une liste des exploitants et des contacts sera bientôt disponible sur la page d'accueil de l'événement. Des terrains de camping supplémentaires sont également prévus dans les environs directs des épreuves spéciales. En raison des conditions locales, ces emplacements sont toutefois rares, de sorte qu'il est recommandé de se rabattre sur les campings permanents, qui sont de toute façon mieux équipés.