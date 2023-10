Ampio sistema di guida al Central Europe Rally

Il Central Europe Rally, penultimo appuntamento del Campionato del Mondo dal 26 al 29 ottobre, si sta preparando a pieno ritmo per migliaia di fan provenienti da tutto il mondo che non vorranno perdersi il penultimo appuntamento del calendario stagionale del FIA World Rally Championship (WRC). Un concetto completo di guida per gli spettatori è stato progettato per offrire ai visitatori il massimo dell'azione e del fascino del motorsport, soddisfacendo allo stesso tempo le elevate esigenze di un evento sostenibile. In ognuna delle 18 prove speciali previste dal programma del nuovo rally WRC tra giovedì e domenica, ci saranno diversi punti di accoglienza per gli spettatori, che non solo offriranno una buona visuale dell'azione, ma in molti luoghi anche un'infrastruttura che consentirà una visita divertente e confortevole. Anche all'arrivo, i visitatori saranno accolti a braccia aperte: Un sistema di orientamento altamente visibile, che assegna a ogni SS un proprio colore, facilita l'orientamento nella regione del rally. I dettagli sulle singole zone per gli spettatori sono disponibili sulla homepage dell'evento centraleuropeanrally.eu.

Uno degli obiettivi principali degli organizzatori del Central European Rally è la guida dei flussi di spettatori. La strada per ogni punto di ritrovo degli spettatori è chiaramente segnalata e il colore dei cartelli indica la tappa a cui ci si sta avvicinando. Naturalmente, il percorso non termina in qualche punto del tracciato, ma nelle aree di parcheggio, da cui gli spettatori possono proseguire a piedi. A seconda della regione e dell'impegno richiesto per la gestione dei parcheggi, viene richiesto un piccolo contributo da due a cinque euro - poiché la Repubblica Ceca non fa parte della zona euro, i posti auto presso i WP possono essere acquistati in anticipo. Sono disponibili (al prezzo uniforme di cinque euro) nel negozio di biglietti online del Central European Rally .

Alleggerimento del traffico: i visitatori possono dare una mano

Lo splendido paesaggio della regione dell'evento, con le sue colline e le sue foreste, fa sì che la viabilità per il traffico degli spettatori debba essere pianificata con molta attenzione. Questo vale anche per le aree di parcheggio. Alcuni parcheggi a richiesta si trovano su prati non asfaltati, che non possono essere utilizzati in caso di piogge eccessive e saranno sostituiti da aree alternative. Nei casi in cui il parcheggio è più lontano, a volte vengono utilizzati bus navetta per il traffico di transito. Per evitare che i parcheggi scarseggino e che si debba bloccare l'accesso ai punti di osservazione, gli organizzatori invitano i visitatori a collaborare: Il car pooling non è solo una componente importante degli sforzi di sostenibilità dell'evento, perché riduce l'inquinamento da CO2. Contribuisce anche a ridurre gli ingorghi nell'area del rally. Con l'app ADAC Pendlernetz (all'indirizzo pendlernetz.de), i visitatori possono facilmente trovare persone che condividono l'auto e l'esperienza del rally. Bonus speciale: chi si reca ai parcheggi con almeno quattro persone a bordo riceverà biglietti della lotteria in base al numero di occupanti e parteciperà a una lotteria con interessanti premi in palio ogni giorno.

Ampio servizio nella maggior parte dei punti ufficiali per gli spettatori

Dai parcheggi per i visitatori, i tifosi possono raggiungere a piedi i punti per gli spettatori, anche se di solito il percorso non è lungo. In ogni tappa ci sono diversi punti da visitare, il cui numero varia naturalmente in base alle condizioni locali. Ovunque sia allestito un punto spettatori, i visitatori possono contare sui servizi. Praticamente ovunque si trovano ottime postazioni con una buona visuale sull'azione in pista. Gli stand di catering si occupano della ristorazione, mentre a volte uno speaker modera l'azione per gli ospiti. In alcuni punti caldi per gli spettatori ci sono anche grandi schermi LED che offrono ulteriori informazioni e intrattenimento. Inoltre, è presente un sistema di gestione dei rifiuti ben congegnato e blocchi sanitari in tutto il percorso. Entrambi fanno parte degli sforzi di sostenibilità del Central Europe Rally e, in quanto riducono l'impatto ambientale del rally e dei suoi visitatori.

Il piacere del rally per tutti

Un'altra preoccupazione del Central European Rally è quella di aprire le porte ai visitatori disabili. Per questo motivo, in ogni prova speciale ci sarà almeno un punto per gli spettatori con posti a sedere adatti agli ospiti con mobilità ridotta. Non ci sono solo postazioni per gli spettatori adatte alle sedie a rotelle. Anche la gestione del parcheggio è preparata e indirizza gli ospiti interessati verso i posti a loro riservati. Inoltre, in ogni caso, viene allestito in loco un blocco sanitario adatto alle sedie a rotelle.

I campeggiatori sono i benvenuti

Anche i visitatori con camper sono in buone mani nella regione del raduno, poiché troveranno una serie di campeggi adatti e dotati di tutti i servizi nei dintorni vicini e lontani. Un elenco di operatori e contatti sarà presto disponibile sulla homepage dell'evento. Nelle immediate vicinanze delle prove speciali ci sono anche alcune aree di campeggio aggiuntive. Tuttavia, a causa delle condizioni locali, queste sono poche e poco frequentate, per cui si consiglia di utilizzare i campeggi permanenti con le loro migliori strutture.