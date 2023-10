Sistema de orientação alargado no Central Europe Rally

As zonas designadas para os adeptos asseguram a melhor fruição possível do rali, as infra-estruturas especialmente instaladas proporcionam o melhor serviço aos espectadores e a melhor proteção do ambiente. Todas as informações sobre o sistema de orientação dos espectadores podem ser consultadas em centraleuropeanrally.eu.

O Rali da Europa Central, penúltima ronda do Campeonato do Mundo de 26 a 29 de outubro, está a preparar-se a toda a velocidade para milhares de fãs de todo o mundo que não vão querer perder a penúltima ronda do calendário da época do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) da FIA. Um conceito abrangente de orientação do espetador foi concebido para proporcionar aos visitantes o máximo de ação e fascínio pelo desporto automóvel, satisfazendo simultaneamente as elevadas exigências de um evento sustentável. Em cada uma das 18 etapas especiais, que constam do programa do novo rali WRC, entre quinta-feira e domingo, haverá vários pontos de encontro para os espectadores, que não só oferecerão uma boa visão da ação, como também, em muitos locais, uma infraestrutura que permitirá uma visita divertida e confortável. E mesmo à chegada, os visitantes serão recebidos de braços abertos: Um sistema de orientação altamente visível, que atribui a cada SS a sua própria cor, facilita a orientação na região do rali. Os pormenores sobre cada uma das zonas de espectadores podem ser consultados na página do evento centraleuropeanrally.eu.

Um dos principais objectivos dos organizadores do Rali da Europa Central é a orientação dos fluxos de espectadores. O caminho para cada ponto de espectadores está claramente sinalizado e a cor dos sinais indica a etapa que está a ser abordada. Naturalmente, o percurso não termina algures ao longo do trajeto, mas nas zonas de estacionamento, a partir das quais os espectadores podem continuar a pé. Dependendo da região e do esforço necessário para operar os parques de estacionamento, é cobrada uma pequena taxa de dois a cinco euros - como a República Checa não faz parte da zona euro, os lugares de estacionamento nos WPs também podem ser comprados antecipadamente. Estão disponíveis (por cinco euros uniformes) na loja de bilhetes online do Rali da Europa Central .

Ajuda ao trânsito: os visitantes podem ajudar

A bela paisagem da região do evento, com as suas colinas e florestas, significa que o percurso do tráfego de espectadores tem de ser planeado com muito cuidado. Isto também se aplica às áreas de estacionamento. Alguns lugares de estacionamento a pedido encontram-se em prados não pavimentados, que não podem ser utilizados em caso de chuva excessiva e serão substituídos por zonas alternativas. Nos casos em que o estacionamento é mais afastado, são por vezes utilizados autocarros de ligação para o tráfego de entrada. Para evitar a sobrecarga dos escassos lugares de estacionamento e o bloqueio do acesso aos pontos de espectadores, os organizadores apelam à cooperação dos visitantes: A partilha de automóveis não é apenas uma componente importante dos esforços de sustentabilidade do evento, uma vez que reduz a poluição por CO2. Também ajuda a reduzir os engarrafamentos de trânsito na zona do rali. Com a aplicação ADAC Pendlernetz (em pendlernetz.de), os visitantes podem facilmente encontrar pessoas que partilham o carro e a experiência do rali. Bónus especial: quem se dirigir aos parques de estacionamento com, pelo menos, quatro pessoas no veículo, receberá bilhetes de rifa no número de ocupantes e participará num sorteio com prémios atractivos a ganhar todos os dias.

Serviço alargado na maioria dos pontos oficiais para espectadores

A partir dos parques de estacionamento para visitantes, os adeptos podem ir a pé até aos pontos de espectadores - embora o caminho não seja normalmente muito longo. Em cada etapa, há vários pontos a visitar, cujo número varia naturalmente em função das condições locais. Onde quer que esteja instalado um ponto de espectadores, os visitantes podem contar com serviços. Praticamente em todo o lado, encontrará locais excelentes com uma boa visão da ação na pista. As bancas de restauração tratam do catering e, por vezes, um orador modera a ação para os convidados. Em alguns pontos de interesse para os espectadores, existem até grandes ecrãs LED que oferecem mais informações e entretenimento. Existe também um sistema de gestão de resíduos bem planeado e blocos sanitários em todo o recinto. Ambos fazem parte dos esforços de sustentabilidade do Central Europe Rally e, uma vez que reduzem o impacto ambiental do rali e dos seus visitantes.

Prazer do rali para todos

Outra preocupação do Rali da Europa Central é abrir as portas aos visitantes com deficiência. Por isso, em cada etapa especial haverá pelo menos um ponto de espectadores com lugares adequados a pessoas com mobilidade reduzida. Não há apenas lugares de espectadores adaptados a cadeiras de rodas. A gestão do parque de estacionamento também está preparada e encaminha os visitantes afectados para os lugares que lhes estão reservados. Além disso, em cada caso, é também instalado no local um bloco sanitário adaptado a cadeiras de rodas.

Os campistas são bem-vindos

Os visitantes com autocaravanas também estão em boas mãos na região do rali, pois encontrarão uma série de parques de campismo adequados com todas as comodidades nos arredores próximos e distantes. Uma lista de operadores e contactos estará brevemente disponível na página inicial do evento. Nas imediações das etapas especiais existem também algumas áreas de campismo adicionais. No entanto, devido às condições locais, estas são poucas e distantes, pelo que é aconselhável utilizar os parques de campismo permanentes com as suas melhores instalações.