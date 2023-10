Fuerte alineación en el Rally de Europa Central

Posibilidad de decidir el título en el Campeonato de Pilotos WRC y en la categoría WRC2.

Toda la información sobre lo más destacado de la lista de inscritos en http://www.centraleuropeanrally.eu. La lista de inscritos para el Rally de Europa Central (del 26 al 29 de octubre de 2023) ofrece combustible de sobra. En la nueva prueba del Campeonato del Mundo de Rallyes en Europa Central tomarán la salida 68 equipos. La élite mundial de los pilotos de rally luchará en el triángulo fronterizo de Alemania-Austria-República Checa para marcar el rumbo en el campeonato del mundo de pilotos, pero también podrían tomarse ya otras decisiones deportivas. Cuando los 68 equipos comiencen las 18 especiales, la emoción será máxima.

Los equipos de fábrica de Toyota, Hyundai y Ford (M-Sport) encabezan la lista y decidirán entre ellos la victoria final en la duodécima prueba del Campeonato del Mundo de Rallyes de la FIA (WRC). La mayoría se encuentra en la categoría WRC2, con 32 participantes. Las tripulaciones proceden de 23 naciones, siendo los coanfitriones Alemania y la República Checa los que aportan los contingentes más numerosos. Los equipos de Japón, Paraguay y Taiwán son los que tienen los viajes más largos hasta la prueba del WRC entre Praga y Passau.

Toyota Gazoo Racing, ya establecido como campeón mundial de una sola marca desde el último Rally Chile, estará representado por el defensor del título Kalle Rovanperä y su copiloto Jonne Halttunen (ambos de Finlandia), Elfyn Evans/Scott Martin de Gran Bretaña y el dúo japonés-irlandés Takamoto Katsuta/Aaron Johnston. Un cuarto Toyota GR Yaris será pilotado por el ocho veces campeón del mundo Sébastien Ogier, a quien su compatriota francés Vincent Landais leerá el "libro de oraciones".

El Hyundai Shell Mobis World Rally Team enviará tres Hyundai i20 Rally1 para los equipos de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe de Bélgica y los finlandeses Esapekka Lappi/Janne Ferm y Teemu Suninen/Mikko Markkula. Y el M-Sport Ford World Rally Team prepara tres Ford Puma Rally1 para los estonios Ott Tänak/Martin Järveoja, así como Pierre-Louis Loubet/Nicola Gilsoul (Francia/Bélgica) y Grégoire Munster/Louis Louka (Luxemburgo/Bélgica).

Todos los coches de los equipos de fábrica (clase RC1) están equipados con un propulsor híbrido de última generación. Esta combina un motor turbo de gasolina de 1,6 litros (unos 380 CV) con un motor eléctrico, que proporciona 135 CV adicionales durante un breve periodo de tiempo o puede utilizarse de forma independiente, por ejemplo, al circular por ciudad. La tracción total y la caja de cambios secuencial de seis velocidades funcionan de forma puramente mecánica; las ayudas electrónicas a la conducción están prohibidas.

Duelo por el título interno de Toyota

Los dos pilotos de fábrica de Toyota, Kalle Rovanperä y Elfyn Evans, se batirán en duelo por el título de pilotos. Rovanperä, el campeón del mundo más joven de la pasada temporada con 22 años, lidera actualmente la clasificación general con 31 puntos de ventaja a falta de dos rallyes. Con un máximo de 30 puntos por prueba del WRC, el finlandés mantendrá definitivamente su liderazgo en la clasificación hasta el final de la temporada en Japón (del 16 al 19 de noviembre de 2023). Sin embargo, también puede asegurarse su segundo título en el Rally Centroeuropeo.

"Me gustan los rallyes nuevos y los nuevos retos. Dada mi ventaja en la clasificación, puedo arriesgar un poco más en el Rally de Europa Central e ir a por la victoria, lo que por supuesto me viene bien. Una inspección concentrada de la ruta es la base del éxito. Estoy realmente entusiasmado con lo que nos espera", Rovanperä mira hacia delante. Su compañero de equipo Evans confía en sus cualidades sobre asfalto. "El hecho de que ganáramos la última carrera de asfalto en Croacia demuestra que tenemos que estar a la altura", se muestra optimista el galés. "El concepto de los tres países me parece emocionante. Espero una buena mezcla entre pistas estrechas, reviradas y rápidas".

La punta de lanza de Hyundai, Thierry Neuville, y el piloto de Ford Ott Tänak, que acaba de anotarse su segunda victoria de la temporada en Chile, también tienen aún posibilidades matemáticas de acabar segundos en la general. "Lo especial del Rally de Europa Central es que el WRC está tan bien como decidido y casi todos los pilotos de fábrica irán a por la victoria. Así que, dependiendo de las condiciones meteorológicas, también podría haber decisiones muy especiales en cuanto a la elección de neumáticos. No hay duda: será un rally especialmente emocionante", asegura Neuville. "Básicamente, creo que es bueno cuando los mismos rallyes y recorridos no están siempre en el orden del día", da la bienvenida Tänak al recién llegado germano-austriaco-checo al calendario del WRC.

Mayores matemáticas en el WRC2

La decisión por el título en la categoría WRC2 sigue abierta. En esta segunda liga del Campeonato del Mundo de Rallyes se utilizan vehículos de serie con motores turbo de gasolina de 1,6 litros (unos 295 CV) y tracción mecánica a las cuatro ruedas. Todos los candidatos al campeonato han presentado sus inscripciones para el Rally de Europa Central. El líder de la clasificación es el noruego Andreas Mikkelsen, que competirá en el Škoda del equipo Toksport WRT con base cerca de Nürburgring. Su compañero británico de Toksport, Gus Greensmith, y el piloto francés de Citroën Yohan Rossel, del equipo PH Sport, aún pueden suponer una amenaza para él.

Mikkelsen podría hacerse prematuramente con la corona de campeón del WRC2 por segunda vez en el Rally de Europa Central. La clasificación actual no ofrece suficiente información sobre sus posibilidades. En WRC2, sólo se cuentan los seis mejores resultados de un máximo de siete rallies. Mikkelsen ha aumentado su estrecha ventaja sobre Rossel (cuatro puntos) y Greensmith (nueve puntos) en cinco rallies. Sus dos perseguidores ya han completado seis rondas del WRC cada uno. Así que, si es necesario, Mikkelsen podría ser el único de este trío que sume puntos en el final de Japón.

Entre los mejores pilotos del WRC2 también se encuentran el recién coronado campeón nacional austriaco Simon Wagner (Škoda), el héroe local checo Erik Cais (Škoda), los finlandeses Emil Lindholm (Hyundai) y Sami Pajari (Škoda), los polacos Kajetan Kajetanowicz y Miko Marczyk (Škoda), los franceses Adrien Fourmaux (Ford) y Nicolas Ciamin (Škoda), así como Nikolay Gryazin (Škoda), que saldrá bajo bandera neutral.

Gryazin y Kajetanowicz también tienen esperanzas de ganar el título en la subcategoría WRC2 Challenge, en la que Pajari lidera actualmente. En la clasificación por equipos del WRC2, la decisión se tomará probablemente entre Toksport (Škoda) y M-Sport Ford.

Armin Kremer con opciones de título en la Copa Masters WRC

Entre otros, el antiguo Campeón de Europa de Rallyes Armin Kremer representará los colores alemanes en el Rallye de Europa Central. Con su hija Ella como copiloto, el empresario de Mecklenburg-Vorpommern busca el título en la Copa Masters del WRC, reservada a pilotos mayores de 50 años, en el Škoda del Team Baumschlager Rallye+Racing. "Gané el Rallye Šumava en la República Checa hace unos 20 años. Pero el Rallye de Europa Central es completamente nuevo para mí, por eso es tan emocionante. Con una victoria en la categoría, volvería a estar en la carrera por la Copa Masters del WRC", describe Kremer sus ambiciones. El austriaco Johannes Keferböck (Škoda) también tiene posibilidades matemáticas de ganar el título. El líder del campeonato, el español Alexander Villanueva (Škoda), sin embargo, no está en la salida.

Diversidad de marcas en las clases

El resto de la parrilla de salida se compone de equipos con vehículos de las categorías RC3 (unos 260 CV, tracción a las cuatro ruedas) y RC4 (unos 215 CV, tracción delantera), así como de deportivos preparados para rallyes de la categoría RGT. El espectro abarca desde el Porsche 911 GT3 , el Alpine A110 y el Abarth 124 Rally hasta el Renault Clio y el Ford Fiesta, pasando por el Peugeot 208 y el Opel Corsa. El plantel del WRC se complementa con una docena de participantes de la Copa ADAC Opel de Rallyes Eléctricos. La copa monomarca disputará su final de temporada en etapas especiales seleccionadas del Rallye de Europa Central. La lista completa de inscritos está disponible en la página web oficial centraleuropeanrally.eu.