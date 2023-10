Un casting de choc au Rallye d'Europe centrale

Le titre pourrait être décerné dans le classement des pilotes WRC et dans la catégorie WRC2.

Toutes les informations sur les points forts de la liste des engagés sont disponibles sur http://www.centraleuropeanrally.eu. La liste des engagés du Rallye d'Europe centrale (26 au 29 octobre 2023) est riche en rebondissements. 68 équipes prendront le départ de la nouvelle manche du championnat du monde des rallyes en Europe centrale. L'élite mondiale des pilotes de rallye se battra dans le triangle Allemagne-Autriche-Tchéquie pour poser les jalons du championnat du monde des pilotes, mais d'autres décisions sportives pourraient déjà être prises. Le départ des 68 équipes pour les 18 épreuves spéciales s'annonce donc extrêmement passionnant.

En tête, les équipes d'usine de Toyota, Hyundai et Ford (M-Sport) se disputeront la victoire finale de la douzième manche du Championnat du monde des rallyes FIA (WRC). La catégorie WRC2 se taille la part du lion avec 32 participants. Les équipages proviennent de 23 nations, les co-organisateurs allemands et tchèques fournissant les plus gros contingents. Les équipes japonaises, paraguayennes et taïwanaises sont les plus éloignées de la manche du WRC qui se déroulera entre Prague et Passau.

Le Toyota Gazoo Racing, déjà champion du monde des marques depuis le dernier Rallye du Chili, sera représenté par le tenant du titre Kalle Rovanperä et son copilote Jonne Halttunen (tous deux finlandais), Elfyn Evans/Scott Martin (Grande-Bretagne) et le duo nippo-irlandais Takamoto Katsuta/Aaron Johnston. Une quatrième Toyota GR Yaris sera pilotée par Sébastien Ogier, huit fois champion du monde, à qui son compatriote français Vincent Landais lira le "livre de prières".

Le Hyundai Shell Mobis World Rally Team alignera trois Hyundai i20 Rally1 pour les Belges Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe et les Finlandais Esapekka Lappi/Janne Ferm et Teemu Suninen/Mikko Markkula. Et le M-Sport Ford World Rally Team prépare trois Ford Puma Rally1 pour les Estoniens Ott Tänak/Martin Järveoja ainsi que Pierre-Louis Loubet/Nicola Gilsoul (France/Belgique) et Grégoire Munster/Louis Louka (Luxembourg/Belgique).

Toutes les voitures des équipes d'usine (classe RC1) sont équipées d'un système de propulsion hybride ultramoderne. Celle-ci combine un moteur essence turbo de 1,6 litre (environ 380 ch) avec un moteur électrique qui fournit 135 ch supplémentaires pendant une courte période ou qui peut être utilisé de manière autonome, par exemple lors de la traversée de localités. La transmission intégrale et la boîte de vitesses séquentielle à six rapports fonctionnent de manière purement mécanique, les aides électroniques à la conduite sont interdites.

Duel pour le titre interne à Toyota

Les deux pilotes d'usine Toyota Kalle Rovanperä et Elfyn Evans se battent en duel pour le titre des pilotes. Rovanperä, qui a été le plus jeune champion du monde de tous les temps la saison dernière à l'âge de 22 ans, est actuellement en tête du classement général avec 31 points d'avance, alors qu'il reste encore deux rallyes à disputer. Avec un maximum de 30 points par manche du WRC, le Finlandais conservera sa place de leader jusqu'à la finale de la saison au Japon (du 16 au 19 novembre 2023). Mais il peut aussi s'assurer un deuxième titre dès le Rallye d'Europe centrale.

"J'aime les nouveaux rallyes et les nouveaux défis. Compte tenu de ma position en tête du classement, je peux prendre un peu plus de risques au Zentral Europa Rallye et viser la victoire, ce qui me convient bien sûr. Une reconnaissance concentrée du parcours est la base du succès. Je suis vraiment impatient de voir ce qui nous attend", déclare Rovanperä. Son coéquipier Evans mise sur ses qualités d'aspirateur. "Le fait que nous ayons gagné la dernière course sur asphalte en Croatie montre qu'il faut nous mettre sur la liste", déclare le Gallois, optimiste. "Je trouve le concept des trois pays passionnant. J'espère un bon mélange entre des pistes étroites, sinueuses et rapides".

Thierry Neuville, le fer de lance de Hyundai, et Ott Tänak, le pilote Ford qui vient de remporter sa deuxième victoire de la saison au Chili, ont encore mathématiquement des chances de terminer deuxièmes au classement général. "La particularité du Rallye d'Europe centrale est que le championnat du monde est quasiment joué et que presque tous les pilotes d'usine viseront la victoire. Il pourrait donc y avoir des choix de pneus très particuliers en fonction de la météo. Il ne fait aucun doute que ce sera un rallye particulièrement passionnant", assure Neuville. "Je pense que c'est une bonne chose de ne pas avoir toujours les mêmes rallyes et les mêmes routes au programme", a déclaré Tänak en saluant le nouveau venu austro-allemand et tchèque dans le calendrier du WRC.

Des mathématiques plus élevées en WRC2

La décision concernant le titre dans la catégorie WRC2 est encore ouverte. Dans cette deuxième division du WRC, les voitures proches de la série sont équipées d'un moteur turbo essence de 1,6 litre (environ 295 ch) et d'une transmission intégrale mécanique. Tous les candidats au championnat ont donné leur accord pour participer au Zentral Europa Rallye. Le leader du classement est le Norvégien Andreas Mikkelsen, au volant de la Škoda de l'équipe Toksport WRT, basée près du Nürburgring. Son coéquipier britannique de Toksport, Gus Greensmith, et le pilote français de Citroën, Yohan Rossel, de l'équipe PH Sport, peuvent encore le menacer.

Mikkelsen pourrait être couronné champion WRC2 pour la deuxième fois avant l'heure au Zentral Europa Rallye. Le classement actuel ne donne que peu d'informations sur ses chances. En effet, en WRC2, seuls les six meilleurs résultats sur un maximum de sept rallyes sont pris en compte. Mikkelsen a acquis sa courte avance actuelle sur Rossel (quatre points) et Greensmith (neuf points) en cinq rallyes. Ses deux poursuivants ont déjà participé chacun à six manches du WRC. Si nécessaire, Mikkelsen pourrait donc être le seul de ce trio à marquer des points lors de la finale au Japon.

Parmi les meilleurs pilotes du WRC2, on compte également le nouveau champion autrichien Simon Wagner (Škoda), le héros local tchèque Erik Cais (Škoda), les Finlandais Emil Lindholm (Hyundai) et Sami Pajari (Škoda), les Polonais Kajetan Kajetanowicz et Miko Marczyk (tous deux Škoda), Adrien Fourmaux (Ford) et Nicolas Ciamin (Škoda) de France ainsi que Nikolay Gryazin (Škoda), qui prend le départ sous pavillon neutre.

Gryazin et Kajetanowicz espèrent également remporter le titre dans la sous-catégorie WRC2 Challenge, où Pajari est actuellement en tête. Dans le classement par équipe du WRC2, la décision se fera probablement entre Toksport (Škoda) et M-Sport Ford.

Armin Kremer avec des chances de titre dans la WRC Masters Cup

L'ancien champion d'Europe des rallyes Armin Kremer, entre autres, défendra les couleurs allemandes au Zentral Europa Rallye. Avec sa fille Ella comme copilote, l'entrepreneur de Mecklembourg-Poméranie occidentale se battra pour le titre de la WRC Masters Cup, réservée aux pilotes de plus de 50 ans, au volant de la Škoda de l'équipe Baumschlager Rallye+Racing. "J'ai certes gagné une fois le Rallye Šumava en République tchèque il y a environ 20 ans. Mais le Rallye d'Europe centrale est complètement nouveau pour moi, c'est ce qui fait son attrait. Une victoire de classe me permettrait de revenir dans la course à la WRC Masters Cup", explique Kremer pour décrire ses ambitions. L'Autrichien Johannes Keferböck (Škoda) a également une chance mathématique de remporter ce titre. En revanche, le leader du classement, l'Espagnol Alexander Villanueva (Škoda), ne sera pas au départ.

Diversité des marques dans les catégories

Le reste de la grille de départ est composé d'équipes qui engagent des véhicules des classes RC3 (environ 260 CV, traction intégrale) et RC4 (environ 215 CV, traction avant) ainsi que des voitures de sport adaptées au rallye de la classe RGT. L'éventail va de la Porsche 911 GT3, de l'Alpine A110 et de l'Abarth 124 Rally à la Peugeot 208 et à l'Opel Corsa en passant par la Renault Clio et la Ford Fiesta. Le plateau du championnat du monde sera complété par une douzaine de participants de l'ADAC Opel Electric Rally Cup. La coupe de marque disputera sa finale de saison sur des spéciales sélectionnées du Zentral Europa Rallye. La liste complète des inscriptions est disponible sur le site officiel centraleuropeanrally.eu.