Un forte schieramento al Rally dell'Europa Centrale

Possibili decisioni sul titolo nel Campionato Piloti WRC e nella categoria WRC2.

Tutte le informazioni sui punti salienti dell'elenco iscritti su http://www.centraleuropeanrally.eu. L'elenco iscritti del Rally dell'Europa Centrale (26-29 ottobre 2023) è ricco di carburante. Al nuovo appuntamento del Campionato del Mondo Rally in Europa Centrale prenderanno il via 68 squadre. L'élite mondiale dei piloti di rally si batterà nel triangolo di confine Germania-Austria-Repubblica Ceca per stabilire la rotta del campionato mondiale piloti, ma anche altre decisioni sportive potrebbero già essere prese. Dovrebbe essere un evento estremamente emozionante quando i 68 team inizieranno le 18 prove speciali.

Le squadre ufficiali di Toyota, Hyundai e Ford (M-Sport) sono in cima alla lista e decideranno tra loro la vittoria assoluta della dodicesima prova del Campionato del Mondo Rally FIA (WRC). La maggioranza è nella categoria WRC2 con 32 partecipanti. Gli equipaggi provengono da 23 nazioni, con i co-ospiti Germania e Repubblica Ceca che forniscono i contingenti più numerosi. Le squadre provenienti da Giappone, Paraguay e Taiwan sono quelle che hanno affrontato i viaggi più lunghi per raggiungere il round WRC tra Praga e Passau.

Toyota Gazoo Racing, già campione del mondo del monomarca dall'ultimo Rally del Cile, sarà rappresentato dal campione in carica Kalle Rovanperä e dal copilota Jonne Halttunen (entrambi finlandesi), dai britannici Elfyn Evans/Scott Martin e dal duo nippo-irlandese Takamoto Katsuta/Aaron Johnston. Una quarta Toyota GR Yaris sarà guidata dall'otto volte campione del mondo Sébastien Ogier, a cui verrà letto il "libro delle preghiere" dal suo connazionale francese Vincent Landais.

Lo Hyundai Shell Mobis World Rally Team invierà tre Hyundai i20 Rally1 per le squadre dei belgi Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe e dei finlandesi Esapekka Lappi/Janne Ferm e Teemu Suninen/Mikko Markkula. L'M-Sport Ford World Rally Team sta preparando tre Ford Puma Rally1 per gli estoni Ott Tänak/Martin Järveoja, Pierre-Louis Loubet/Nicola Gilsoul (Francia/Belgio) e Grégoire Munster/Louis Louka (Lussemburgo/Belgio).

Tutte le vetture dei team works (classe RC1) sono dotate di una trazione ibrida all'avanguardia. Questa combina un motore turbo benzina da 1,6 litri (circa 380 CV) con un motore elettrico, che fornisce 135 CV aggiuntivi per un breve periodo o può essere utilizzato in modo indipendente, ad esempio durante la guida in città. La trazione integrale e il cambio sequenziale a sei rapporti funzionano in modo puramente meccanico; gli aiuti elettronici alla guida sono vietati.

Duello per il titolo Toyota-International

I due piloti ufficiali Toyota Kalle Rovanperä ed Elfyn Evans si contenderanno il titolo piloti. Rovanperä, il più giovane campione del mondo della scorsa stagione all'età di 22 anni, è attualmente in testa alla classifica generale con 31 punti a due rally dalla fine. Con un massimo di 30 punti per ogni gara del WRC, il finlandese manterrà sicuramente il suo vantaggio in classifica fino al finale di stagione in Giappone (16-19 novembre 2023). Tuttavia, può anche assicurarsi il suo secondo titolo al Rally dell'Europa Centrale.

"Mi piacciono i nuovi rally e le nuove sfide. Visto il mio vantaggio in classifica, al Rally dell'Europa Centrale posso rischiare un po' di più e puntare alla vittoria, cosa che ovviamente mi si addice. Un controllo concentrato del percorso è la base per il successo. Sono davvero entusiasta di ciò che ci aspetta", afferma Rovanperä. Il compagno di squadra Evans si affida alle sue qualità sull'asfalto. "Il fatto che abbiamo vinto l'ultima gara su asfalto in Croazia dimostra che dobbiamo essere sulla buona strada", è ottimista il gallese. "Trovo eccitante il concetto dei tre Paesi. Spero in un buon mix tra tracciati stretti, tortuosi e veloci".

La punta di diamante della Hyundai, Thierry Neuville, e il pilota della Ford, Ott Tänak, che ha appena ottenuto la sua seconda vittoria stagionale in Cile, hanno ancora la possibilità matematica di arrivare secondi in classifica generale. "La particolarità del Rally dell'Europa Centrale è che il WRC è tanto buono quanto deciso e quasi tutti i piloti ufficiali punteranno alla vittoria. Quindi, a seconda delle condizioni meteorologiche, potrebbero esserci decisioni molto particolari per quanto riguarda la scelta degli pneumatici. Non c'è dubbio: sarà un rally particolarmente emozionante", è sicuro Neuville. "Fondamentalmente, penso che sia positivo quando gli stessi rally e gli stessi percorsi non sono sempre all'ordine del giorno", Tänak dà il benvenuto al nuovo arrivato tedesco-austriaco-ceco nel calendario WRC.

Matematica più alta nel WRC2

La decisione sul titolo nella categoria WRC2 è ancora aperta. In questa seconda serie del Campionato del Mondo Rally, vengono utilizzate vetture di serie con motori turbo benzina da 1,6 litri (circa 295 CV) e trazione integrale meccanica. Tutti i candidati al campionato hanno presentato le loro iscrizioni al Central Europe Rally. Il leader della classifica è il norvegese Andreas Mikkelsen, che gareggerà con la Škoda del team Toksport WRT con sede vicino al Nürburgring. Il suo compagno di squadra britannico Toksport Gus Greensmith e il pilota francese della Citroën Yohan Rossel del Team PH Sport possono ancora rappresentare una minaccia per lui.

Mikkelsen potrebbe conquistare prematuramente la corona di campione WRC2 per la seconda volta al Rally dell'Europa Centrale. La classifica attuale non fornisce informazioni sufficienti sulle sue possibilità. Nel WRC2 vengono conteggiati solo i migliori sei risultati di un massimo di sette rally. Mikkelsen ha accumulato un esiguo vantaggio su Rossel (quattro punti) e Greensmith (nove punti) in cinque rally. I suoi due inseguitori hanno già completato sei gare del WRC ciascuno. Quindi, se necessario, Mikkelsen potrebbe essere l'unico di questo trio a conquistare punti nella finale in Giappone.

Tra i piloti di punta del WRC2 figurano anche il neo-campione nazionale austriaco Simon Wagner (Škoda), l'eroe locale ceco Erik Cais (Škoda), i finlandesi Emil Lindholm (Hyundai) e Sami Pajari (Škoda), i polacchi Kajetan Kajetanowicz e Miko Marczyk (entrambi Škoda), i francesi Adrien Fourmaux (Ford) e Nicolas Ciamin (Škoda) e Nikolay Gryazin (Škoda), che partirà sotto bandiera neutrale.

Gryazin e Kajetanowicz hanno anche la speranza di vincere il titolo nella sottocategoria WRC2 Challenge, in cui Pajari è attualmente in testa. Nella classifica a squadre del WRC2, la decisione sarà probabilmente presa tra Toksport (Škoda) e M-Sport Ford.

Armin Kremer con possibilità di titolo nella WRC Masters Cup

Tra gli altri, l'ex campione europeo di rally Armin Kremer rappresenterà i colori tedeschi al Central Europe Rally. Con la figlia Ella come copilota, l'imprenditore del Meclemburgo-Pomerania Anteriore è a caccia del titolo nella WRC Masters Cup, riservata ai piloti di età superiore ai 50 anni, con la Škoda del Team Baumschlager Rallye+Racing. "Ho vinto il Rally della Selva Boema in Repubblica Ceca una volta, circa 20 anni fa. Ma il Rally dell'Europa Centrale è completamente nuovo per me, ed è questo che lo rende così eccitante. Con una vittoria di classe tornerei in corsa per la WRC Masters Cup", descrive Kremer le sue ambizioni. Anche l'austriaco Johannes Keferböck (Škoda) ha la possibilità matematica di vincere il titolo. Il leader del campionato, lo spagnolo Alexander Villanueva (Škoda), invece, non è al via.

Diversità di marchi nelle classi

Il resto dello schieramento di partenza è composto da squadre che schierano veicoli delle classi RC3 (circa 260 CV, trazione integrale) e RC4 (circa 215 CV, trazione anteriore) e da auto sportive da rally della classe RGT. La gamma spazia dalla Porsche 911 GT3, Alpine A110 e Abarth 124 Rally alla Renault Clio e Ford Fiesta, fino alla Peugeot 208 e Opel Corsa. Il gruppo WRC è completato da una dozzina di partecipanti all'ADAC Opel Electric Rally Cup. Il monomarca disputerà il suo finale di stagione su alcune prove speciali del Central Europe Rally. L'elenco completo degli iscritti è disponibile sul sito ufficiale centraleuropeanrally.eu.