Uma forte formação no Rali da Europa Central

Os melhores pilotos de ralis do mundo, incluindo o octacampeão Sébastien Ogier, estarão presentes no novo evento no triângulo fronteiriço da Alemanha, Áustria e República Checa, a penúltima ronda do Campeonato Mundial de Ralis.

Possibilidade de decisões de título no Campeonato de Pilotos do WRC e na categoria WRC2.

Todas as informações sobre os destaques da lista de inscritos em http://www.centraleuropeanrally.eu. A lista de inscritos para o Rali da Europa Central (26 a 29 de outubro de 2023) oferece muito combustível. Na nova ronda do Campeonato do Mundo de Ralis na Europa Central, 68 equipas vão participar. No triângulo fronteiriço Alemanha-Áustria-República Checa, a elite mundial dos pilotos de ralis lutará para definir o rumo do campeonato do mundo de pilotos, mas outras decisões desportivas também já poderão ser tomadas. Será um evento extremamente emocionante quando as 68 equipas iniciarem as 18 etapas especiais.

As equipas de fábrica da Toyota, Hyundai e Ford (M-Sport) estão no topo da lista e vão decidir entre si a vitória geral na décima segunda ronda do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA (WRC). A maioria está na categoria WRC2 com 32 participantes. As equipas são oriundas de 23 países, sendo a Alemanha e a República Checa os países anfitriões com os maiores contingentes. As equipas do Japão, Paraguai e Taiwan têm as viagens mais longas para a ronda do WRC entre Praga e Passau.

A Toyota Gazoo Racing, já estabelecida como campeã do mundo de monomarca desde o último Rali do Chile, será representada pelo atual campeão Kalle Rovanperä e pelo copiloto Jonne Halttunen (ambos da Finlândia), por Elfyn Evans/Scott Martin da Grã-Bretanha e pela dupla nipo-irlandesa Takamoto Katsuta/Aaron Johnston. Um quarto Toyota GR Yaris será conduzido pelo octacampeão mundial Sébastien Ogier, a quem será lido o "livro de orações" pelo seu compatriota francês Vincent Landais.

A Hyundai Shell Mobis World Rally Team enviará três Hyundai i20 Rally1 para as equipas de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe, da Bélgica, e dos finlandeses Esapekka Lappi/Janne Ferm e Teemu Suninen/Mikko Markkula. E a M-Sport Ford World Rally Team está a preparar três Ford Puma Rally1 para os estónios Ott Tänak/Martin Järveoja, bem como para Pierre-Louis Loubet/Nicola Gilsoul (França/Bélgica) e Grégoire Munster/Louis Louka (Luxemburgo/Bélgica).

Todos os carros das equipas de trabalho (classe RC1) estão equipados com uma motorização híbrida de última geração. Esta combina um motor turbo a gasolina de 1,6 litros (cerca de 380 cv) com um motor elétrico, que fornece 135 cv adicionais durante um curto período de tempo ou pode ser utilizado de forma independente, por exemplo, quando se circula nas cidades. A tração integral e a caixa de seis velocidades com mudanças sequenciais funcionam de forma puramente mecânica, sendo proibidas as ajudas electrónicas à condução.

Duelo Toyota-internacional pelo título

Os dois pilotos de fábrica da Toyota, Kalle Rovanperä e Elfyn Evans, vão disputar o título de pilotos. Rovanperä, o mais jovem campeão do mundo da época passada, com 22 anos, lidera atualmente a classificação geral com 31 pontos, a duas provas do fim. Com um máximo de 30 pontos por ronda do WRC, o finlandês manterá definitivamente a sua liderança na classificação até ao final da época no Japão (16 a 19 de novembro de 2023). No entanto, ele também pode garantir o seu segundo título no Rali da Europa Central.

"Gosto de novos ralis e novos desafios. Dada a minha liderança na classificação, posso arriscar um pouco mais no Rali da Europa Central e tentar a vitória, o que, naturalmente, me convém. Uma inspeção concentrada do percurso é a base do sucesso. Estou muito entusiasmado com o que nos espera", diz Rovanperä. O colega de equipa Evans confia nas suas qualidades no asfalto. "O facto de termos vencido a última corrida de asfalto na Croácia mostra que temos de estar à altura", está otimista o galês. "Acho o conceito de três países excitante. Espero que haja uma boa mistura entre pistas estreitas, sinuosas e rápidas."

O ponta de lança da Hyundai, Thierry Neuville, e o piloto da Ford, Ott Tänak, que acaba de conseguir a sua segunda vitória da época no Chile, têm ainda uma hipótese matemática de terminar em segundo lugar da geral. "O que o Rali da Europa Central tem de especial é o facto de o WRC estar decidido e de quase todos os pilotos de fábrica estarem a lutar pela vitória. Por isso, dependendo das condições climatéricas, também poderá haver algumas decisões muito especiais no que diz respeito à escolha de pneus. Não há dúvida: este vai ser um rali particularmente emocionante", tem a certeza Neuville. "Basicamente, acho que é bom quando os mesmos ralis e itinerários não estão sempre na agenda", Tänak dá as boas-vindas ao recém-chegado alemão-austríaco-checo ao calendário do WRC.

Matemática superior no WRC2

A decisão do título na categoria WRC2 ainda está em aberto. Nesta segunda divisão do Campeonato do Mundo de Ralis, são utilizados veículos de produção com motores turbo a gasolina de 1,6 litros (cerca de 295 cv) e tração mecânica às quatro rodas. Todos os candidatos ao campeonato apresentaram as suas inscrições para o Rali da Europa Central. O líder da classificação é o norueguês Andreas Mikkelsen, que irá competir no Škoda da equipa Toksport WRT, sediada perto de Nürburgring. O seu companheiro de equipa britânico da Toksport, Gus Greensmith, e o piloto francês da Citroën, Yohan Rossel, da Team PH Sport, ainda podem constituir uma ameaça para ele.

Mikkelsen poderá conquistar prematuramente a coroa de campeão do WRC2 pela segunda vez no Rali da Europa Central. A classificação atual não dá informações suficientes sobre as suas hipóteses. No WRC2, apenas são contabilizados os seis melhores resultados num máximo de sete ralis. Mikkelsen construiu a sua estreita vantagem sobre Rossel (quatro pontos) e Greensmith (nove pontos) em cinco ralis. Os seus dois perseguidores já completaram seis rondas do WRC cada um. Assim, se necessário, Mikkelsen pode ser o único deste trio a marcar pontos na final no Japão.

Os pilotos de topo no WRC2 também incluem o recém-coroado campeão nacional austríaco Simon Wagner (Škoda), o herói local checo Erik Cais (Škoda), os finlandeses Emil Lindholm (Hyundai) e Sami Pajari (Škoda), os polacos Kajetan Kajetanowicz e Miko Marczyk (ambos da Škoda), Adrien Fourmaux (Ford) e Nicolas Ciamin (Škoda), de França, bem como Nikolay Gryazin (Škoda), que partirá sob bandeira neutra.

Gryazin e Kajetanowicz também têm esperanças de conquistar o título na subcategoria WRC2 Challenge, na qual Pajari lidera atualmente. Na classificação por equipas do WRC2, a decisão será provavelmente tomada entre a Toksport (Škoda) e a M-Sport Ford.

Armin Kremer com hipóteses de título na Taça Masters do WRC

Entre outros, o antigo Campeão Europeu de Ralis Armin Kremer irá representar as cores alemãs no Rali da Europa Central. Com a filha Ella como copiloto, o empresário de Mecklenburg-Vorpommern está à procura do título na WRC Masters Cup, reservada a pilotos com mais de 50 anos, no Škoda do Team Baumschlager Rallye+Racing. "Venci uma vez o Rali Šumava, na República Checa, há cerca de 20 anos. Mas o Rali da Europa Central é completamente novo para mim, e é isso que o torna tão emocionante. Com uma vitória na classe, estarei de volta à corrida para a Taça Masters do WRC", descreve Kremer as suas ambições. O austríaco Johannes Keferböck (Škoda) também tem uma hipótese matemática de conquistar o título. No entanto, o líder do campeonato Alexander Villanueva (Škoda), de Espanha, não está à partida.

Diversidade de marcas nas classes

O resto do pelotão de partida é composto por equipas com veículos das classes RC3 (cerca de 260 cv, tração às quatro rodas) e RC4 (cerca de 215 cv, tração à frente), bem como por carros desportivos preparados para ralis na classe RGT. O espetro varia entre o Porsche 911 GT3, o Alpine A110 e o Abarth 124 Rally, o Renault Clio e o Ford Fiesta, o Peugeot 208 e o Opel Corsa. O campo do WRC é complementado por cerca de uma dúzia de participantes da ADAC Opel Electric Rally Cup. A Taça de uma marca disputará o seu final de época em etapas especiais seleccionadas do Rali da Europa Central. A lista completa de inscritos está disponível na página oficial centraleuropeanrally.eu.