Safety first au Rallye d'Europe centrale

Les spectateurs sont appelés à contribuer aux efforts de sécurité. Une semaine avant le rallye, les spéciales sont déjà en place. Le rallye se déroule sur une scène ouverte - cela vaut également pour la dernière manche du calendrier du WRC, la catégorie reine de cette discipline spectaculaire. Pour que le Rallye d'Europe centrale, qui se déroulera du 26 au 29 octobre, soit sûr pour tous les participants, une grande équipe internationale travaille depuis un an sur le concept de sécurité pour les 18 épreuves spéciales et le long des 1.650 kilomètres du parcours.

Pour que les innombrables détails deviennent réalité, Andreas Spannbauer, responsable de la sécurité du parcours, peut s'appuyer sur une équipe de près de 2500 personnes qui met tout en œuvre pour que les événements soient aussi sûrs que possible pour les spectateurs, les participants et les bénévoles. Mais contrairement à ce qui se passe sur les circuits permanents, la coopération des spectateurs est traditionnellement très importante, car ils contribuent par leur comportement à la réalisation du concept et au bon déroulement de l'événement.

Le rallye se déroule à un endroit où la circulation routière est normalement normale. Pour que le rallye se déroule en toute sécurité sur ces routes, qui sont bien entendu utilisées avec une autorisation spéciale des autorités, l'aide de tous est nécessaire. "Sans spectateurs responsables, un rallye ne peut pas avoir lieu", explique Andreas Spannbauer, responsable de la sécurité sur les routes. Ainsi, les fans de rallye qui pénètrent dans les zones interdites signalées ou qui se trouvent à d'autres endroits peu sûrs peuvent provoquer le déroulement d'une épreuve, voire son annulation.

L'appel à tous les fans est donc important : agir en tant qu'individu responsable pour que le rallye fonctionne bien pour tous. Cela implique, outre l'utilisation des zones de spectateurs indiquées, de choisir partout des emplacements sûrs - par exemple des positions surélevées en dehors des zones dangereuses et à une distance de sécurité de l'épreuve. Les zones de non-droit sont notamment les côtés extérieurs des virages ainsi que la zone en forme d'entonnoir derrière les bosses.

Les visiteurs ont également un rôle à jouer dans la préservation de la culture du rallye.

Il y a toujours des fans qui choisissent délibérément leur emplacement en dehors des points réservés aux spectateurs. L'appel pressant des organisateurs est toutefois de respecter les règles du jeu afin de profiter pleinement du spectacle du WRC. "Un rallye se déroule en terrain ouvert", explique Andreas Spannbauer. "Mais notre demande à tous les visiteurs est d'utiliser les zones de spectateurs désignées. Nous les mettons en place à grands frais afin de permettre un maximum de plaisir au rallye dans un environnement sûr et confortable".

Et bien sûr, les points de spectateurs ne répondent pas uniquement aux intérêts des visiteurs. Par exemple, les biotopes protégés sont évités et le guidage des spectateurs est choisi de manière à gêner le moins possible les riverains des parcours. Enfin, les acheteurs de billets financent également une partie du rallye. En effet, une manifestation WRC est liée à d'énormes dépenses pour les organisateurs. En achetant un billet, les visiteurs agissent donc aussi de manière équitable envers les organisateurs et tous les fans qui ont acheté leur billet.

Un an de préparation pour un rallye sûr

Les spécialistes de la sécurisation des parcours du Rallye d'Europe centrale se préparent depuis le début de l'automne 2022. En effet, c'est à ce moment-là qu'il est apparu que l'ADAC 3-Städte-Rallye de l'époque pourrait devenir un candidat au championnat du monde avec ses partenaires autrichiens et tchèques, et les premiers contacts avec les experts compétents de la FIA ont fourni des indications et posé des jalons précoces pour le concept désormais en vigueur. Celui-ci a ensuite été précisé par une petite équipe en contact intensif avec la FIA et s'apprête maintenant à être mis à l'épreuve. "Nous sommes bien préparés", assure le responsable de la sécurité du parcours Andreas Spannbauer. "Le concept a été approuvé par toutes les parties concernées, l'équipe d'assistants est en place, nous devons maintenant le mettre en œuvre sur le terrain".

Des points pour les spectateurs offrent un haut niveau de sécurité et la meilleure visibilité possible

La mise en œuvre nécessite de nombreux bénévoles, beaucoup de matériel de barrage et de signalisation ainsi que des plans détaillés. Ils aident les équipes sur place à mettre en place les épreuves telles qu'elles doivent l'être : les zones interdites sont signalées de bout en bout, les zones réservées aux spectateurs sont délimitées et les endroits dangereux sont en outre sécurisés - par exemple avec l'une des nombreuses bottes de paille utilisées. Au final, les participants trouveront des parcours adaptés à la compétition et les fans des points de vue bien préparés. Par exemple, 34 km de barrières jaunes - appelées "sacs d'oignons" - sont installées pour délimiter les zones de spectateurs et 80 km de ruban de barrage sont tirés.

"Un travail de titan ! Nous commençons à mettre en place les épreuves le week-end précédant le rallye", explique Andreas Spannbauer. "Les associations locales sont d'une aide précieuse, car elles donnent un coup de main pour le montage, tout comme elles le feront plus tard pour l'exploitation des points d'accueil des spectateurs". Plusieurs facteurs ont joué un rôle dans le choix de ces zones : les spectateurs y sont en sécurité, ont une bonne visibilité et peuvent vivre un maximum d'action.

C'est clair : à plusieurs reprises déjà, les responsables s'assurent pendant le montage que les plans sont respectés, que le matériel est suffisant et que la sécurité est ainsi garantie. Enfin, peu avant le rallye proprement dit, les "safety cars" parcourent les spéciales. Dans ce convoi, la directrice adjointe de la sécurité du parcours, le délégué à la sécurité de la FIA et un responsable médical inspectent indépendamment les uns des autres si tous les plans ont été mis en œuvre et donnent leur accord. (CER)