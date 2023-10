La sicurezza prima di tutto al Rally dell'Europa Centrale

Le sofisticate misure di sicurezza per il Central Europe Rally, penultimo appuntamento del Campionato del Mondo Rally dal 26 al 29 ottobre 2023, sono in cantiere da un anno.

Gli spettatori sono invitati a contribuire agli sforzi di sicurezza. Già una settimana prima del rally, le tappe vengono allestite. Il rally si svolge su un palcoscenico aperto - questo vale anche per l'ultima prova del calendario WRC, la classe regina di questa spettacolare disciplina. Per garantire che l'azione del Central Europe Rally dal 26 al 29 ottobre sia sicura per tutti i partecipanti, da un anno un team internazionale e numeroso lavora al concetto di sicurezza per le 18 prove speciali e lungo i 1.650 chilometri del percorso.

Per trasformare gli innumerevoli dettagli in realtà, Andreas Spannbauer, responsabile della sicurezza della pista, può contare su un team di quasi 2.500 persone che fanno di tutto per rendere l'evento il più sicuro possibile per gli spettatori, i partecipanti e gli aiutanti. Tuttavia, a differenza delle piste permanenti, la collaborazione degli spettatori è tradizionalmente particolarmente importante: il loro comportamento contribuisce alla realizzazione del concetto e al regolare svolgimento dell'evento.

I rally si svolgono dove normalmente scorre il traffico stradale. Per vivere un rally sicuro su questi percorsi - che sono ovviamente utilizzati con un permesso speciale delle autorità - è necessario l'aiuto di tutti. "Un rally non può svolgersi senza spettatori responsabili", spiega Andreas Spannbauer, responsabile della sicurezza dei percorsi. Ad esempio, gli appassionati di rally che entrano nelle zone di esclusione segnalate o rimangono in altre posizioni non sicure possono causare la sospensione o addirittura la cancellazione di una tappa.

Pertanto, l'appello importante per tutti i fan è: agite come individui con responsabilità in modo che il rally funzioni bene per tutti. Oltre all'utilizzo delle zone designate per gli spettatori, ciò include anche la scelta consapevole di posizioni sicure ovunque, ad esempio posizioni elevate al di fuori delle aree pericolose e con una distanza di sicurezza dal palco. Le zone vietate sono soprattutto l'esterno delle curve e l'area a forma di imbuto dietro i salti.

Anche i visitatori sono chiamati a preservare la cultura del rally.

Ci sono sempre fan che scelgono deliberatamente di posizionarsi al di fuori dei punti riservati agli spettatori. Tuttavia, l'appello urgente degli organizzatori è di attenersi alle regole del gioco per godere appieno dello spettacolare spettacolo del WRC. "Un rally si svolge su un terreno aperto", afferma Andreas Spannbauer. "Tuttavia, chiediamo a tutti i visitatori di utilizzare le zone designate per gli spettatori. Le abbiamo allestite a caro prezzo per consentire il massimo godimento del rally in un ambiente sicuro e confortevole".

Naturalmente, i punti per gli spettatori non serviranno solo gli interessi dei visitatori. Ad esempio, i biotopi protetti vengono tralasciati e la guida degli spettatori viene scelta in modo tale da disturbare il meno possibile i residenti che vivono nei pressi delle piste. Infine, ma non meno importante, gli acquirenti dei biglietti contribuiscono a finanziare parte del rally. Per gli organizzatori, un evento WRC comporta uno sforzo enorme. Acquistando un biglietto, quindi, i visitatori si comportano in ultima analisi in modo equo nei confronti degli organizzatori e di tutti gli appassionati che hanno acquistato il biglietto.

Un anno di preparazione per un rally sicuro

I preparativi degli esperti per la sicurezza del percorso del Central Europe Rally sono in corso dall'inizio dell'autunno del 2022. In quel periodo, infatti, è emerso che l'allora ADAC 3-City Rally poteva diventare un candidato al WRC insieme ai partner austriaci e cechi, e i primi contatti con gli esperti FIA responsabili hanno portato spunti e prime decisioni per il concetto ora valido. Questo è stato poi ulteriormente perfezionato da un piccolo team in stretto contatto con la FIA e ora si sta avvicinando alla prova decisiva. "Siamo ben preparati", afferma fiducioso Andreas Spannbauer, responsabile della sicurezza in pista. "Il concetto è stato approvato da tutti i soggetti coinvolti, il team di aiutanti è al suo posto, ora dobbiamo implementarlo sul posto".

I punti per gli spettatori offrono un alto grado di sicurezza e la migliore visuale possibile

Per la realizzazione sono necessari molti volontari, molto materiale per le barriere e la segnaletica e piani dettagliati. I volontari aiutano le squadre sul posto ad allestire le tappe come si deve: le zone di esclusione sono segnalate dappertutto, le zone per gli spettatori sono delimitate e i punti pericolosi sono ulteriormente protetti, ad esempio con una delle numerose balle di paglia utilizzate. Alla fine, i concorrenti troveranno percorsi pronti per la competizione e gli appassionati punti di osservazione ben preparati. Ad esempio, 34 km di barriere gialle - i cosiddetti "sacchi di cipolla" - sono stati allestiti come barriere mobili per le zone riservate agli spettatori e sono stati tirati altri 80 km di nastro barriera.

"Un lavoro enorme! Iniziamo ad allestire le tappe il fine settimana prima del rally", racconta Andreas Spannbauer. "Un aiuto importante è dato dai club locali, che ci danno una mano con l'allestimento e poi con il funzionamento dei punti per gli spettatori". La scelta di queste zone è stata dettata da diversi fattori: gli spettatori sono il più possibile al sicuro, hanno una buona visuale e possono vivere il più possibile l'azione.

Naturalmente, i responsabili controllano più volte durante l'allestimento che i piani siano rispettati, che ci sia abbastanza materiale e che la sicurezza sia garantita. Infine, poco prima dell'inizio del rally vero e proprio, le cosiddette "safety car" percorrono le tappe. Indipendentemente l'uno dall'altro, il vice capo della sicurezza in pista, il delegato alla sicurezza della FIA e un ufficiale medico controllano in questo convoglio se tutti i piani sono stati attuati e danno il loro ok. (CER)