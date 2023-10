A segurança em primeiro lugar no Rali da Europa Central

Há um ano que estão a ser preparadas medidas de segurança sofisticadas para o Rali da Europa Central, penúltima ronda do Campeonato do Mundo de Ralis, de 26 a 29 de outubro de 2023.

Os espectadores são encorajados a contribuir para os esforços de segurança. Já uma semana antes do rali, os troços são montados. Os ralis são disputados em pista aberta - o que também se aplica à última ronda do calendário do WRC, a categoria rainha desta espetacular disciplina. Para garantir que a ação no Rali da Europa Central, de 26 a 29 de outubro, é segura para todos os participantes, uma grande equipa internacional tem vindo a trabalhar no conceito de segurança para as 18 provas especiais e ao longo do percurso de 1650 quilómetros há já um ano.

Para que os inúmeros pormenores se tornem realidade no final, Andreas Spannbauer, o responsável pela segurança da pista, pode contar com uma equipa de quase 2500 pessoas que fazem tudo para tornar o evento o mais seguro possível para os espectadores, participantes e ajudantes. No entanto, ao contrário do que acontece nas pistas de corrida permanentes, a cooperação dos espectadores é tradicionalmente muito importante, uma vez que o seu comportamento contribui para a realização do conceito e para o bom desenrolar do evento.

Os ralis têm lugar onde o tráfego rodoviário normal flui normalmente. Para que o rali decorra em segurança nestes percursos - que, naturalmente, são utilizados com autorização especial das autoridades - é necessária a ajuda de todos. "Um rali não pode realizar-se sem espectadores responsáveis", sabe Andreas Spannbauer, o responsável pela segurança dos percursos. Por exemplo, os adeptos do rali que entram nas zonas de exclusão marcadas ou que permanecem noutras posições inseguras podem fazer com que uma etapa seja suspensa ou mesmo cancelada.

Por isso, o apelo importante para todos os adeptos é: actuem como indivíduos com responsabilidade para que o rali funcione bem para todos. Para além de utilizar as zonas designadas para os espectadores, isto também inclui a escolha consciente de locais seguros em todo o lado - por exemplo, posições elevadas fora das áreas perigosas e com uma distância segura da etapa. As zonas proibidas são especialmente as partes exteriores das curvas, bem como a área em forma de funil atrás dos saltos.

Os visitantes são também chamados a preservar a cultura do rali

Há sempre adeptos que escolhem deliberadamente a sua localização fora dos pontos de espectadores. No entanto, o apelo urgente dos organizadores é que respeitem as regras do jogo para poderem desfrutar plenamente do espetacular espetáculo do WRC. "Um rali desenrola-se em terreno aberto", diz Andreas Spannbauer. "No entanto, o nosso pedido a todos os visitantes é que utilizem as zonas designadas para os espectadores. Criámo-las com muito custo para permitir o máximo de prazer no rali num ambiente seguro e confortável."

E, claro, os pontos de espectadores não servem apenas os interesses dos visitantes. Por exemplo, os biótopos protegidos são deixados de fora e a orientação dos espectadores é escolhida de forma a perturbar o menos possível os residentes que vivem perto das pistas. Por último, mas não menos importante, os compradores de bilhetes também ajudam a financiar parte do rali. Para os organizadores, uma prova do WRC implica um enorme esforço. Assim, ao comprarem um bilhete, os visitantes estão também a agir de forma justa para com os organizadores e todos os fãs que compraram os seus bilhetes.

Um ano de preparação para um rali seguro

Os preparativos dos peritos para a segurança do percurso do Rali da Europa Central estão em curso desde o início do outono de 2022. Porque nessa altura se tornou evidente que o então ADAC 3-City Rally poderia tornar-se um candidato ao WRC juntamente com os parceiros austríacos e checos, e os primeiros contactos com os peritos responsáveis da FIA trouxeram sugestões e decisões iniciais para o conceito agora válido. Este foi depois aperfeiçoado por uma pequena equipa em contacto intensivo com a FIA e está agora a aproximar-se da sua prova de fogo. "Estamos bem preparados", afirma com confiança Andreas Spannbauer, diretor de segurança em pista. "O conceito foi aprovado por todos os envolvidos, a equipa de ajudantes está a postos, agora temos de o implementar no local."

Os pontos de espectadores oferecem um elevado grau de segurança e a melhor vista possível

Para a implementação, são necessários muitos voluntários, muito material de barreira e de marcação, bem como planos pormenorizados. Estes ajudam as equipas no local a preparar as etapas da forma mais adequada: as zonas de exclusão são marcadas ao longo de todo o percurso, as zonas de espectadores são delimitadas e os pontos de perigo são protegidos adicionalmente - por exemplo, com um dos numerosos fardos de palha utilizados. No final, os concorrentes encontrarão percursos prontos para a competição e os adeptos encontrarão pontos de espectadores bem preparados. Por exemplo, 34 km de barreiras amarelas - os chamados "sacos de cebola" - são montados como barreiras móveis para as zonas de espectadores e são colocados mais 80 km de fita de barreira.

"Um trabalho enorme! Começamos a preparar as etapas no fim de semana anterior ao rali", descreve Andreas Spannbauer. "Uma ajuda importante são os clubes locais, que dão uma mãozinha na montagem e, mais tarde, na operação dos pontos de espectadores." Foram vários os factores que contribuíram para a seleção destas zonas: os espectadores estão o mais seguros possível, têm uma boa vista e podem assistir ao máximo à ação.

Naturalmente, os responsáveis verificam várias vezes durante a montagem se os planos estão a ser cumpridos, se há material suficiente e se a segurança está garantida. Finalmente, pouco antes do início do rali, os chamados "carros de segurança" percorrem as etapas. Independentemente uns dos outros, o chefe-adjunto da segurança da pista, o delegado de segurança da FIA e um médico controlam neste comboio se todos os planos foram aplicados e dão o seu aval. (CER)