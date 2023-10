en ligne : Les cartes du Rallye d'Europe centrale sont en ligne

Les épreuves spéciales (WP's) du Zentral Europa Rallye en Allemagne, Autriche et République tchèque sont prêtes et attendent les fans et les participants du Championnat du monde des rallyes du 26 au 29 octobre : 313 kilomètres de lutte contre la montre, répartis sur 18 épreuves spéciales, vont donner du fil à retordre aux meilleurs pilotes de rallye du monde et à leurs voitures. Les fans peuvent dès à présent commencer à planifier en détail leur voyage dans la région des trois pays. Les cartes des différentes épreuves spéciales, qui contiennent également des informations sur les services proposés sur place et des liens de navigation, sont désormais disponibles sur le site officiel à l'adresse www.centraleuropeanrally.eu/program.

Les spectateurs ne pourront pas se plaindre d'un manque d'action ou de variété : toutes les spéciales du Zentral Europa Rallye sont équipées de plusieurs fan-zones, ce qui rendra la visite du rallye plus confortable. Lors de la sélection, on a veillé à ce qu'il y ait une bonne accessibilité, suffisamment d'espace de stationnement et surtout une bonne vue sur l'action. Les visiteurs peuvent d'ailleurs s'en convaincre à l'avance : une vidéo présente dès à présent sur la page d'accueil du Zentral Europa Rallye les emplacements des points forts le long des épreuves. Des croquis détaillés des zones réservées aux spectateurs complètent l'offre. Ils contiennent également des données de navigation pour l'accès. Les visiteurs peuvent ainsi trouver facilement leur chemin vers le rallye, guidés par une signalisation colorée dans les zones de spéciales et, bien sûr, par le personnel d'assistance présent sur place. Les places adaptées aux visiteurs à mobilité réduite sont également indiquées sur les croquis détaillés.

Les préparatifs du voyage sont en cours - chez les fans et les équipes

Les croquis et les plans désormais disponibles en ligne permettent aux fans de planifier en détail leur voyage vers le dernier rallye du calendrier du WRC. Les organisateurs du Rallye d'Europe centrale ont fait preuve de beaucoup d'imagination pour donner du piment à l'événement sportif, car de nombreux visiteurs, tout comme les concurrents, s'aventurent en terrain inconnu, avec des passages étroits en forêt, des traversées de villages, des sauts et des crêtes. Les routes asphaltées du triangle Allemagne-Autriche-Tchéquie exigent une maîtrise du véhicule au plus haut niveau, exactement le terrain idéal pour les pilotes de classe mondiale du WRC qui s'aventurent en terrain inconnu.

"Je n'ai jamais roulé en Bavière ou en Autriche, mais en République tchèque et dans d'autres régions d'Allemagne", révèle Kalle Rovanperä (Toyota), le leader du championnat du monde. "Outre la manche du WRC à la Moselle, j'ai aussi l'expérience du Sachsen-Rallye, mais en Rally2. Mais avec nos voitures de Rally1, ce genre de parcours est une autre paire de manches. Et bien sûr, j'espère qu'il fera beau, notamment pour les spectateurs qui verront certainement beaucoup d'action".

Le covoiturage récompensé

Un effort global pour la protection de l'environnement et la durabilité a fait partie du concept de la nouvelle manifestation des championnats du monde dès les premières planifications. Les visiteurs peuvent également y contribuer. Les organisateurs du Zentral Europa Rallye encouragent les visiteurs à faire du covoiturage pour se rendre aux épreuves spéciales et récompensent tous ceux qui participent. Les visiteurs arrivant à quatre ou plus dans un même véhicule recevront des lots sur les parkings en fonction du nombre d'occupants du véhicule. De cette manière, les visiteurs contribuent non seulement à réduire l'empreinte carbone du rallye, mais ont également une chance de gagner un super prix. (CER)

Horaire