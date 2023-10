Online: Mappe del Rally dell'Europa Centrale online

Mappe delle tappe pubblicate: percorso diretto per l'azione del rally, piani dettagliati delle prove speciali del Central Europe Rally online, punti salienti per gli spettatori in Germania, Austria e Repubblica Ceca.

Le prove speciali (SS) del Central Europe Rally in Germania, Austria e Repubblica Ceca sono pronte e attendono gli appassionati e i partecipanti del Campionato del Mondo Rally dal 26 al 29 ottobre: 313 chilometri di prove speciali in lotta contro il tempo, distribuiti su 18 tappe, richiederanno molto ai migliori piloti di rally del mondo e ai loro veicoli. Gli appassionati possono iniziare a pianificare nel dettaglio il loro viaggio nel triangolo di confine. Le mappe delle singole prove speciali, che contengono anche informazioni sui servizi in loco e sui link di navigazione, sono ora disponibili sulla homepage ufficiale del sito www.centraleuropeanrally.eu/program.

Gli spettatori non potranno certo lamentarsi di una mancanza di azione rallystica, né di una mancanza di varietà: tutte le SS del Central Europe Rally sono dotate di diverse fan zone, che rendono la visita al rally un affare confortevole. Nel selezionarle, si è cercato di garantire una buona accessibilità, un parcheggio sufficiente e, soprattutto, una buona visione dell'azione. I visitatori possono convincersene anche in anticipo: a partire da ora, le posizioni salienti lungo le tappe saranno presentate in un video sulla homepage del Central Europe Rally. Gli schizzi dettagliati delle aree per gli spettatori completano l'offerta. Essi contengono anche i dati di navigazione per l'avvicinamento. In questo modo, i visitatori possono trovare facilmente la strada per il rally, guidati anche dalla segnaletica colorata nell'area delle prove speciali e, naturalmente, dal personale di servizio presente sul posto. Anche i luoghi adatti ai visitatori con mobilità ridotta sono indicati negli schizzi dettagliati.

Preparativi per il viaggio in corso - per i tifosi e le squadre

Gli schizzi e le planimetrie ora disponibili online consentono agli appassionati di pianificare in dettaglio il loro viaggio verso l'ultimo rally del calendario WRC. Dopo tutto, molti visitatori entreranno in un territorio nuovo, proprio come i concorrenti, che si troveranno ad affrontare stretti passaggi nei boschi, attraversamenti di villaggi, salti e cime di colline: gli organizzatori del Central Europe Rally hanno pensato a molte idee per rendere più vivace l'evento sportivo. Le piste asfaltate del triangolo di confine Germania-Austria-Repubblica Ceca richiedono un controllo del veicolo ai massimi livelli, il che è esattamente il terreno giusto per i piloti WRC di livello mondiale che si avventurano in un territorio sconosciuto.

"Non ho mai guidato in Baviera o in Austria, ma ho guidato in Repubblica Ceca e in zone completamente diverse della Germania", rivela il leader del WRC Kalle Rovanperä (Toyota). "Oltre alla gara WRC alla Mosella, ho anche esperienza del Rally di Sassonia, ma in Rally2. Con le nostre auto da Rally1, invece, questi tracciati sono tutta un'altra cosa. Spero che ci sia bel tempo, anche per gli spettatori, che sicuramente vedranno molta azione".

Il car pooling sarà premiato

Uno sforzo globale per la protezione dell'ambiente e la sostenibilità è stato parte del concetto del nuovo evento di Coppa del Mondo fin dalle prime fasi di pianificazione. Anche i visitatori possono contribuire a questo obiettivo. Gli organizzatori del Central Europe Rally invitano i visitatori a formare pool di auto quando si avvicinano alle prove speciali e premiano tutti coloro che partecipano. I visitatori che arriveranno con quattro o più persone in un veicolo riceveranno biglietti della lotteria nei parcheggi in base al numero di passeggeri del veicolo. In questo modo, i visitatori non solo contribuiscono a ridurre l'impronta di carbonio del rally, ma hanno anche la possibilità di vincere un grande premio. (CER)

Orari