Em linha: Mapas do Rali da Europa Central em linha

As provas especiais (SS) do Rali da Europa Central na Alemanha, Áustria e República Checa estão prontas e à espera dos adeptos e participantes do Campeonato do Mundo de Ralis, de 26 a 29 de outubro: 313 quilómetros de provas especiais em contrarrelógio, distribuídos por 18 etapas, vão exigir muito dos melhores pilotos de ralis do mundo e dos seus veículos. Os fãs podem agora começar a planear detalhadamente a sua viagem ao triângulo fronteiriço. Os mapas para cada uma das etapas especiais, que também contêm informações sobre os serviços no local e ligações de navegação, podem agora ser encontrados na página oficial em www.centraleuropeanrally.eu/program.

Os espectadores não poderão certamente queixar-se de falta de ação no rali, nem de falta de variedade: todas as SS do Rali da Europa Central estão equipadas com várias zonas para adeptos, que tornam a visita ao rali mais confortável. Ao seleccioná-las, houve o cuidado de garantir uma boa acessibilidade, espaço de estacionamento suficiente e, acima de tudo, uma boa visão da ação. Os visitantes também se podem convencer disso antecipadamente: a partir de agora, as posições de destaque ao longo das etapas serão apresentadas num vídeo na página inicial do Central Europe Rally. Os esboços pormenorizados das zonas de espectadores completam a oferta. Também contêm dados de navegação para a aproximação. Desta forma, os visitantes podem encontrar facilmente o seu caminho para o rali, sendo ainda guiados por sinalética colorida na área das etapas especiais e, claro, pelo pessoal de serviço colocado no local. Também os locais adequados para visitantes com mobilidade reduzida são indicados nos esquemas pormenorizados.

Preparativos de viagem em curso - para adeptos e equipas

Os esboços e planos agora disponíveis online permitem aos fãs planear em pormenor a sua viagem para o último rali do calendário do WRC. Afinal, muitos visitantes vão entrar em território novo, tal como os concorrentes, que vão ser confrontados com passagens estreitas na floresta, travessias de aldeias, saltos e topos de colinas - os organizadores do Rali da Europa Central tiveram muitas ideias para apimentar o evento desportivo. As pistas de asfalto no triângulo fronteiriço da Alemanha-Áustria-República Checa exigem um controlo do veículo ao mais alto nível, o que é exatamente o terreno certo para os pilotos de classe mundial do WRC que se aventuram em território desconhecido.

"Nunca conduzi na Baviera ou na Áustria, mas já conduzi na República Checa e em partes completamente diferentes da Alemanha", revela o líder do WRC, Kalle Rovanperä (Toyota). "Para além da ronda do WRC em Mosel, também tenho experiência do Rali de Sachsen, mas em Rally2. No entanto, com os nossos carros de Rally1, estas pistas são completamente diferentes. E, claro, espero que o tempo esteja bom, também por causa dos espectadores, que irão certamente ver muita ação."

A partilha de carros será recompensada

Um esforço abrangente de proteção ambiental e sustentabilidade fez parte do conceito do novo evento do Campeonato do Mundo desde as primeiras fases de planeamento. Os visitantes também podem contribuir para este objetivo. Os organizadores do Rali da Europa Central apelam aos visitantes para que formem grupos de carros quando se aproximarem das etapas especiais e recompensam todos os que participarem. Os visitantes que chegarem com quatro ou mais pessoas num veículo receberão bilhetes de sorteio nos parques de estacionamento, de acordo com o número de passageiros no veículo. Desta forma, os visitantes não só ajudam a reduzir a pegada de carbono do rali, como também têm a oportunidade de ganhar um grande prémio. (CER)

