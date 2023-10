Elfyn Evans: "La carrera por el título sigue abierta".

En el caso más extremo, una victoria tanto en el Rally como en el Wolf Power Stage combinada con un abandono del finlandés Rovanperä, defensor del título, dejaría al galés Evans con sólo un punto de ventaja al final del FORUM8 Rally Japan.

Sin embargo, Rovanperä puede defender su título en Passau a finales de octubre si termina el Rally de Europa Central con 31 puntos de ventaja sobre Evans.

Evans no se da por vencido: "Todavía está abierto, así que por supuesto seguiremos haciendo todo lo que podamos. Si soy sincero, Chile fue un poco decepcionante. Fuimos allí con la esperanza de conseguir algo más que el tercer puesto. Estoy un poco enfadado por no haberlo hecho mejor con los neumáticos, pero se vive y se aprende. Sabemos que Kalle podría haber estado delante en asfalto con este coche, no con el anterior, pero ya veremos".

El siguiente piloto no Toyota más cercano es Thierry Neuville. El belga está a 62 puntos de Rovanperä, con 60 puntos. Un segundo puesto y una medalla de plata es lo mejor que podría conseguir la estrella de Hyundai esta temporada.