Elfyn Evans : "La course au titre reste ouverte".

Dans le cas le plus extrême, une victoire à la fois au Rallye et à la Wolf Power Stage, combinée à un abandon du Finlandais Rovanperä, tenant du titre, laisserait le Gallois Evans à un point seulement de la finale du FORUM8 Rally Japan.

Rovanperä pourra toutefois défendre son titre prématurément à Passau fin octobre s'il termine le Zentral Europa Rallye avec les 31 points d'avance sur Evans.

Evans n'abandonne pas : "Tout est encore ouvert, alors bien sûr, nous allons continuer à faire tout ce que nous pouvons. Pour être honnête, le Chili a été un peu décevant. Nous nous sommes rendus là-bas et nous espérions faire mieux que la troisième place. Je suis un peu fâché de ne pas avoir pu faire mieux avec les pneus, mais on vit et on apprend. Nous savons que Kalle était peut-être en tête sur l'asphalte avec cette voiture, pas avec la précédente, mais on verra".

Le pilote non-Toyota le plus proche est Thierry Neuville. Le Belge est à 62 points de Rovanperä, qui en compte 60. Une deuxième place et une médaille d'argent, c'est ce que la star de Hyundai a fait de mieux cette saison.