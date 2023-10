Elfyn Evans: "La corsa al titolo è ancora aperta".

Nel caso più estremo, una vittoria sia nel Rally che nella Wolf Power Stage, combinata con il ritiro del finlandese Rovanperä, lascerebbe il gallese Evans a un solo punto di vantaggio nel finale del FORUM8 Rally Japan.

Tuttavia, Rovanperä potrà difendere il suo titolo già a Passau, alla fine di ottobre, se terminerà il Central Europe Rally con 31 punti di vantaggio su Evans.

Evans non si arrende: "È ancora tutto aperto, quindi ovviamente continueremo a fare tutto il possibile. Se devo essere sincero, il Cile è stato un po' deludente. Siamo andati lì sperando in qualcosa di più del terzo posto. Sono un po' seccato di non aver fatto meglio con le gomme, ma si vive e si impara. Sappiamo che Kalle avrebbe potuto essere più avanti sull'asfalto con questa vettura e non con quella precedente, ma vedremo".

Il prossimo pilota non Toyota più vicino è Thierry Neuville. Il belga è a 62 punti da Rovanperä con 60 punti. Il secondo posto e la medaglia d'argento sono il massimo che la stella della Hyundai possa ottenere in questa stagione.