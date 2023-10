Elfyn Evans: "A corrida pelo título ainda está em aberto".

Elfyn Evans começa a penúltima ronda do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), o Rali da Europa Central, a 31 pontos do seu companheiro de equipa e líder do campeonato, Kalle Rovanperä, no Toyota GR Yaris Rally1.

No caso mais extremo, uma vitória no Rali e na Wolf Power Stage, combinada com a desistência do atual campeão finlandês Rovanperä, deixaria o galês Evans com apenas um ponto de vantagem no final do FORUM8 Rally Japan.

No entanto, Rovanperä pode defender o seu título em Passau, no final de outubro, se terminar o Rali da Europa Central com 31 pontos de vantagem sobre Evans.

Evans não está a desistir: "Ainda está em aberto, por isso é claro que vamos continuar a fazer tudo o que pudermos. Para ser sincero, o Chile foi um pouco dececionante. Fomos para lá à espera de mais do que um terceiro lugar. Estou um pouco aborrecido por não ter feito melhor com os pneus, mas vivemos e aprendemos. Sabemos que o Kalle poderia ter ficado à frente no asfalto com este carro e não com o anterior, mas veremos."

O próximo piloto não-Toyota mais próximo é Thierry Neuville. O belga está a 62 pontos de Rovanperä, com 60 pontos. O segundo lugar e a medalha de prata são o melhor que a estrela da Hyundai pode conseguir esta época.